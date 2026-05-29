Precio del GNV, GLP, Diesel y gasolina en Perú para hoy, viernes 29 de mayo de 2026

Una mano genérica carga combustible en un automóvil, sosteniendo un ticket de Osinergmin con precios en soles, ilustrando la realidad económica y el costo diario de la energía en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reciente aumento en el precio de los combustibles en Perú ha despertado inquietud entre consumidores, transportistas y empresarios. Según reportes del 29 de mayo de 2026, las diferencias de hasta cinco soles por galón entre estaciones de servicio afectan tanto el presupuesto familiar como los costos operativos de quienes dependen del transporte para sus actividades diarias.

En este contexto, la herramienta Facilito, impulsada por Osinergmin, se ha convertido en un aliado fundamental para los usuarios. El comparador de precios permite ubicar las estaciones con tarifas más convenientes, favoreciendo decisiones informadas frente a la volatilidad del mercado y ayudando a mitigar el impacto económico del incremento en los combustibles.

Precios de la gasolina en Lima al 29 de mayo de 2026

Según los datos actualizados de la plataforma Facilito, los precios en Lima para este jueves son los siguientes:

Gasohol Regular (90 octanos)

Precio mínimo: S/ 17,85 por galón

Precio máximo: S/ 23,49 por galón

Gasohol Premium (95-97 octanos)

Precio mínimo: S/ 18,79 por galón

Precio máximo: S/ 25,49 por galón

Diésel B5 S-50 UV

Precio mínimo: S/ 21,58 por galón

Precio máximo: S/ 26,99 por galón

La diferencia entre el precio mínimo y máximo de los combustibles evidencia una dispersión tarifaria considerable entre distritos y estaciones de servicio en Perú. Identificar estos contrastes resulta fundamental para quienes abastecen sus vehículos de forma regular, ya que elegir los puntos de venta más económicos puede traducirse en un ahorro relevante a lo largo del tiempo.

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Vehículos hacen fila en una estación de servicio en Lima, Perú, con los precios de la gasolina y el diésel destacados en un cartel digital bajo la supervisión de Osinergmin y la plataforma Facilito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dónde encontrar la gasolina más barata por zona en Lima

La distribución de precios varía según el distrito. En San Juan de Lurigancho, el gasohol regular puede encontrarse desde S/ 17,89, uno de los valores más bajos registrados en Lima Este. En Villa El Salvador, el precio mínimo del gasohol regular es de S/ 17,84, mientras que el diésel más económico de Lima Sur se ubica en S/ 20,71 en ese mismo distrito.

En el Cercado de Lima, el gasohol regular oscila entre S/ 17,85 y S/ 23,49, y el premium entre S/ 18,79 y S/ 25,49. En Los Olivos, zona norte de la capital, el regular va de S/ 17,98 a S/ 21,99 y el diésel de S/ 19,98 a S/ 25,19. En el Callao, el gasohol de 90 octanos puede encontrarse desde S/ 17,99 y el diésel desde S/ 24,89.

Fuera de Lima, los precios también varían de forma considerable. En Cusco, el diésel se negocia entre S/ 22,45 y S/ 26,99 por galón, reflejo del mayor costo logístico en zonas alejadas. En Huánuco, el gasohol regular puede encontrarse desde S/ 17,69 en el distrito de Ambo.

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Largas filas de automóviles esperan cargar combustible en una estación de servicio con surtidores marcados con 'emergencia' al anochecer, reflejando una situación crítica en el abastecimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué sube el precio de la gasolina en Perú

El precio de la gasolina en Perú resulta de una serie de factores internacionales y locales que interactúan de manera constante. El comportamiento del mercado global del petróleo es determinante, ya que Perú depende en gran medida de la importación de insumos para la refinación de combustibles. Las fluctuaciones en la cotización internacional del barril, influenciadas por la oferta, la demanda y situaciones geopolíticas, se trasladan rápidamente al consumidor peruano.

Otro elemento clave es la variación del tipo de cambio. Como el comercio internacional de petróleo y sus derivados se realiza en dólares, una depreciación del sol frente a la moneda estadounidense incrementa el costo de importación. Este efecto se refleja en los precios finales, sobre todo cuando la volatilidad cambiaria es significativa.

Una persona utiliza la aplicación Facilito en su teléfono móvil para comparar precios de combustible en una estación de servicio urbana en Lima, Perú, con tableros de precios y vehículos repostando al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La carga impositiva y los márgenes comerciales también inciden en el precio de la gasolina. En Perú, el combustible está gravado con impuestos como el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) y el Impuesto General a las Ventas (IGV). Estos tributos, junto a los costos de transporte y distribución, conforman una parte importante del precio que paga el consumidor en las estaciones de servicio.

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Existen además factores adicionales que pueden modificar el precio en el corto plazo. Entre ellos destacan:

Condiciones climáticas que dificultan el transporte o la producción.

Problemas logísticos o interrupciones en la cadena de suministro.

Restricciones por mantenimiento o fallas en refinerías.

Variaciones en la oferta interna y en los costos operativos de cada estación.

Diferencias de competencia entre grifos, lo que genera dispersión tarifaria en distintas regiones del país.

Una mano genérica carga combustible en un automóvil, sosteniendo un ticket de Osinergmin con precios en soles, ilustrando la realidad económica y el costo diario de la energía en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sectores económicos que se ven afectados ante el alza de combustible

El alza de combustibles en Perú impacta de manera directa al sector transporte, tanto de pasajeros como de carga. Empresas de transporte público, taxistas y operadores logísticos ven incrementados sus costos operativos, lo que puede traducirse en un aumento en las tarifas para los usuarios o en una reducción de márgenes para los prestadores de servicios. Esta situación afecta la movilidad urbana e interprovincial, así como el traslado de mercaderías a lo largo del territorio nacional.

El sector agrícola también experimenta consecuencias por el incremento en los precios de la gasolina y el diésel. Muchas actividades agrícolas dependen del uso de maquinaria, vehículos y sistemas de riego que funcionan con combustibles fósiles. Los mayores costos de producción pueden reflejarse en un encarecimiento de los productos agrícolas, con impacto en la cadena de suministro y en el precio final al consumidor.

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La industria pesquera figura entre los sectores más sensibles al alza de combustibles. Las embarcaciones utilizadas para la pesca artesanal e industrial demandan grandes volúmenes de diésel para sus operaciones. Un incremento en los precios afecta la rentabilidad de esta actividad, con potenciales repercusiones en la oferta de productos marinos y en la economía de las comunidades costeras.

Otros sectores, como la construcción y la manufactura, también se ven afectados por el aumento en el precio de los combustibles. El transporte de materiales, la operación de maquinaria pesada y los procesos productivos que requieren energía derivada del petróleo enfrentan mayores costos. Esta situación puede ralentizar proyectos, elevar los precios finales de bienes y servicios, y generar presión inflacionaria en la economía peruana.

Los precios de la gasolina y el diésel se muestran en carteles electrónicos en una estación de servicio en Lima, Perú, con los logos de Facilito y Osinergmin visibles, mientras vehículos cargan combustible bajo un cielo nublado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos para gastar menos en gasolina

Ante el alza sostenida, los expertos recomiendan varias estrategias para reducir el consumo:

Mantener el vehículo en buen estado: revisar el motor, cambiar filtros y controlar la presión de los neumáticos mejora el rendimiento y reduce el gasto de combustible.

Planificar rutas: usar aplicaciones de navegación para evitar el tráfico y elegir horarios de menor congestión.

Conducir de forma moderada: evitar aceleraciones y frenadas bruscas, mantener velocidad constante y apagar el motor en paradas prolongadas.

Compartir el vehículo: distribuir los gastos de combustible entre varios pasajeros en trayectos similares.

Comparar precios antes de cargar: usar Facilito para identificar el grifo más económico en la zona antes de salir.

Para denuncias sobre precios distintos a los declarados, Osinergmin habilitó los siguientes canales: teléfonos (01) 219 3410 y 0800-41800, correo atencionalcliente@osinergmin.gob.pe y la ventanilla virtual en www.osinergmin.gob.pe.

Facilito es una aplicación en la que se pueden verificar los precios más bajos y altos de la gasolina en Lima. Foto: Osinergmin

¿Se puede denunciar alzas irregulares del petróleo en Perú?

En Perú, los consumidores pueden denunciar alzas irregulares en el precio del petróleo y sus derivados ante el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin). Esta entidad supervisa el mercado de combustibles y brinda canales para que los ciudadanos reporten posibles prácticas abusivas o incrementos injustificados en los precios. Las denuncias pueden presentarse a través de la página web oficial, líneas telefónicas o directamente en las oficinas de Osinergmin.

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Composición: Infobae Perú

Al recibir una denuncia, Osinergmin realiza investigaciones para verificar si existen irregularidades, como concertación de precios o falta de transparencia en la información que deben brindar los grifos y distribuidores. El organismo también exige que las estaciones publiquen de manera visible los precios de los combustibles, facilitando el control ciudadano y la fiscalización. Si se detectan infracciones, Osinergmin puede sancionar a las empresas responsables conforme a la normativa vigente.

Además de Osinergmin, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) interviene en casos de prácticas anticompetitivas o acuerdos ilegales entre empresas para fijar precios. De esta manera, el marco legal peruano ofrece mecanismos para que los usuarios denuncien y se protejan frente a alzas irregulares en los precios del petróleo y los combustibles.