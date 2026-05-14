Perú lidera la certificación de comercio justo del café en el mundo

Lima, 13 may (EFE).- Perú tiene el mayor número de organizaciones cafetaleras del mundo con el sello Flo o Faitrade, que certifica el comercio justo a nivel internacional, además de que más del 40 % de su producción es de café orgánico, se informó este miércoles durante el II Foro de Café Fairtrade, que se celebra en Lima.

"Nuestro país es el que mayor número de organizaciones certificadas Fairtrade tiene a nivel global: de las 164 que hay en Perú, 153 son de café", señaló durante el foro el presidente de la Coordinadora Nacional de Pequeños Productores de Comercio Justo de Perú, Guillermo Aguilar.

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El representante aseguró que "este liderazgo no es casualidad", sino "el resultado del esfuerzo de miles de pequeños productores y productoras que trabajan con compromiso, calidad y respeto por las personas y el medio ambiente".

Al respecto, la Junta Nacional del Café (JNC) detalló que más del 40 % del parque cafetalero peruano es orgánico, al alcanzar 160.000 de las 380.000 hectáreas totales cultivadas en 2025.

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El gerente general de la JNC, Lorenzo Castillo, resaltó que en las últimas tres décadas el café peruano registró un crecimiento en calidad y volumen, ya que en 1995 el 40 % del grano aromático era natural y tenía un castigo (reducción) de 4 % en el precio.

"En 1995, Perú tenía 65.000 productores y cultivaban 163.000 hectáreas de café. Solo el 4 % de las exportaciones eran de cooperativas. Este escenario de crisis ha cambiado", acotó.

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Castillo añadió que las 380.000 hectáreas de café de 2025 fueron cultivadas por 200.000 productores, que lograron 4,7 millones de sacos del producto.

"Ahora hay 283 cooperativas que exportan el 23 % del volumen de café peruano", indicó.

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Por su parte, la presidenta de la red café de la Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Pequeños Productores y Trabajadores de Comercio Justo (CLAC), Merling Preza, sostuvo que en la región "se ha avanzado en la construcción de un modelo más humano, solidario y sostenible, gracias al esfuerzo conjunto de productores organizados, consumidores conscientes y aliados comerciales comprometidos".

Informó que la Red Café de CLAC reúne a 433 organizaciones de 11 países de América Latina y el Caribe, y representa a más de 200.000 familias productoras.

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El II Foro de Café Fairtrade se celebrará hasta este jueves en Lima con la participación de unos 300 productores, cooperativas, compradores, exportadores y expertos de la industria cafetalera mundial, informaron sus organizadores. EFE