Perú

SASPE: sistema de alerta sísmica peruano no habría funcionado durante sismo de magnitud 6.1

Especialistas explicaron que la activación de la alarma depende de sensores instalados en puntos estratégicos, los cuales deben transmitir datos de forma inmediata a los centros de control

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Falta de operatividad de los sistemas de alerta sísmica muestra el estado inoperativo de una antena SASPe, generando preocupación entre los ciudadanos. (Crédito ATV)

El Sistema de Alerta Sísmica Peruano (SASPE), diseñado para emitir advertencias tempranas antes de la llegada de las ondas más fuertes de un movimiento telúrico, no habría funcionado durante el reciente sismo de magnitud 6.1 registrado el 19 de mayo, según testimonios de vecinos del distrito de La Perla, en el Callao. El hecho ha generado preocupación debido a que este sistema es considerado una herramienta clave para la prevención y reducción de riesgos en zonas urbanas.

El SASPE opera mediante una red de sensores sísmicos instalados principalmente en la franja costera del país, que detectan las ondas iniciales de un sismo y envían la información a un sistema central para activar sirenas electrónicas ubicadas en distintos puntos estratégicos. Su función es alertar a la población con segundos de anticipación antes de la llegada del movimiento más fuerte, especialmente cuando la magnitud supera los 6.0.

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Antenas del SASPE no habrían sonado durante sismo de magnitud 6.1 en Lima y Callao. (Foto: Agencia Andina)
Antenas del SASPE no habrían sonado durante sismo de magnitud 6.1 en Lima y Callao. (Foto: Agencia Andina)

¿Cómo funciona el SASPE?

El sistema se activa cuando los sensores detectan las primeras ondas de un sismo, lo que permite procesar la información en tiempo real y emitir una señal de alerta a través de sirenas instaladas en la vía pública. A diferencia de otros sistemas de alerta, el SASPE no predice los sismos, sino que reacciona cuando el evento ya está ocurriendo, pero antes de su fase más intensa.

En contraste, el Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencias (Sismate) envía notificaciones directamente a los teléfonos móviles de la población. Este mecanismo puede activarse durante o inmediatamente después del evento sísmico, dependiendo de la evaluación de las autoridades, y no depende de infraestructura de sirenas físicas, sino de redes de telecomunicaciones.

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Vecinos denuncian que sistema SASPE no emitió alerta durante sismo de magnitud 6.1. (Foto: Agencia Andina)
Vecinos denuncian que sistema SASPE no emitió alerta durante sismo de magnitud 6.1. (Foto: Agencia Andina)

Vecinos denuncian que alerta no se activó

Durante la cobertura periodística en el parque 9 de Noviembre, en La Perla, vecinos aseguraron que la antena del SASPE instalada en la zona no emitió ningún sonido durante el sismo de magnitud 6.1. Una trabajadora de un establecimiento cercano indicó que no escuchó ninguna sirena ni señal de advertencia en el momento del evento.

“En ningún momento la alerta sonó, nada, para nada”, señaló una vecina consultada en el lugar, quien afirmó que tampoco en sismos anteriores se habría percibido el funcionamiento del sistema en esa zona. Según su testimonio, la población solo recibió información a través de mensajes móviles enviados por otros sistemas de alerta.

Reportan fallas en sistema de alerta sísmica SASPE durante fuerte temblor del 19 de mayo. (Foto: Agencia Andina)
Reportan fallas en sistema de alerta sísmica SASPE durante fuerte temblor del 19 de mayo. (Foto: Agencia Andina)

Posibles fallas en antenas

De acuerdo con lo reportado en la zona, la infraestructura del SASPE en La Perla se encontraba instalada y aparentemente en buen estado, sin señales visibles de deterioro, aunque no habría cumplido su función durante el evento sísmico. Situaciones similares han sido mencionadas por vecinos de otros distritos como Lince, donde también se habrían registrado equipos inactivos o fuera de servicio.

La falta de activación del sistema ha generado inquietud entre los residentes, quienes consideran que estos dispositivos son fundamentales en un país con alta actividad sísmica como el Perú. Las autoridades aún no han emitido un informe técnico detallado sobre el desempeño del SASPE durante el último sismo, mientras continúan las evaluaciones sobre su operatividad en distintas regiones del país.

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