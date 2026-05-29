Perú

Casa de la Literatura inaugura exposición dedicada a Mario Vargas Llosa: un recorrido por sus inicios en la lectura, el periodismo y la escritura

La muestra reúne libros, textos iniciales y momentos formativos de Mario Vargas Llosa para reconstruir el camino de su vocación literaria. El recorrido se organiza en tres etapas: la infancia lectora, el inicio en el periodismo durante la adolescencia y la etapa universitaria como consolidación intelectual

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Mario Vargas Llosa será homenajeado durante el X Congreso Internacional de la Lengua Española.
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Mario Vargas Llosa ocupó un lugar central en la literatura peruana: fue un narrador que llevó a la ficción los conflictos sociales, políticos y culturales del país con una ambición formal poco frecuente en el español contemporáneo. Su obra, leída dentro y fuera del Perú, abrió discusiones sobre poder, violencia, ciudad, escuela, prensa y lenguaje.

En ese marco, la Casa de la Literatura Peruana inauguró una exposición dedicada a los años en que el escritor construyó su relación con la lectura y la escritura, antes de consolidarse como una figura pública y literaria. La muestra se concentra en el período de formación: infancia, adolescencia y primera juventud.

La exposición, titulada “Buenos días, Mario. El despertar de una vocación”, se inauguró el 28 de mayo y propone un recorrido por libros, textos iniciales y episodios tempranos que ayudan a entender cómo se definió una vocación. La curaduría ordena ese proceso en estaciones claras: el lector precoz, el periodista adolescente y el universitario que empieza a construir una disciplina de trabajo.

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Sala de exposición con marcos de madera, paredes turquesas y verde oliva, y reproducciones de periódicos de gran tamaño. Dos pergaminos 'Buenos Días' cuelgan en la pared
La exposición "Buenos días, Mario. El despertar de una vocación" en La Casa de la Literatura Peruana muestra la trayectoria temprana de Mario Vargas Llosa, con reproducciones de sus artículos periodísticos. (Foto: Minedu / Casa de la Literatura Peruana)

La Casa de la Literatura Peruana inauguró el jueves 28 de mayo a las 7:00 p. m. el homenaje centrado en los años de infancia y juventud de Mario Vargas Llosa. La muestra, de ingreso libre, se exhibe en el Centro Histórico de Lima y recorre lecturas, artículos y textos tempranos que marcaron su formación como escritor.

Un recorrido por los inicios de Mario Vargas Llosa: la lectura, el periodismo y la literatura

La exposición está organizada en tres secciones: “Furioso lector”, “Días de prensa” y “Escribir para vivir”. El recorrido propone una línea de tiempo íntima: primero, la construcción del hábito de leer; luego, el descubrimiento del periodismo como oficio; y, finalmente, el paso por la universidad como espacio de consolidación intelectual.

“Furioso lector” reúne las lecturas que marcaron la infancia de Vargas Llosa y examina la influencia de la familia y la escuela en su formación como lector y creador. En ese tramo, la muestra también presenta sus primeras exploraciones en la escritura mediante poesía y cartas, materiales que permiten ver un impulso temprano por narrar y ordenar el mundo con palabras.

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Alonso Cueto: “Mario Vargas Llosa era de esas personas que uno piensa que no se van a morir nunca”
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La segunda sección, “Días de prensa”, muestra a un Vargas Llosa adolescente que empieza a escribir desde el periodismo. A los dieciséis años, se incorporó al periódico La Crónica, donde cubrió temas sociales, policiales y culturales. Luego se trasladó a Piura para trabajar en La Industria, donde desarrolló escritura informativa y probó registros más literarios en su columna «Campanario».

El título de la exposición proviene de la columna «Buenos días», que Vargas Llosa escribió en La Industria, diario de Piura. Empezó a colaborar en abril de 1952 y permaneció allí alrededor de diez meses, antes de regresar a Lima para estudiar en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En la sala, el público puede ver reproducciones de artículos de La Crónica y una selección de columnas «Buenos días» publicadas en La Industria.

Imagen en blanco y negro de dos hombres jóvenes sentados en escritorios, tecleando en máquinas de escribir antiguas
Un joven Mario Vargas Llosa teclea en una máquina de escribir, probablemente durante sus primeros años como periodista en La Crónica o La Industria, forjando las bases de su vocación literaria. (Foto: Minedu / Casa de la Literatura Peruana)

“Escribir para vivir”, la tercera sección, lo presenta ya como universitario, en un proceso de consolidación intelectual que vinculó literatura y vida social. Durante esos años trabajó junto a Raúl Porras Barrenechea, de quien aprendió una metodología de investigación que influyó en sus procesos de escritura. También fundó la revista Literatura junto a Abelardo Oquendo y Luis Loayza, mientras el periodismo siguió operando como espacio de aprendizaje: publicó reseñas de cine en Extra y sus primeros cuentos aparecieron en revistas como Turismo, El Comercio y El Mercurio Peruano.

Ubicación, horarios y acceso a la exposición en la Casa de la Literatura Peruana

La muestra se presenta en la Sala de Exposición 1 de la Casa de la Literatura Peruana, ubicada en jirón Áncash 207, Centro Histórico de Lima. La visita puede realizarse de martes a domingo, en el horario de 10:00 a. m. a 7:00 p. m.

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La Casa de la Literatura Peruana se convierte en el paraíso para los amantes de las letras, con su extensa biblioteca y un café literario que invita a la reflexión y al disfrute de la lectura. (Andina)

El acceso es de ingreso libre, una decisión que amplía la posibilidad de que estudiantes, lectores habituales y público general se acerquen a materiales poco transitados: reproducciones periodísticas, textos iniciales y documentos que, en conjunto, dibujan un mapa de formación y oficio.

Además de seguir una estructura por etapas, la exposición plantea una lectura concreta: el escritor no aparece como un nombre abstracto, sino como un joven que aprende a leer, se entrena en redacciones, publica, corrige y vuelve a escribir. Esa idea atraviesa el montaje y organiza la experiencia de visita.

La obra de Mario Vargas Llosa y su impacto en la narrativa en español

A más de un año de su partida, Mario Vargas Llosa sigue siendo una referencia central de la literatura peruana por la dimensión de su obra y por haber llevado temas y escenarios del país a la gran narrativa en español, con técnicas de construcción novelística que marcaron a generaciones de lectores y escritores.

Mario Vargas Llosa y su difícil relación con su padre tras no aceptar su vocación. Infobae Perú / Captura IG
Mario Vargas Llosa y su difícil relación con su padre tras no aceptar su vocación. Infobae Perú / Captura IG

Entre sus publicaciones más influyentes figuran La ciudad y los perros, La casa verde y Conversación en La Catedral, además de novelas de fuerte impacto internacional como La guerra del fin del mundo, La fiesta del Chivo y Travesuras de la niña mala. En no ficción, El pez en el agua se convirtió en un título clave para leer su trayectoria personal y pública.

Su peso no se limitó a la novela: también destacó como cuentista y ensayista, con libros como Los jefes, Los cachorros, La orgía perpetua y La verdad de las mentiras. Esa bibliografía consolidó una obra diversa que dialogó con el periodismo, la crítica y el debate intelectual, y que mantuvo al Perú como un eje narrativo reconocible para lectores de distintos países.

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