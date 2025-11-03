Perú

Tramita gratis tu DNI electrónico en noviembre 2025: fechas, puntos de atención y quiénes acceden

Con ayuda del personal del Reniec, varias municipalidades del país ofrecen jornadas para tramitar el documento nacional de identidad sin costo alguno

DNI electrónico 3.0 ofrece numerosas
DNI electrónico 3.0 ofrece numerosas ventajas. (Foto: Agencia Andina)

Una serie de campañas municipales permiten la obtención totalmente gratuita del Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico en distintas localidades periféricas y urbanas durante noviembre de 2025, según han comunicado los gobiernos distritales y provinciales de varias regiones.

La medida abarca niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad, cubriendo tanto la primera inscripción como renovaciones y duplicados. Las fechas, puntos de atención y requisitos varían por distrito, lo que amplía el beneficio para quienes más lo requieren.

Localidades y fechas

Miraflores (Lima Metropolitana)

En el distrito limeño de Miraflores, la municipalidad confirmó que el sábado 11 de noviembre se realizará la segunda campaña de DNI gratuito para residentes.

El personal del Reniec toma
El personal del Reniec toma la fotografía gratuita a un anciano para la tramitación de su DNI electrónico en una campaña itinerante. (Imagen: Municipalidad de Pacasmayo)

El punto de atención estará habilitado en el Comedor Municipal (Ca. Mariano Melgar N.º 247), y la iniciativa va dirigida a niños de 0 a 16 años, adultos mayores y personas con discapacidad. La inscripción previa debe realizarse vía telefónica en el número 617 7373, según informaron las autoridades locales.

Congalla (Huancavelica)

La Municipalidad Distrital de Congalla 2023-2026 en Congalla, Huancavelica, coordina una campaña para el martes 11 de noviembre, con atención de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.

Esta jornada incluirá la expedición de DNI por primera vez, duplicados, renovaciones y actualizaciones de datos. También serán gratuitos la fotografía y la revisión de documentos.

La convocatoria se dirige a menores y adultos del distrito, quienes solo deben concurrir con sus documentos y, en caso necesario, con familiares para la gestión. Desde la alcaldía de Congalla, Erik Dánzer Shante Laurente remarcó que se trata de una oportunidad para la comunidad.

San Bartolo

En San Bartolo, la coordinación entre la municipalidad y RENIEC PERÚ permitirá la expedición del DNI electrónico para niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años, así como su renovación y la actualización de datos.

La atención se dará en el Mercado 4to Sector el viernes 10 de noviembre, en el horario de 9:30 a.m. a 1:00 p.m. Entre los beneficios, destacan que el trámite es gratuito y que se gestionan tanto primeras inscripciones como renovaciones y entregas por extravío o deterioro.

DNI gratuito este viernes 13
DNI gratuito este viernes 13 de junio: ¿Dónde y quiénes podrán acceder?| Andina

Más distritos

Jauja

Al interior del país, la Municipalidad Provincial de Jauja implementó una jornada para el miércoles 12 de noviembre, habilitando la Plaza de Armas de Jauja, para quienes deseen tramitar el DNI electrónico sin costo.

El comunicado oficial resalta que se procesarán inscripciones por primera vez, renovaciones y duplicados, además de trámites para personas con discapacidad, mayores de edad y adultos mayores. También estarán disponibles la entrega de fotografías y la inscripción de menores. La jornada será de 8:45 a.m. a 4:00 p.m.

Mórrope

La Municipalidad Distrital de Mórrope lanzó una campaña dirigida principalmente a recién nacidos, niños, adolescentes y adultos, enfocada en residentes de diferentes caseríos de la zona. Según el anuncio, la atención será el miércoles 19 de noviembre, de 8:30 a.m. a 2:00 p.m., en el distrito de Mórrope. Los solicitantes deben presentar copia certificada de su Acta de Nacimiento, recibo de agua o luz y, en caso de menores, acudir con un padre de familia. Los cupos son limitados.

Monsefú

El municipio de Monsefú anunció su “Gran campaña de DNI gratuito” para menores de 0 a 17 años, programando la actividad para el jueves 20 de noviembre a partir de las 8:30 a.m., con atención también a personas mayores de edad. Se gestionarán trámites por primera vez, renovaciones y casos de extravío, incluyendo la entrega de fotografías. La municipalidad destacó la gratuidad de todos los servicios y animó a las familias a acudir puntualmente.

DNI Electrónico 3.0 ofrece significativas
DNI Electrónico 3.0 ofrece significativas ventajas al tradicional y es mucho más seguro, según Reniec. (Foto: Agencia Andina)

Requisitos y detalles

Las condiciones para acceder al trámite gratuito varían según la localidad. Miraflores exige inscripción previa; Congalla solicita la presencia de familiares si corresponde; Mórrope requiere la copia del acta de nacimiento, un recibo de servicio y la presencia de un padre, en caso del solicitante ser menor.

Las municipalidades reafirmaron la gratuidad del servicio y, en todos los casos, advirtieron la importancia de acudir con documentos completos para asegurar que el trámite pueda efectuarse en la fecha asignada.

Las campañas se realizan con apoyo del RENIEC, que provee el soporte técnico y logístico para la expedición y actualización de los documentos. Los equipos municipales destacaron “las fotografías son gratuitas” y que los puntos de atención contarán con espacios para las personas con discapacidad.

