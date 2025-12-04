Bitel suspende activación de líneas a nombre de extranjeros tras detectarse más de 309 mil registros erróneos

Bitel bloquea nuevas líneas para extranjeros mientras Osiptel alerta fallas masivas en la validación de datos. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) anunció una serie de medidas para enfrentar la activación de líneas móviles con registros inconsistentes, lo que derivó en la decisión de Bitel de suspender temporalmente la contratación de servicios a nombre de ciudadanos extranjeros. La medida se adoptó tras revelarse que más de 309 mil líneas asociadas a usuarios foráneos presentaban información incorrecta en sus registros.

Según Osiptel, los datos consignados por estos abonados no coincidían con las bases de Migraciones ni del Ministerio de Relaciones Exteriores. El regulador identificó que Bitel concentra el mayor número de inconsistencias, con un 52 % de registros incorrectos y un 22 % con errores materiales entre los contratos revisados, cifra superior a las observadas en Entel, Guinea, Claro e Integratel (antes Movistar). Para el organismo, estas irregularidades representan un riesgo para la seguridad ciudadana.

Verificación biométrica para extranjeros

Consultada por la Agencia Andina, la empresa de origen vietnamita confirmó la suspensión de activaciones de líneas a extranjeros como respuesta directa a la falta de un mecanismo oficial de verificación. La compañía señaló que “a falta de un servicio de verificación biométrica por parte de la autoridad competente”, optaron por frenar temporalmente la contratación para usuarios no peruanos.

Bitel reiteró la necesidad de contar con un sistema de identificación confiable que permita validar la información de los extranjeros. Señaló que vienen solicitando la implementación de una verificación biométrica facial, al considerarla más precisa y segura para validar identidades en el proceso de contratación de servicios móviles.

Operadora cumple disposiciones de Osiptel

La empresa indicó que está ejecutando los procedimientos exigidos por Osiptel, lo que incluye la suspensión de líneas cuyos titulares no regularizaron la información observada. Asimismo, afirmó que realiza acciones proactivas, como barridos periódicos para detectar inconsistencias y desconectar líneas que no hayan subsanado los registros cuestionados.

Bitel también expresó preocupación por el tiempo que podría tomar la habilitación de una solución tecnológica —una API de verificación biométrica— por parte de la autoridad competente. La compañía sostuvo que este retraso podría prolongar la suspensión de activaciones para usuarios extranjeros hasta que exista un mecanismo formal de validación de identidad.

Opsitel multó por 1,8 millones de soles a Bitel. (Fotocomposición Infobae Perú/ Andina)

Nuevas reglas para líneas de extranjeros

Entre las nuevas disposiciones anunciadas por Osiptel se establece que los ciudadanos extranjeros que deseen adquirir una línea móvil deberán hacerlo únicamente de forma presencial. El trámite se realizará en los Centros y Puntos de Atención oficiales de las operadoras, donde se aplicará un control de identidad biométrico obligatorio.

Estas medidas se aplicarán a todas las empresas de telecomunicaciones como parte de la estrategia para fortalecer la seguridad del registro de abonados y garantizar que la información proporcionada coincida con las bases de datos de las entidades del Estado peruano.

Activaciones móviles se redujeron un 27%

Las contrataciones de nuevas líneas móviles en el país registraron una marcada contracción durante el inicio del estado de emergencia. Según información oficial, en el primer mes de vigencia de las medidas excepcionales se reportó una caída del 27% en las activaciones, resultado del fortalecimiento de los controles contra la venta irregular de chips. Esta disminución —que no incluye los cambios por portabilidad— se compara con el promedio mensual previo a la declaratoria del estado de emergencia y constituye uno de los primeros efectos cuantificables de las disposiciones adoptadas hasta el 19 de noviembre para frenar el comercio informal de servicios móviles.

El análisis por operadoras evidencia que el impacto no fue uniforme. Integratel, Claro y Entel registraron retrocesos cercanos al 30% en las nuevas altas, en línea con la mayor fiscalización aplicada en puntos de venta urbanos donde se concentra la comercialización ambulatoria. Estas compañías fueron las más afectadas por las restricciones implementadas para depurar el mercado y reforzar los mecanismos de verificación de identidad de los usuarios.

El Gobierno reforzó las intervenciones en centros comerciales, mercados y áreas de gran afluencia de público, así como incrementó el decomiso de equipos móviles vinculados a la actividad informal. Foto: Microfinanzas

En contraste, Bitel reportó una disminución más moderada, cercana al 9%. Este comportamiento se explica por su amplia cobertura en zonas rurales, espacios donde la venta informal de chips es menos frecuente y la fiscalización tiene un alcance más limitado. La menor exposición de la operadora a los mercados urbanos permitió que el impacto de las medidas extraordinarias fuera menos severo en comparación con el resto del sector.