Perú

Se estanca el negocio de internet residencial en Perú: 80% de altas son solo migraciones

Un informe de DN Consultores revela que Perú supera solo a Bolivia en penetración residencial en Sudamérica, mientras el segmento depende cada vez más de la inversión extranjera

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Internet fijo - Osiptel
La penetración de internet residencial en Perú alcanza solo el 41% de los hogares, una de las tasas más bajas de Sudamérica.

El mercado de internet residencial en Perú atraviesa una etapa en la que el capital extranjero crece y la llegada de nuevos usuarios se ralentiza, mientras que 8 de cada 10 nuevas contrataciones corresponden a migraciones entre proveedores.

Según el informe “Internet Residencial en Perú: resultados 2025 y tendencias 2026”, elaborado por DN Consultores junto a TelcoETF, el país cerró 2025 con una penetración del 41% de hogares conectados a internet fijo, una de las cifras más bajas de Sudamérica.

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¿Más fondos, menos internet para todos?

El estudio, presentado el 24 de abril de 2026 y basado en datos oficiales de OSIPTEL e INEI, advierte que, pese al avance tecnológico y la expansión de la fibra óptica, la proporción de hogares peruanos con acceso formal a internet fijo solo supera a Bolivia en la región.

El promedio sudamericano alcanza el 53%. Esta situación revela una brecha persistente que afecta principalmente a zonas fuera de Lima Metropolitana, donde la penetración alcanza el 64%, en contraste con regiones como Sierra Sur o la Amazonía, que no superan el 34%.

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Internet fijo - Osiptel
Las zonas rurales como la Sierra Sur y la Amazonía mantienen una cobertura de internet residencial inferior al 34%, muy lejos de Lima Metropolitana.

El reporte de DN Consultores detalla que los principales operadores del segmento residencial han intensificado la dependencia de capital externo para financiar la expansión y la mejora tecnológica.

Según el reporet, 4 de los 5 mayores proveedores ya cuentan con fondos de inversión en su accionariado, lo que evidencia una transformación estructural en el sector.

“El servicio de internet residencial se ha convertido en un producto de primera necesidad en todo el ámbito urbano, pero su expansión y calidad dependen cada vez más de la capacidad de atraer capital institucional”, explicó Eduardo Bisetti, CEO de TelcoETF.

El negocio mira a la rentabilidad, no a la inclusión

Este cambio de modelo responde a la necesidad de inversiones sustanciales para desplegar redes FTTH (fibra hasta el hogar) y mantener la competitividad en un mercado de ingresos promedio estancados y alta rotación de clientes.

El informe señala que los fondos de inversión priorizan la rentabilidad y los objetivos de retorno financiero, lo que puede relegar la cobertura social y la expansión en zonas menos rentables.

Internet fijo - Osiptel
El avance de la fibra óptica en Perú ha permitido que el 82% de las conexiones residenciales actuales empleen FTTH, llegando al 89% fuera de Lima.

“Existe una tensión entre maximizar resultados financieros y cerrar la brecha digital en los sectores más vulnerables”, subrayó el documento.

Carlos Huamán Tomecich, socio fundador de DN Consultores, agregó que “la tendencia confirma un cambio en el comportamiento de la demanda, por el mayor uso del servicio para entretenimiento, educación virtual y teletrabajo”.

Alta rotación y bajo crecimiento real: la brecha digital no se achica

Uno de los hallazgos más críticos del informe es que el 80% de las nuevas altas en el mercado residencial corresponde a migraciones de usuarios entre operadores, no a nuevos usuarios.

Este fenómeno limita el crecimiento genuino del sector y acentúa la presión financiera sobre los proveedores, que deben invertir en captar clientes previamente bancarizados y conectados en vez de expandirse a segmentos no atendidos.

La estrategia de defensa planteada por la Procuraduría Pública del MTC durante el proceso arbitral evitó que la empresa ICCGSA obtenga ventajas económicas.
MTC en apuros. El mercado peruano lidera la región en reducción de precios por Mbps, aunque enfrenta desafíos para cerrar la brecha digital y ampliar la cobertura nacional.

De acuerdo con el reporte, el índice de rotación mensual supera el 4% y el ARPU (ingreso promedio por usuario) permanece en 69 soles, prácticamente sin variación en cinco años.

Así, la competencia intensa, marcada por ofertas y promociones, no se traduce en un aumento significativo de la tasa de penetración nacional. El impacto social en la reducción de la brecha digital queda relegado, debido a que la mayoría de inversiones se dirige a zonas urbanas y segmentos de mayor retorno.

Oportunidades y retos: acceso, tecnología y diferenciación

A pesar de estos desafíos, el informe también identifica oportunidades. El mercado creció 6% en ingresos durante 2025, alcanzando los S/ 3.600 millones y consolidando el internet residencial como el segundo servicio más importante del sector telecomunicaciones, solo detrás de la telefonía móvil.

El salto en velocidad promedio contratada, que pasó de 10 Mbps a casi 400 Mbps en una década, evidencia el avance en calidad y tecnología.

MTC - antenas
Los ingresos del sector de internet residencial en Perú crecieron un 6% en 2025, alcanzando S/ 3.600 millones y consolidándose en telecomunicaciones.

La participación de proveedores independientes llegó al 50% de las conexiones, con 2,2 millones de hogares atendidos, lo que ha impulsado una mayor competencia y ha reducido los precios por Mbps, posicionando a Perú con las tarifas más bajas de Sudamérica.

Además, la expansión de la fibra óptica, que ya representa el 82% de las conexiones totales y el 89% en zonas fuera de Lima, muestra que la innovación tecnológica sigue avanzando.

Así, el informe de DN Consultores concluye que la sostenibilidad del sector dependerá de articular nuevos modelos de gestión compartida, impulsar la infraestructura neutra y diseñar políticas públicas que equilibren los objetivos financieros con la necesidad de cerrar la brecha digital y ampliar la cobertura nacional.

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