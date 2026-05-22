Perú

Chocolates con camu camu y cafés especiales: los productos que sorprenderán en la feria gratuita de Devida

La edición 2026 de Expovida Lima mostrará cómo el cacao y el café se han convertido en oportunidades de desarrollo para cientos de familias agricultoras del Perú

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Mujer sonriente de mediana edad con cabello oscuro, vistiendo chaqueta negra y camiseta blanca, sosteniendo una bolsa de café junto a molinillo y tarros de miel en un stand
Una mujer sonriente presenta productos de café orgánico y miel de abeja en un stand de DEVIDA, destacando el desarrollo alternativo en comunidades peruanas. (Devida)

La Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) realizará desde este viernes 22 hasta el domingo 24 de mayo la feria Expovida Lima – Edición 2026, un evento que reune en el distrito limeño de Miraflores a productores de distintas regiones del país que apostaron por economías legales y sostenibles tras dejar atrás los cultivos vinculados al narcotráfico.

La feria se desarrolla en el parque Salazar, junto a Larcomar, desde las 10:00 a. m. hasta las 8:00 p. m., con ingreso libre para el público. Esta edición tendrá un significado especial al conmemorarse los 30 años de Devida.

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Productos innovadores y actividades para toda la familia

Uno de los principales atractivos será la variedad de productos elaborados por familias agricultoras y emprendedoras provenientes de regiones como Junín, Pasco, Cusco, Puno, San Martín, Amazonas, Huánuco, Ucayali y Ayacucho. Los asistentes podrán encontrar chocolates con camu camu, aguaymanto, sal amazónica, coco, maní y nibs de cacao, además de cafés de especialidad y derivados de cacao con valor agregado.

También se ofrecerán jaleas de cacao con kion y coco, grageas de cacao con aguaje, chifles mixtos de pituca y plátano, néctares de piña, cocona y arazá, así como quesos, yogures, miel y polen producidos bajo modelos sostenibles.

En un puesto de feria, una vendedora con camiseta verde ofrece una muestra a un cliente con camiseta azul y gorra, junto a otra mujer, con productos de cacao y mazorcas en el mostrador
Una vendedora ofrece una muestra de productos a los visitantes en una feria local de artículos de cacao, donde se exhiben chocolates y otros derivados artesanales. (Devida)

En total participarán 20 organizaciones de productores asistidas por Devida, las cuales forman parte del modelo de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible. Este sistema busca que familias en situación de vulnerabilidad fortalezcan sus ingresos mediante actividades lícitas y reduzcan su dependencia de economías ilegales.

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Además de la exhibición y venta de productos, Expovida Lima contará con degustaciones, talleres breves, activaciones comerciales y educativas, concursos, presentaciones culturales y actividades para toda la familia.

Con esta iniciativa, Devida busca acercar a los consumidores limeños a historias de transformación y emprendimiento, promoviendo productos con origen responsable y visibilizando el trabajo de comunidades que hoy encuentran en el café, el cacao y otros cultivos una alternativa de desarrollo económico sostenible.

Beneficios del café y cacao

El café es una de las bebidas más consumidas en el mundo y destaca por su alto contenido de antioxidantes, compuestos que ayudan a combatir el daño celular y el envejecimiento prematuro. Además, la cafeína contribuye a mejorar la concentración, el estado de alerta y el rendimiento mental, por lo que muchas personas lo consumen para iniciar el día o mantenerse activas durante la jornada.

Diversos estudios también relacionan el consumo moderado de café con beneficios para la salud, como un menor riesgo de enfermedades neurodegenerativas y una reducción de la sensación de fatiga. En el caso del café peruano de especialidad, su reconocimiento internacional se debe a su aroma, sabor y calidad, características que lo convierten en uno de los productos más valorados del país.

El cacao también posee importantes propiedades nutricionales. Es rico en flavonoides, antioxidantes naturales que favorecen la salud cardiovascular y ayudan a mejorar la circulación sanguínea. Asimismo, contiene minerales esenciales como magnesio, hierro y potasio, fundamentales para distintas funciones del organismo.

Otro de sus beneficios más conocidos es su relación con el bienestar emocional, ya que puede estimular la producción de serotonina, conocida como la “hormona de la felicidad”. El cacao peruano, además, es reconocido por su diversidad de aromas y sabores, lo que permite elaborar chocolates y derivados con alto valor agregado y calidad exportable.

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