Perú

INPE: reubican a internos vinculados a extorsión y crimen organizado en penales de máxima seguridad

La inteligencia penitenciaria sostuvo que los internos quebrantaron el orden interno y promovieron actividades ilícitas desde sus penales de origen

Guardar
Google icon
La medida alcanzó a reclusos de régimen cerrado especial de máxima seguridad y de mediana seguridad - Créditos: INPE.
La medida alcanzó a reclusos de régimen cerrado especial de máxima seguridad y de mediana seguridad - Créditos: INPE.

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) trasladó a 17 internos desde seis penales hacia los establecimientos penitenciarios de Ancón I, Cochamarca, Chincha, Juliaca y Cajamarca, como parte de un plan orientado a reforzar el orden interno y preservar el control en cárceles del país.

La disposición alcanzó a personas recluidas bajo regímenes cerrado especial de máxima seguridad y mediana seguridad. Según información de inteligencia penitenciaria, estos reclusos habrían quebrantado la disciplina carcelaria y alentado actividades ilícitas desde sus centros de origen, lo que elevó el nivel de riesgo operativo y motivó la reubicación.

El despliegue se realizó con medidas de resguardo definidas por el INPE. La operación estuvo a cargo de agentes del Grupo de Operaciones Especiales (GOES), bajo la conducción del director de Seguridad Penitenciaria, Henry García Malpartida, y contó con apoyo de la Policía Nacional del Perú, de acuerdo con lo informado por la institución.

PUBLICIDAD

La intervención contó con apoyo de la Policía Nacional del Perú, según informó la institución - Créditos: INPE.
La intervención contó con apoyo de la Policía Nacional del Perú, según informó la institución - Créditos: INPE.

Dentro del grupo se incluyó a Armando José Córdova Salzalejo y Maikel Yoel Rodríguez Pinto, señalados como presuntos integrantes de la organización criminal “Los Desa II”. También fue considerado Oscar Gianmarco Dextre Villavicencio, vinculado a “Los Mexicanos”, banda asociada a extorsión de transportistas en Lima Norte. A esa relación se sumó Freddy Eduardo Mayaute Canales, relacionado con “Los Trujillanos del Cono Sur”, estructura que operaba en Villa María del Triunfo.

La lista incorporó, además, a José Carlos Rodríguez Fernández, sindicado como parte de “Los Amigos del Sur”, y a Nilton Arturo Cruz Arce, entre otros internos comprendidos en la decisión administrativa. El INPE no detalló en este comunicado los penales de procedencia de cada uno, aunque precisó que el conjunto provino de seis establecimientos distintos.

La medida se sustentó en seis resoluciones emitidas por la Dirección de Seguridad Penitenciaria (DISEPE). Esos documentos establecieron que los internos presentaban características de “difícil readaptación” y que su permanencia podía comprometer la seguridad, el orden y la convivencia dentro de los recintos penitenciarios.

PUBLICIDAD

El grupo incluyó a un interno vinculado a “Los Mexicanos”, banda asociada a extorsión de transportistas en Lima Norte - Créditos: INPE.
El grupo incluyó a un interno vinculado a “Los Mexicanos”, banda asociada a extorsión de transportistas en Lima Norte - Créditos: INPE.

Fuentes del sistema penitenciario sostuvieron que este tipo de traslados busca cortar cadenas de mando, disminuir la capacidad de coordinación al interior de las prisiones y prevenir que continúen acciones ilícitas desde los pabellones. En esa línea, el INPE enmarcó la intervención en sus estrategias para reducir riesgos, reforzar el control y sostener la gobernabilidad en los centros de reclusión.

La institución señaló que estas acciones apuntan a impactar también fuera de los muros carcelarios, al contribuir a la seguridad ciudadana mediante la contención de amenazas que, según reportes de inteligencia penitenciaria, se originan o se coordinan desde algunos establecimientos.

INPE aísla a cinco internos por hallazgo de explosivo artesanal

El INPE halló un artefacto explosivo artesanal cerca de la puerta principal del penal del Callao, tras una ronda de vigilancia, encontrando además un manuscrito con amenazas contra reclusos ligados a presuntas extorsiones.

El hecho activó un operativo, con intervención policial, refuerzo externo y controles internos en el ex penal Sarita Colonia. La entidad ordenó el aislamiento preventivo de cinco personas: Carlos Enrique Constantino Muñoz y Carlos Alberto Gonzales Robleto, del pabellón 6, junto con José Daniel Millones Huanini, Enrique Alcides Peña Echevarría y Marco Antonio Milla Ogosi, del pabellón 3, por delitos como homicidio, tráfico de armas y tentativa de robo agravado.

La UDEX acordonó la zona y ejecutó una detonación controlada, describiendo un dispositivo con botella plástica, cinta y caja negra, con posible activación remota por celular. “La Federación” amenazó con “hacer explotar el penal”.

Temas Relacionados

INPECochamarcaChinchaJuliacaCajamarcaperu-noticias

Más Noticias

Paro agrario en San Martín: Arroceros endurecen protestas, bloquean vías y crecen las pérdidas para productores y comerciantes

La protesta de arroceros en la región amazónica interrumpe rutas clave y provoca pérdidas en frutas y verduras, mientras el Ejecutivo insiste en la búsqueda de acuerdos con los manifestantes

Paro agrario en San Martín: Arroceros endurecen protestas, bloquean vías y crecen las pérdidas para productores y comerciantes

Paro agrario mantiene bloqueos en cinco regiones: Gobierno ofrece fondo millonario a arroceros, pero cierres persisten

El mandatario intenta acuerdos con el agro mientras persisten los cortes en carreteras y señala que la situación se agravó por el ingreso de arroz extranjero y la sobreproducción que dejó sin salida a los productores

Paro agrario mantiene bloqueos en cinco regiones: Gobierno ofrece fondo millonario a arroceros, pero cierres persisten

Perú vs Honduras 3-0: mejores jugadas del contundente triunfo ‘bicolor’ y clasificación a semifinales de la Copa Panamericana de vóley Sub 17 2026

La ‘blanquirroja’ obtuvo su segundo triunfo en la competencia internacional: le ganó po 3-0 al anfitrión y aseguró su pase a la siguiente etapa. Entérate de los detalles del gran logro nacional

Perú vs Honduras 3-0: mejores jugadas del contundente triunfo ‘bicolor’ y clasificación a semifinales de la Copa Panamericana de vóley Sub 17 2026

Precio del GNV, GLP, Diesel y gasolina en Perú para hoy, viernes 29 de mayo de 2026

El gasohol regular en Lima oscila entre S/ 17,85 y S/ 23,49 por galón, según la plataforma Facilito de Osinergmin. La diferencia entre el grifo más caro y el más barato puede superar los cinco soles. Te explicamos dónde encontrar los precios más accesibles por zona

Precio del GNV, GLP, Diesel y gasolina en Perú para hoy, viernes 29 de mayo de 2026

Temblor hoy en Perú EN VIVO: Último sismo y reporte del IGP del viernes 29 de mayo de 2026

El Instituto Geofísico del Perú reportó una serie de sismos en distintos puntos del país durante las últimas jornadas. Lima, Arequipa, Moquegua y Tacna figuran entre las regiones más afectadas por recientes movimientos telúricos, que mantienen a la población atenta y a las autoridades en monitoreo constante

Temblor hoy en Perú EN VIVO: Último sismo y reporte del IGP del viernes 29 de mayo de 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori pide a sus personeros grabar las votaciones: “Prendan su celular, ya vimos lo que pasó en 2021″

Keiko Fujimori pide a sus personeros grabar las votaciones: “Prendan su celular, ya vimos lo que pasó en 2021″

Última encuesta de IEP: Keiko Fujimori despunta con 36% de intención de voto y Roberto Sánchez registra 30%

José Balcázar en Palacio: “Si por mí fuera, daría amnistía a todos los políticos que tienen investigación”

Roger Waters, exintegrante de Pink Floyd, pide a peruanos votar por Roberto Sánchez en segunda vuelta

¿Se reabre el caso Cócteles? PJ dejó al voto apelación del Ministerio Público contra Keiko Fujimori

ENTRETENIMIENTO

Melissa Klug admite crisis en su relación con Jesús Barco tras participar en ‘La granja VIP’: “Problemas que nunca faltan”

Melissa Klug admite crisis en su relación con Jesús Barco tras participar en ‘La granja VIP’: “Problemas que nunca faltan”

Leslie Shaw destruye a Paloma Fiuza tras elogios a Mario Hart: “Que se diviertan, pero no se reproduzcan”

Karla Tarazona lanza fuerte advertencia a Christian Domínguez en plena ‘boda’: “Me quedo con todo”

Laura Spoya asombrada tras revelarse chats de su pareja Sebastián Gálvez con Valentino: “Lo invitó a salir”

Carlos Alcántara habla por primera vez sobre su separación y admite que fue difícil el fin de su matrimonio: “Es doloroso”

DEPORTES

Perú vs Honduras 3-0: mejores jugadas del contundente triunfo ‘bicolor’ y clasificación a semifinales de la Copa Panamericana de vóley Sub 17 2026

Perú vs Honduras 3-0: mejores jugadas del contundente triunfo ‘bicolor’ y clasificación a semifinales de la Copa Panamericana de vóley Sub 17 2026

Bassco Soyer cumple su máximo anhelo: integra por primera vez la selección peruana; luchará por un sitio en amistosos contra Haití y España

A qué hora juega PSG vs Arsenal en Perú: partido en el Puskás Aréna por final de la Champions League 2026

El sorpresivo análisis de Antonio Rizola sobre el tricampeonato de Alianza Lima: “Ganó muchos partidos por demérito del adversario”

Cienciano enfrentará a Lanús, vigente campeón, en los ‘play-offs’ de la Copa Sudamericana por un lugar en los octavos de final