Perú

Gobierno declarará en emergencia el mercado de combustibles en los próximos días por alza de precios

En los próximos días la PCM publicará el decreto supremo que incluirá una lista bienes esenciales para asegurar el abastecimiento energético competitivo, informó el viceministro de Hidrocarburos, Marco Agama

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El viceministro de Hidrocarburos, Marco Agama, expuso ante la Comisión de Defensa del Consumidor la situación del alza de precios de los combustibles, explicando la dependencia del mercado internacional y la baja producción nacional. Anunció que el Gobierno emitirá un decreto supremo para declarar el sector en emergencia. - Canal N

El alza de precios de combustible está afectando a todo el Perú. En palabras del viceministro de Hidrocarburos, Marco Agama, quien se ha presentado en la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos del Congreso de la República, inclusive los que venden el combustible, como los grifos, el alza de precios ha afectado tanto que están vendiendo menos.

Por eso, ha anunciado que la Presidencia del Consejo de Ministros publicará en los próximos días un decreto supremo que declara en emergencia el mercado de combustibles en todo el Perú.

Esta es una medida que busca la “protección y defensa al consumidor ante la especulación de precios y el acaparamiento del producto y garantizar el abastecimiento de combustibles en el país”.

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El precio internacional de combustibles se reduce.
El precio de los combustibles en Perú se ha elevado tanto que el Gobierno va a poner en emergencia el mercado. Ha afectado a todo el Perú. - Crédito Difusión

Alza en precio de combustibles

El viceministro de Hidrocarburos, Marco Agama, ha reconocido ante el Congreso que existe un alza en el precio de combustible y cuya tendencia solo sigue aumentando hacia el encarecimiento. ¿Qué hace el Gobierno para controlar esto? Acaba de anunciar el plan: un decreto supremo para poner en emergencia el mercado de combustibles y no siga afectando a las familias peruanas.

Pero la preocupación no es solo de peruano que toma el bus, saca su carro o hace taxi, sino también de los que venden el mismo combustible. “Esta es una preocupación de todos los gremios, incluyendo los gremios que venden el combustible, porque la Asociación de Grifos se nos acercó (...) y la preocupación de ellos es otra, pero también asociada al precio. Justamente por el alza de precios están vendiendo menos”, aclaró el viceministro.

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Es lo previsible. El alza de precio de combustibles está llevando a la gente a comprarlo menos. “Dentro del mundo del hidrocarburo, de las gasolinas, cada uno de los actores está preocupado por el alza de precios, porque de una u otra forma los está impactando”, añade Agama.

Comunicado de aumento de pasajes en bus EVIFASA
Adiós a la luca. Ya no cuesta más S/1 el pasaje mínimo en el transporte público. - Crédito Infobae

El decreto de la PCM

“Nosotros como Ministerio de Energía y Minas empezamos a promover de manera inmediata un decreto supremo que declare el estado de emergencia del mercado de comercialización de combustibles a nivel nacional y que se establezca una lista de bienes esenciales para asegurar el abastecimiento energético competitivo”, aclaró el viceministro de Hidrocarburos.

Sin embargo, no ha especificado qué se hará con esta lista, si se aplicará una medida exacta, como una exoneración del impuesto que pagan estos bienes. Esto aún no está claro, pero se revelará con el decreto que se publicará en los próximos días.

Gobierno asegura que crisis en ducto de Camisea no afectará precio del GLP doméstico. (Foto: Agencia Andina)
Gobierno asegurará el abastecimiento del GLP. - Crédito Andina

Este decreto se da dentro del contexto de la crisis, que se da por la volatilidad de los precios internacionales, aclara el funcionario. Así, los bienes esenciales que se incluirán en esta lista son los relacionados a la “movilidad”. Estos son los siguientes:

  • El diésel B5
  • Las gasolinas, tanto la regular como la premium
  • Los gasoholes, que se usan básicamente en la costa del Perú
  • El GLP, que se usa tanto en vehículos como en domicilios.

Perdo dado que este decreto supremo tenía una interrelación con el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) y el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), y estos están adscritos a la Presidencia del Consejo de Ministros, será la PCM la que publicará el decreto finalmente.

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