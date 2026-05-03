¿Otra vez el internet te hace rage quit? Osiptel podría tener la solución a todos tus problemas

La plataforma 'Checa tu plan' permite filtrar ofertas de internet por distrito y comparar características, restricciones y precios.

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) anunció la disponibilidad de “Checa tu plan”, una herramienta digital que facilita la comparación de planes de internet fijo comercializados por las operadoras en el país.

Con esta iniciativa, los usuarios podrán evaluar y seleccionar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades y presupuesto, según la resolución publicada por OSIPTEL en el diario oficial El Peruano.

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Recomendaciones de OSIPTEL para elegir el mejor plan

Según OSIPTEL, antes de suscribir o modificar un contrato de internet fijo, resulta clave analizar el uso que se dará al servicio. “Es fundamental identificar si se requiere alta velocidad de carga y descarga para transmitir datos sin interrupciones”, señaló la entidad reguladora.

Además, recomienda definir el presupuesto disponible y comprobar la cobertura y el tipo de conexión en el domicilio, ya sea fibra óptica, cable coaxial o inalámbrica.

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La institución subraya que “la experiencia en línea mejora cuando el usuario contrata un plan acorde a sus hábitos de consumo y número de personas en el hogar”.

La herramienta digital “Checa tu plan” permite filtrar las ofertas según el distrito y ofrece detalles sobre características, restricciones y precios de cada opción.

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OSIPTEL recomienda a los usuarios analizar el tipo de conexión –fibra óptica, cable coaxial o inalámbrica– antes de elegir un plan de internet.

Checa tu plan y asistencia personalizada en el Día del Cómic Festival

Durante el Día del Cómic Festival, que tiene lugar en el parque Próceres de la Independencia, distrito de Jesús María, desde el 30 de abril y hasta el 3 de mayo, OSIPTEL brinda información sobre el uso de sus plataformas digitales.

El stand número 7, ubicado en la zona gamer, cuenta con personal especializado para orientar a los visitantes sobre cómo acceder a herramientas como Checa tu plan, Checa tu internet móvil, Checa tu señal y Checa tus líneas.

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“Los asistentes podrán interactuar con pantallas y recibir atención personalizada para resolver consultas sobre servicios de internet, telefonía o televisión por cable”, destacó la entidad.

Esta dinámica busca acercar a los usuarios al manejo de plataformas digitales que contribuyen a la toma de decisiones informadas.

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Durante el Día del Cómic Festival en Jesús María, OSIPTEL ofreció asistencia personalizada sobre herramientas digitales de telecomunicaciones.

Calculadora de velocidad y verificación de cobertura

La plataforma “Checa tu plan” incorpora una calculadora que estima la velocidad de internet fijo ideal en megabits por segundo (Mbps), considerando el número de miembros del hogar y los usos habituales, como juegos en línea, streaming o videollamadas.

Además, permite verificar la cobertura de las operadoras y comparar planes en función de la ubicación geográfica del usuario.

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OSIPTEL enfatizó que “cada usuario puede acceder a información clara y actualizada para elegir el servicio más conveniente, evitando interrupciones en el acceso a contenidos digitales”.

La entidad también invita a contactar a su personal en el evento para resolver cualquier inquietud relacionada con los servicios de telecomunicaciones.

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Herramientas digitales para consumidores digitales

La presencia de OSIPTEL en el festival responde a la necesidad de fortalecer el conocimiento de los consumidores sobre los servicios de telecomunicaciones.

El organismo prevé que el uso de estas plataformas digitales incentive una mayor competencia entre operadoras y beneficie a los usuarios con mejores condiciones y precios.

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El comunicado oficial de OSIPTEL recalca que la información y asistencia brindada durante el evento se enmarca en las acciones de supervisión y orientación a los usuarios, promoviendo una cultura de consumo responsable y acceso a servicios digitales de calidad.