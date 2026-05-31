Ya pasó la Champions, pero el Mundial no perdona: estos son los regalos que dominarán el mercado peruano por el Día del Padre

La campaña por el Día del Padre de este año presenta un escenario particular para las pequeñas y medianas empresas (pymes) en Perú, debido al impacto del Mundial FIFA 2026.
Según proyecciones del Gremio de la Pequeña Empresa de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), las ventas durante la campaña podrían crecer entre 6 % y 9 % respecto al año anterior, reflejando el dinamismo generado por la coincidencia de la fecha con el evento deportivo más importante del planeta.
El Mundial 2026, motor de la campaña comercial del Día del Padre
El informe de la CCL destaca que el gasto promedio por persona se ubicará entre S/ 140 y S/ 230, lo que representa un aumento de S/ 20 con relación a los valores registrados en 2025.
Este incremento se atribuye, principalmente, a la preferencia de los consumidores por regalos personalizados y tecnológicos, así como a la búsqueda de experiencias con valor emocional. El auge del comercio digital y la variedad de opciones en servicios de entretenimiento y gastronomía también contribuyen a este comportamiento de consumo.
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Rodolfo Ojeda, presidente del Gremio de la Pequeña Empresa de la CCL, explicó que el consumidor peruano prioriza cada vez más obsequios con significado personal y experiencias únicas para el Día del Padre.
Según Ojeda, la fiebre futbolística impulsada por el Mundial FIFA 2026 estimula la demanda de productos tecnológicos y de entretenimiento, como televisores, equipos de sonido, camisetas, souvenirs y artículos deportivos.
“El consumidor busca cada vez más regalos con valor emocional y experiencias personalizadas. Además, el Mundial FIFA contribuirá a dinamizar categorías como tecnología y entretenimiento, permitiéndoles a las pymes mayores oportunidades de ventas”, detalló el dirigente empresarial.
La apuesta de las pymes por experiencias y servicios gastronómicos
En el rubro de servicios, las pymes esperan un mayor movimiento en actividades gastronómicas, como almuerzos, bufets y parrillas, así como en servicios de bienestar, que incluyen sesiones de spa, tratamientos faciales y capilares.
También se observa una preferencia por paseos cortos de fin de semana y eventos temáticos en familia, consolidando la tendencia hacia experiencias compartidas.
Las estrategias comerciales de las pymes para esta campaña incluyen una inversión estimada entre S/ 3.000 y S/ 30.000. Estos recursos se destinan principalmente a la compra de mercadería, publicidad digital, empaques, delivery y capital de trabajo.
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Además, las empresas apuestan por promociones, combos, sorteos y alianzas con influencers locales como mecanismos para captar la atención de los clientes, combinando la comunicación digital con propuestas atractivas en el punto de venta.
El auge del delivery y las redes sociales en la venta de regalos
El contexto electoral de 2026 introduce un elemento de incertidumbre en el panorama económico. Ojeda advirtió que la situación política podría generar cautela en el gasto de los hogares, aunque estima que el componente emocional asociado al Día del Padre evitaría una desaceleración significativa del consumo.
“Si bien el contexto electoral podría hacer ruido en el consumo, el componente emocional del Día del Padre es muy fuerte. El consumidor quizá compre algo más sencillo o busque promociones, pero difícilmente no dejará pasar esta fecha”, señaló el presidente del gremio.
La adaptación al entorno digital se mantiene como una de las principales fortalezas del sector pyme. Las empresas ya no dependen exclusivamente de la tienda física y han encontrado en las redes sociales, las transmisiones en vivo y los servicios de delivery nuevas formas de acercarse al consumidor y diversificar sus canales de venta.
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Esta flexibilidad permite a las pymes responder a las tendencias del mercado y aprovechar mejor las oportunidades que ofrecen campañas comerciales como la del Día del Padre.
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