El café que ahorra hasta 33.000 litros de agua por cosecha ya es realidad en Oxapampa

La economía circular en la producción de café permite transformar cáscaras y pulpas en harinas, snacks, infusiones y bebidas energizantes.

En la Reserva de Biósfera Oxapampa-Asháninka-Yánesha, un grupo de caficultores ha logrado implementar un modelo de producción que elimina el uso intensivo de agua, una práctica que hasta ahora era común en el beneficio tradicional del café.

Esta innovación permite ahorrar hasta 33.000 litros de agua por campaña en cada finca, según datos proporcionados a Infobae Perú por Luis Felipe García Calderón Sánchez, jefe de la UOT Selva Central de Descocentro.

Un cambio que evita la contaminación y reduce costos

La transformación responde a la búsqueda de alternativas sostenibles frente al impacto ambiental de la caficultura convencional. En el modelo tradicional, una finca que produce 12 quintales de café puede llegar a consumir 28.000 litros de agua por hectárea durante el proceso de beneficio húmedo.

El nuevo enfoque implementado en la región permite que, al optar por el proceso natural, una Mipyme que cosecha 15 quintales deje de utilizar entre 28.000 y 33.000 litros de agua, según la información compartida por Descocentro.

El café de Oxapampa-Asháninka-Yánesha supera los 84 puntos en taza y se posiciona en mercados premium gracias a procesos tecnológicos sostenibles. REUTERS/ Nadja Wohlleben

El ahorro de agua no solo representa una ventaja ambiental. Luis Felipe García Calderón Sánchez explicó que los agricultores dejan de depender del agua de quebradas y cursos naturales, lo que disminuye la presión sobre estos recursos y reduce el riesgo de contaminación.

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Además, la eliminación del proceso húmedo implica menor gasto en horas de trabajo y en mantenimiento de las instalaciones destinadas al tratamiento de aguas mieles, un aspecto que tradicionalmente agregaba costos operativos.

Nuevos ingresos a partir de residuos y acceso a mercados premium

En escenarios de cambio climático y creciente estrés hídrico, la posibilidad de producir café sin emplear grandes volúmenes de agua se convierte en un activo estratégico para la región y sus pequeños productores.

“Más que valorizar el costo del recurso hídrico, hay que considerar las horas de trabajo y el esfuerzo destinado a evitar la contaminación de las fuentes naturales”, sostuvo García Calderón Sánchez en conversación con Infobae Perú.

La igualdad de género toma fuerza en la caficultura regional, con el 51% de las Mipymes lideradas por mujeres y mayor inclusión comunitaria.

La estrategia de economía circular no se limita al ahorro de agua. El modelo promueve la reutilización de la cáscara y la pulpa del café para desarrollar nuevos productos como harinas, snacks, infusiones, bebidas energizantes y tintes, generando así fuentes adicionales de ingreso para las familias productoras.

“Las Mipymes han comprendido que la cáscara y la pulpa son materia prima, no residuos”, afirmó el jefe de la UOT Selva Central. Al mismo tiempo, la calidad del café producido bajo este modelo ha permitido a los productores acceder a mercados premium. El café de la zona supera los 84 puntos en taza, umbral que lo clasifica como café de especialidad.

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“Las cafeterías de especialidad están valorando la calidad y la responsabilidad ambiental detrás del grano”, confirmó García Calderón Sánchez.

Una inversión accesible y replicable

La adopción de tecnologías sostenibles, como las pozas de infiltración con plantas de vetiver para tratar aguas mieles, también ha sido clave en el proceso.

Según estimaciones de Descocentro, la instalación de una poza con capacidad para 40 quintales de café convencional requiere una inversión de aproximadamente 300 soles, monto que puede recuperarse en la siguiente campaña.

Además, el sistema es replicable y escalable, ya que los productores pueden obtener nuevos esquejes de vetiver para ampliar la infraestructura.

El cumplimiento de estándares internacionales como la UEDR de la Unión Europea abre nuevas oportunidades para la exportación de café sostenible peruano.

El componente social también destaca en el proyecto, con el 51% de las Mipymes participantes lideradas por mujeres. El enfoque de igualdad de oportunidades y el acceso a ferias y eventos B2B han fortalecido la inclusión y el desarrollo comunitario.

El cumplimiento de estándares internacionales como la UEDR (Unión Europea para Deforestación Reducida) ha abierto nuevas oportunidades para la comercialización del café producido bajo este enfoque sostenible.

El 93% de las Mipymes de la zona produce café bajo sombra, protege cabeceras de cuenca y mantiene la productividad pese a los desafíos climáticos.