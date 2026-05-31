Perú

Ya pasó la Champions, pero el Mundial no perdona: estos son los regalos que dominarán el mercado peruano por el Día del Padre

La CCL estima que las ventas de pymes por el Día del Padre crecerán hasta 9%, con inversiones que alcanzan los S/ 30.000 para reforzar campañas y canales digitales

Guardar
Google icon
El gasto promedio por persona en regalos del Día del Padre en Perú se estima entre S/ 140 y S/ 230, superando los valores de 2025. REUTERS/Hannah Mckay
El gasto promedio por persona en regalos del Día del Padre en Perú se estima entre S/ 140 y S/ 230, superando los valores de 2025. REUTERS/Hannah Mckay

La campaña por el Día del Padre de este año presenta un escenario particular para las pequeñas y medianas empresas (pymes) en Perú, debido al impacto del Mundial FIFA 2026.

Según proyecciones del Gremio de la Pequeña Empresa de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), las ventas durante la campaña podrían crecer entre 6 % y 9 % respecto al año anterior, reflejando el dinamismo generado por la coincidencia de la fecha con el evento deportivo más importante del planeta.

El Mundial 2026, motor de la campaña comercial del Día del Padre

El informe de la CCL destaca que el gasto promedio por persona se ubicará entre S/ 140 y S/ 230, lo que representa un aumento de S/ 20 con relación a los valores registrados en 2025.

Este incremento se atribuye, principalmente, a la preferencia de los consumidores por regalos personalizados y tecnológicos, así como a la búsqueda de experiencias con valor emocional. El auge del comercio digital y la variedad de opciones en servicios de entretenimiento y gastronomía también contribuyen a este comportamiento de consumo.

PUBLICIDAD

Una familia celebra el Día del Padre en un restaurante. Un padre sonríe mientras un niño le muestra una tarjeta de "Feliz Día Papá!". Meseros atienden las mesas.
Una familia celebra el Día del Padre en un restaurante colombiano con comida tradicional, alegría y regalos, creando recuerdos especiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rodolfo Ojeda, presidente del Gremio de la Pequeña Empresa de la CCL, explicó que el consumidor peruano prioriza cada vez más obsequios con significado personal y experiencias únicas para el Día del Padre.

Según Ojeda, la fiebre futbolística impulsada por el Mundial FIFA 2026 estimula la demanda de productos tecnológicos y de entretenimiento, como televisores, equipos de sonido, camisetas, souvenirs y artículos deportivos.

El consumidor busca cada vez más regalos con valor emocional y experiencias personalizadas. Además, el Mundial FIFA contribuirá a dinamizar categorías como tecnología y entretenimiento, permitiéndoles a las pymes mayores oportunidades de ventas”, detalló el dirigente empresarial.

La apuesta de las pymes por experiencias y servicios gastronómicos

En el rubro de servicios, las pymes esperan un mayor movimiento en actividades gastronómicas, como almuerzos, bufets y parrillas, así como en servicios de bienestar, que incluyen sesiones de spa, tratamientos faciales y capilares.

También se observa una preferencia por paseos cortos de fin de semana y eventos temáticos en familia, consolidando la tendencia hacia experiencias compartidas.

Primer plano de brochetas de carne y pimientos asados (rojos y amarillos) sobre lechuga fresca en una tabla de madera, con un champiñón al fondo
El comercio digital y los servicios de delivery permiten a las pymes ampliar sus canales de venta y adaptarse a las nuevas tendencias de consumo.

Las estrategias comerciales de las pymes para esta campaña incluyen una inversión estimada entre S/ 3.000 y S/ 30.000. Estos recursos se destinan principalmente a la compra de mercadería, publicidad digital, empaques, delivery y capital de trabajo.

PUBLICIDAD

Además, las empresas apuestan por promociones, combos, sorteos y alianzas con influencers locales como mecanismos para captar la atención de los clientes, combinando la comunicación digital con propuestas atractivas en el punto de venta.

El auge del delivery y las redes sociales en la venta de regalos

El contexto electoral de 2026 introduce un elemento de incertidumbre en el panorama económico. Ojeda advirtió que la situación política podría generar cautela en el gasto de los hogares, aunque estima que el componente emocional asociado al Día del Padre evitaría una desaceleración significativa del consumo.

Si bien el contexto electoral podría hacer ruido en el consumo, el componente emocional del Día del Padre es muy fuerte. El consumidor quizá compre algo más sencillo o busque promociones, pero difícilmente no dejará pasar esta fecha”, señaló el presidente del gremio.

La adaptación al entorno digital se mantiene como una de las principales fortalezas del sector pyme. Las empresas ya no dependen exclusivamente de la tienda física y han encontrado en las redes sociales, las transmisiones en vivo y los servicios de delivery nuevas formas de acercarse al consumidor y diversificar sus canales de venta.

Esta flexibilidad permite a las pymes responder a las tendencias del mercado y aprovechar mejor las oportunidades que ofrecen campañas comerciales como la del Día del Padre.

Temas Relacionados

Cámara de Comercio de LimaMundial 2026Día del Padreperu-economia

Más Noticias

Más de 30 burriers fueron detenidos en el Aeropuerto Jorge Chávez: Intentaban llevar droga a Brasil, España e Italia

Según la División Portuaria Antidrogas, el valor de la cocaína aumenta considerablemente en los mercados internacionales, mientras las rutas y métodos empleados por los burriers se diversifican constantemente

Más de 30 burriers fueron detenidos en el Aeropuerto Jorge Chávez: Intentaban llevar droga a Brasil, España e Italia

¿Lluvia y frío? Conoce el pronóstico del clima en Arequipa para hoy, domingo 31 de mayo

Para este día, se estima que en la región sureña habrá un 1% de posibilidad de lluvia, así como una temperatura máxima de 22 centígrados y una mínima de 10°

¿Lluvia y frío? Conoce el pronóstico del clima en Arequipa para hoy, domingo 31 de mayo

Alianza Lima vs FC Cajamarca EN VIVO HOY: partido por fecha 17 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Los ‘blanquiazules’, ganadores del certamen, cierran la campaña visitando al bloque ‘azul y oro’, en el estadio Héroes San Ramón. El duelo marcará un cruce simbólico con Hernán Barcos, último ídolo de La Victoria. Sigue las incidencias del choque

Alianza Lima vs FC Cajamarca EN VIVO HOY: partido por fecha 17 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

¿Lima volverá a tener hoy brillo solar? Senamhi pronostica esto para el domingo 31 de mayo

El Senamhi anticipa una jornada con cielo cubierto y ráfagas de viento en la capital peruana, con temperaturas máximas de 25°C tanto en la zona este como en la oeste

¿Lima volverá a tener hoy brillo solar? Senamhi pronostica esto para el domingo 31 de mayo

Imitador de Raphael emocionado tras ganar Yo Soy Grandes Batallas: “Es una meta que tenía que cumplir”

Josué Rivaldo aseguró que hizo muchos sacrificios para esta competencia que, finalmente, le dieron los resultados que él esperaba

Imitador de Raphael emocionado tras ganar Yo Soy Grandes Batallas: “Es una meta que tenía que cumplir”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Encuestas presidenciales de Ipsos, Datum y CPI: indecisión histórica y la evolución del voto en Perú por regiones, zonas y edad

Encuestas presidenciales de Ipsos, Datum y CPI: indecisión histórica y la evolución del voto en Perú por regiones, zonas y edad

Debate presidencial 2026 HOY EN VIVO: minuto a minuto del último cara a cara de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez este 31 de mayo

Última encuesta presidencial de Ipsos: Keiko Fujimori gana en Lima con 52,2% pero Roberto Sánchez domina el Perú rural con 53,9%

Roberto Sanchez responde por subir a camioneta con antecedentes de carga de droga: “Vamos a corregir eso”

Última encuesta presidencial Datum: Keiko Fujimori 39,8% y Roberto Sánchez 35,9%, pero voto de indecisos llega a casi 25%

ENTRETENIMIENTO

Imitador de Raphael emocionado tras ganar Yo Soy Grandes Batallas: “Es una meta que tenía que cumplir”

Imitador de Raphael emocionado tras ganar Yo Soy Grandes Batallas: “Es una meta que tenía que cumplir”

Suheyn Cipriani agradece el apoyo tras la final del MGI All Stars: “Jamás imaginé tanto cariño”

Ricardo Montaner dio un concierto cargado de clásicos, regalos a fans y un mensaje al corazón: “Gracias por acompañarme en el último regreso”

Ricardo Morán: ¿Qué es una gestación subrogada y por qué el productor de Yo Soy debió acudir al Tribunal Constitucional?

Yo Soy Grandes Batallas 2026: Imitador de Raphael gana la edición más votada tras una noche histórica

DEPORTES

Alianza Lima vs FC Cajamarca EN VIVO HOY: partido por fecha 17 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Alianza Lima vs FC Cajamarca EN VIVO HOY: partido por fecha 17 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Selección peruana de fútbol: El día que los dirigidos por Didí devolvieron la alegría y unidad nacional a un país herido tras la tragedia del terremoto de Yungay

A qué hora juega Sporting Cristal vs Cienciano HOY: partido en Cusco por la fecha 17 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Universitario se alista para la reingeniería: periodo de descanso tras el Apertura 2026, análisis de rendimiento y decisiones directivas

Perú vs Canadá: día, hora y canal TV del partido por el tercer lugar de la Copa Panamericana de vóley Sub 17 2026