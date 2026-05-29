Minedu: Más de 9 millones de escolares pondrán a prueba su preparación en el Primer Simulacro Nacional Multipeligro 2026

Créditos: Gobierno del Perú.

Más de 9 millones de escolares y alrededor de 613 mil docentes de 87 mil instituciones educativas públicas y privadas participarán en el Primer Simulacro Nacional Multipeligro 2026 a desarrollarse este viernes 29 de mayo.

Esta es una iniciativa coordinada por el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y el Ministerio de Educación (Minedu). El ejercicio se realizará en tres turnos: 10 de la mañana, 3 de la tarde y 8 de la noche, y busca fortalecer la preparación de la comunidad escolar ante diversas amenazas naturales.

En cada plantel, los equipos de brigadas de educación ambiental y gestión del riesgo de desastres tendrán la responsabilidad de guiar la evacuación, señalizar rutas seguras y verificar los ambientes acondicionados para la emergencia.

El simulacro se desarrollará bajo el enfoque “multipeligro”, lo que significa que cada región, provincia o distrito recreará el escenario de riesgo más frecuente en su entorno: desde sismos y tsunamis en la costa, hasta lluvias intensas, huaicos, inundaciones y deslizamientos de tierra en la sierra y selva.

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Las sirenas, campanas y alertas del Sistema de Alerta Sísmica Peruano (SASPe) marcarán el inicio del ejercicio. Los estudiantes deberán ubicarse primero en zonas seguras internas y, tras la señal de evacuación, desplazarse a puntos de reunión externos, siguiendo rutas previamente identificadas. En el caso de Lima y Callao, los colegios simularán la reacción ante un sismo y, en el litoral, también ante la posibilidad de un tsunami.

Escolares se concentran en los puntos de evacuación de sus escuelas durante el Simulacro Nacional Multipeligro 2024 | Foto: Agencia Andina

Simulacro multipeligro

La ministra de Educación, María Esther Cuadros, destacó la importancia de estos ejercicios para garantizar una reacción organizada ante situaciones reales. “Los simulacros son una gran oportunidad para que las instituciones educativas del país evalúen sus capacidades de preparación y respuesta. Estos ejercicios salvan vidas, porque saber cómo reaccionar ante un peligro nos permite actuar mejor en una situación real”, afirmó en un mensaje dirigido a la comunidad escolar.

La subdirectora de Preparación del Indeci, Catherine Palacios, explicó que el enfoque multipeligro se adapta a la realidad de cada territorio. Por ejemplo, en los departamentos ubicados en el Cinturón de Fuego del Pacífico, la mayoría de colegios optará por el sismo como evento principal, mientras que en regiones amazónicas y andinas como Huánuco, Pasco, San Martín y Loreto, la prioridad será responder ante emergencias por lluvias y desbordes.

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El simulacro contempla una secuencia clara: alerta, ubicación en zonas seguras, evacuación y acatamiento de indicaciones de los brigadistas hasta el cierre del ejercicio. Cada plantel deberá enviar un reporte detallado sobre el desarrollo y evaluación del simulacro a través de la web oficial del COES Educación en los siete días siguientes.

La participación activa en este tipo de ejercicios permite a los estudiantes y docentes familiarizarse con los procedimientos, identificar áreas de mejora y fortalecer la cultura de prevención. Para las familias, el simulacro es también una oportunidad para revisar planes de emergencia en el hogar y conversar sobre cómo actuar en caso de desastres.

¿Qué contiene la mochila de emergencia?

Agua potable: mínimo 3 litros por persona por día para 3 días (más si hace calor o hay bebés).

Alimentos no perecederos para 3 días : barras, latas, frutos secos; abre-latas manual.

Botiquín: gasas, vendas, antiséptico, analgésico, antihistamínico, termómetro, guantes; medicación personal para 7 días y recetas.

Linterna y pilas extra o linterna recargable; luces químicas opcionales.

Radio portátil a pilas o a manivela para alertas.

Power bank y cables; cargador de auto si aplica.

Documentos: copias de DNI/pasaporte, pólizas, contactos, lista de alergias; dinero en efectivo en billetes chicos.

Abrigo: manta térmica, muda de ropa, impermeable; gorro y guantes según clima.

Higiene: alcohol en gel, toallitas, jabón, cepillo/pasta, papel, bolsas; toallas femeninas.

Herramientas: navaja/multiherramienta, cinta, silbato, encendedor/fósforos, cuerda.

Protección: mascarillas, gafas, protector solar, repelente.

Extra: mapa en papel, llaves, comida y correa para mascotas.

¿Qué hacer antes, durante y después de un sismo?

Antes del sismo

Identifica zonas seguras en casa, trabajo y colegio: columnas, muros estructurales y espacios alejados de ventanas.

Define rutas de evacuación y un punto de reunión familiar; practica simulacros.

Asegura muebles altos, repisas, televisores y objetos pesados para evitar caídas.

Prepara una mochila de emergencia: agua, alimentos no perecibles, linterna, radio, baterías, botiquín, mascarillas, documentos y dinero en efectivo.

Ten a la mano números de emergencia y un plan para niños, adultos mayores y mascotas.

Aprende a cerrar llaves de gas, agua y el interruptor general de electricidad.

Durante el sismo

Mantén la calma y aplica “agáchate, cúbrete y sujétate”.

Aléjate de ventanas, espejos, estantes y objetos que puedan caer.

No uses ascensores; no corras hacia escaleras mientras dure el movimiento.

Si estás en la calle, aléjate de postes, cables, fachadas y vidrios.

Si conduces, detén el vehículo en un lugar seguro, lejos de puentes y túneles, y permanece dentro.

Si estás en la costa, prepárate para evacuar a zonas altas si recibes alerta de tsunami.

Después del sismo

Revisa si hay heridos y brinda primeros auxilios; llama a emergencias si es necesario.

Corta gas y electricidad si detectas olor a gas, chispas o daños en cables; no enciendas fuego.

Evacúa si la estructura presenta grietas, desprendimientos o riesgo de colapso; usa escaleras.

Mantente atento a réplicas y vuelve a cubrirte si ocurren.

Infórmate por radio o canales oficiales; evita difundir rumores.

Usa el teléfono solo para emergencias y prioriza mensajes de texto.

No regreses a zonas restringidas hasta que una autoridad confirme que es seguro.