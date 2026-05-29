Casa de la Literatura inaugura exposición dedicada a Mario Vargas Llosa: un recorrido por sus inicios en la lectura, el periodismo y la escritura

Mario Vargas Llosa ocupó un lugar central en la literatura peruana: fue un narrador que llevó a la ficción los conflictos sociales, políticos y culturales del país con una ambición formal poco frecuente en el español contemporáneo. Su obra, leída dentro y fuera del Perú, abrió discusiones sobre poder, violencia, ciudad, escuela, prensa y lenguaje.
En ese marco, la Casa de la Literatura Peruana inauguró una exposición dedicada a los años en que el escritor construyó su relación con la lectura y la escritura, antes de consolidarse como una figura pública y literaria. La muestra se concentra en el período de formación: infancia, adolescencia y primera juventud.
La exposición, titulada “Buenos días, Mario. El despertar de una vocación”, se inauguró el 28 de mayo y propone un recorrido por libros, textos iniciales y episodios tempranos que ayudan a entender cómo se definió una vocación. La curaduría ordena ese proceso en estaciones claras: el lector precoz, el periodista adolescente y el universitario que empieza a construir una disciplina de trabajo.
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La Casa de la Literatura Peruana inauguró el jueves 28 de mayo a las 7:00 p. m. el homenaje centrado en los años de infancia y juventud de Mario Vargas Llosa. La muestra, de ingreso libre, se exhibe en el Centro Histórico de Lima y recorre lecturas, artículos y textos tempranos que marcaron su formación como escritor.
Un recorrido por los inicios de Mario Vargas Llosa: la lectura, el periodismo y la literatura
La exposición está organizada en tres secciones: “Furioso lector”, “Días de prensa” y “Escribir para vivir”. El recorrido propone una línea de tiempo íntima: primero, la construcción del hábito de leer; luego, el descubrimiento del periodismo como oficio; y, finalmente, el paso por la universidad como espacio de consolidación intelectual.
“Furioso lector” reúne las lecturas que marcaron la infancia de Vargas Llosa y examina la influencia de la familia y la escuela en su formación como lector y creador. En ese tramo, la muestra también presenta sus primeras exploraciones en la escritura mediante poesía y cartas, materiales que permiten ver un impulso temprano por narrar y ordenar el mundo con palabras.
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La segunda sección, “Días de prensa”, muestra a un Vargas Llosa adolescente que empieza a escribir desde el periodismo. A los dieciséis años, se incorporó al periódico La Crónica, donde cubrió temas sociales, policiales y culturales. Luego se trasladó a Piura para trabajar en La Industria, donde desarrolló escritura informativa y probó registros más literarios en su columna «Campanario».
El título de la exposición proviene de la columna «Buenos días», que Vargas Llosa escribió en La Industria, diario de Piura. Empezó a colaborar en abril de 1952 y permaneció allí alrededor de diez meses, antes de regresar a Lima para estudiar en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En la sala, el público puede ver reproducciones de artículos de La Crónica y una selección de columnas «Buenos días» publicadas en La Industria.
“Escribir para vivir”, la tercera sección, lo presenta ya como universitario, en un proceso de consolidación intelectual que vinculó literatura y vida social. Durante esos años trabajó junto a Raúl Porras Barrenechea, de quien aprendió una metodología de investigación que influyó en sus procesos de escritura. También fundó la revista Literatura junto a Abelardo Oquendo y Luis Loayza, mientras el periodismo siguió operando como espacio de aprendizaje: publicó reseñas de cine en Extra y sus primeros cuentos aparecieron en revistas como Turismo, El Comercio y El Mercurio Peruano.
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Ubicación, horarios y acceso a la exposición en la Casa de la Literatura Peruana
La muestra se presenta en la Sala de Exposición 1 de la Casa de la Literatura Peruana, ubicada en jirón Áncash 207, Centro Histórico de Lima. La visita puede realizarse de martes a domingo, en el horario de 10:00 a. m. a 7:00 p. m.
El acceso es de ingreso libre, una decisión que amplía la posibilidad de que estudiantes, lectores habituales y público general se acerquen a materiales poco transitados: reproducciones periodísticas, textos iniciales y documentos que, en conjunto, dibujan un mapa de formación y oficio.
Además de seguir una estructura por etapas, la exposición plantea una lectura concreta: el escritor no aparece como un nombre abstracto, sino como un joven que aprende a leer, se entrena en redacciones, publica, corrige y vuelve a escribir. Esa idea atraviesa el montaje y organiza la experiencia de visita.
La obra de Mario Vargas Llosa y su impacto en la narrativa en español
A más de un año de su partida, Mario Vargas Llosa sigue siendo una referencia central de la literatura peruana por la dimensión de su obra y por haber llevado temas y escenarios del país a la gran narrativa en español, con técnicas de construcción novelística que marcaron a generaciones de lectores y escritores.
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Entre sus publicaciones más influyentes figuran La ciudad y los perros, La casa verde y Conversación en La Catedral, además de novelas de fuerte impacto internacional como La guerra del fin del mundo, La fiesta del Chivo y Travesuras de la niña mala. En no ficción, El pez en el agua se convirtió en un título clave para leer su trayectoria personal y pública.
Su peso no se limitó a la novela: también destacó como cuentista y ensayista, con libros como Los jefes, Los cachorros, La orgía perpetua y La verdad de las mentiras. Esa bibliografía consolidó una obra diversa que dialogó con el periodismo, la crítica y el debate intelectual, y que mantuvo al Perú como un eje narrativo reconocible para lectores de distintos países.