Lima tendrá un nuevo concepto de centro comercial: así será The Square, el primer Community Center en Perú

A diferencia de los centros comerciales convencionales, el proyecto prioriza la proximidad, la practicidad y una relación directa con su entorno inmediato. Foto: difusión

Lima sumará en los próximos meses un formato comercial inédito con la llegada de The Square, un proyecto que introduce al mercado local el concepto de Community Center. La iniciativa apunta a concentrar servicios cotidianos, espacios de encuentro y opciones de entretenimiento en un entorno pensado para la vida diaria de su comunidad inmediata.

A diferencia de los malls tradicionales, esta propuesta pone el foco en la cercanía, la funcionalidad y la integración con el vecindario. El objetivo es responder a los hábitos urbanos actuales mediante un espacio que fomente la interacción social, optimice el tiempo de los usuarios y refuerce el vínculo entre comercio y entorno.

Ubicación estratégica y público objetivo

The Square se levantará en el distrito de Surco, en la intersección de la avenida Primavera con la calle Aldebarán, una zona caracterizada por su alto poder adquisitivo y constante movimiento. Desde allí, atenderá a más de 100 mil residentes del nivel socioeconómico AB, además de una población flotante superior a 60 mil estudiantes universitarios y de posgrado de instituciones cercanas.

Esta combinación de vecinos y usuarios recurrentes convierte al proyecto en un punto clave para el consumo diario y los servicios de proximidad, asegurando flujo permanente y actividad económica sostenida durante toda la semana.

The Square se desarrollará en Surco, en el cruce de la avenida Primavera y la calle Aldebarán. Foto: Colliers

Dimensiones y distribución del proyecto

El desarrollo se ejecuta sobre un terreno de 11 mil metros cuadrados y contempla una superficie construida de 34 mil metros cuadrados. De ese total, 18.500 metros cuadrados estarán destinados al alquiler comercial, organizados en tres niveles que priorizan recorridos simples y eficientes.

La planificación del espacio busca facilitar la experiencia del visitante, con una oferta compacta pero diversa, diseñada para cubrir necesidades cotidianas sin recurrir a grandes desplazamientos dentro del complejo.

Oferta comercial y fecha de apertura

La apertura está programada para la tercera semana de noviembre de 2026. El centro contará con un supermercado Wong de Cencosud como tienda ancla, acompañado por marcas subancla como Dollarcity y Smart Fit. A ello se suma un boulevard gastronómico, un food hall contemporáneo y operadores enfocados en entretenimiento y servicios.

La selección de marcas responde a una estrategia orientada a la recurrencia y al consumo frecuente, más que a visitas esporádicas de larga permanencia.

El complejo tendrá como principal tienda ancla a un supermercado Wong, perteneciente al grupo Cencosud. Foto: De Vicente Constructora

Arquitectura, tecnología y sostenibilidad

El diseño arquitectónico estuvo a cargo del Estudio de Arquitectura Metrópolis, responsable de concebir un complejo alineado con estándares internacionales. The Square operará con tecnología SMART y cuenta con certificación LEED, lo que acredita su enfoque en eficiencia energética y sostenibilidad ambiental.

El proyecto es desarrollado por capitales peruanos y tiene como respaldo financiero al Banco de Crédito del Perú, lo que refuerza su solidez desde el punto de vista operativo y económico.

Avance de obra y respuesta del mercado

La construcción avanza conforme al cronograma previsto para 2026. Desde la empresa desarrolladora, Link Retail Real Estate, destacan el interés temprano de las marcas por integrarse al proyecto. Guillermo Carbonel, gerente general de la firma, detalló el estado actual de la obra y la comercialización.

“Hoy The Square ya registra un avance de obra del 45% y una comercialización superior al 70% del área arrendable, lo que confirma el alto interés del mercado por este formato y esta ubicación”.

Con negociaciones de arrendamiento en etapas avanzadas y una mezcla comercial cuidadosamente diseñada, The Square apunta a consolidarse como un nuevo punto de encuentro en Surco y uno de los proyectos más atractivos del retail limeño hacia 2026.