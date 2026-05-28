Perú

Qué se celebra el 28 de mayo en el Perú: Diferentes dimensiones de la diversidad cultural y social peruana

Los hitos recordados este día revelan la complejidad de una nación formada en la intersección de esfuerzos colectivos, tragedias y aportes individuales que continúan influyendo en su presente

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Los acontecimientos del 28 de mayo revelan cómo la conmemoración de gestas, tragedias y logros ha moldeado la construcción de una memoria nacional diversa, consciente de su pasado e implicada en debates actuales sobre identidad y cultura (Composición)

¿Qué pasó un día como hoy? El 28 de mayo reúne en el Perú hechos ligados a la independencia, la cultura, la educación y la memoria histórica. En 1828, Cangallo recibió el título de Heroica por la resistencia de los morochucos durante la emancipación.

Décadas después, el Jirón de la Unión fue oficializado como una de las vías más emblemáticas de Lima y el país realizó su primer censo moderno con casi 2,7 millones de habitantes.

La fecha también recuerda el nacimiento del lingüista Luis Jaime Cisneros, el terremoto de Cañete de 1948, el legado folclórico de Muñequita Sally y las contribuciones culturales de Joaquín López Antay y Juan Mejía Baca.

28 de mayo de 1828 - Cangallo recibe el título de Heroica por su lucha en la independencia del Perú

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Cangallo fue declarada Heroica en 1828 por la resistencia de sus pobladores frente al ejército español, en una de las gestas más recordadas de la independencia peruana. (Andina)

El 28 de mayo de 1828, el Congreso del Perú dispuso que la provincia ayacuchana de Cangallo fuera denominada “Heroica provincia de Santa Rosa de Cangallo” en reconocimiento a la valentía de sus pobladores durante la lucha por la independencia.

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Los morochucos, liderados por Basilio Auqui, enfrentaron al ejército español desde 1814 y sostuvieron una fuerte resistencia pese a la destrucción de sus pueblos.

El homenaje buscó inmortalizar el sacrificio y el compromiso patriótico de la población cangallina, considerada una de las más combativas del proceso emancipador peruano frente al dominio colonial español.

28 de mayo de 1862 - el Jirón de la Unión recibe su nombre y se convierte en símbolo histórico de Lima

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La histórica vía del Centro de Lima recibió el nombre de Jirón de la Unión el 28 de mayo de 1862 y se convirtió en punto de encuentro de intelectuales y comerciantes. (Andina)

El 28 de mayo de 1862, el cabildo de Lima oficializó el nombre de Jirón de la Unión para una de las vías más emblemáticas del Centro Histórico.

Antes, cada una de sus once cuadras tenía denominaciones distintas vinculadas a negocios y edificios de la época colonial. Con el paso de los años, la calle se convirtió en punto de encuentro social, cultural y comercial de la capital.

Allí funcionaron cafés, joyerías, teatros y espacios frecuentados por intelectuales como Ricardo Palma y Abraham Valdelomar. El jirón permanece hasta hoy como uno de los lugares más representativos de Lima.

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28 de mayo de 1876 - el Perú realiza su primer censo moderno y registró casi 2,7 millones de habitantes

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El censo nacional de 1876 permitió conocer la realidad demográfica y económica del Perú republicano en medio de la crisis generada por el declive del guano. (Andina)

El 28 de mayo de 1876 se realizó el Cuarto Censo Nacional de Población durante el gobierno de Manuel Pardo, considerado el primer censo moderno del Perú por el detalle de la información social y laboral recopilada.

Dirigido por Georges Marchand y compilado por Manuel Atanasio Fuentes, registró una población de 2 699 105 habitantes en un contexto de crisis económica tras el declive del guano.

El estudio se convirtió en una referencia estadística clave del siglo XIX peruano y permitió desarrollar posteriores investigaciones demográficas y regionales sobre la realidad social y económica del país republicano.

28 de mayo de 1921 - nace Luis Jaime Cisneros, maestro y referente de la lingüística peruana

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Escritor, docente y miembro de la Academia Peruana de la Lengua, Luis Jaime Cisneros dejó una profunda influencia en la educación y el pensamiento crítico. (Academia Peruana de la Lengua)

Luis Jaime Cisneros nació el 28 de mayo de 1921 en Lima y se convirtió en una de las figuras más influyentes de la lingüística y la educación en el Perú. Fue escritor, profesor universitario, académico y miembro de la Academia Peruana de la Lengua.

Dedicó gran parte de su vida a la enseñanza del idioma y al estudio de la literatura hispanoamericana. También destacó como divulgador cultural a través de artículos y programas educativos.

Su trayectoria estuvo ligada a la Pontificia Universidad Católica del Perú y a la defensa de una educación humanista orientada al pensamiento crítico y la formación integral.

28 de mayo de 1948 - terremoto de Cañete dejó graves daños y evidenció fragilidad de viviendas en Lima

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El fuerte sismo de 1948 dejó fallecidos, derrumbes y grietas en Cañete, además de evidenciar la vulnerabilidad de las construcciones costeras en el Perú (Andina)

El 28 de mayo de 1948, un terremoto de magnitud 7.0 sacudió la provincia de Cañete, en Lima, y causó severos daños en numerosas viviendas construidas con adobe y quincha. El sismo ocurrió durante la madrugada y alcanzó una intensidad VII en la escala de Mercalli, dejando tres personas fallecidas y múltiples afectados.

Además de los daños materiales, el movimiento telúrico provocó grietas, pequeños derrumbes y deslizamientos en sectores cercanos al Cerro Candela y zonas pantanosas de Calavera.

El evento evidenció la vulnerabilidad de varias localidades costeras frente a los terremotos de gran intensidad en el Perú.

28 de mayo de 1969 - nace Muñequita Sally, ícono del folclore peruano y voz popular del huayno

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La cantante Sara Haydeé Barreto Retuerto alcanzó notoriedad como Muñequita Sally y dejó huella en la música popular peruana hasta su muerte en 2007. (Andina)

Sara Haydeé Barreto Retuerto, conocida como Muñequita Sally, nació el 28 de mayo de 1969 en Huaral y se convirtió en una de las artistas más populares del folclore peruano.

Inició su carrera desde niña y alcanzó notoriedad al integrar la agrupación Pintura Roja junto a Johnny Orosco y Princesita Mily. Más adelante consolidó su etapa como solista en el huayno y el huaylas con temas como Pisao.

Además de la música, impulsó proyectos educativos en Ancón. Falleció en 2007 en un accidente automovilístico, hecho que conmocionó al país y marcó al folclore peruano.

28 de mayo de 1981 - muere Joaquín López Antay, maestro del retablo ayacuchano y símbolo del arte popular

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El artesano Joaquín López Antay dejó un legado cultural decisivo en el Perú y abrió el debate sobre el valor del arte popular con su premio de 1975. (Andina)

Joaquín López Antay falleció el 28 de mayo de 1981 en Ayacucho y dejó un legado decisivo para el arte popular peruano. Nacido en 1897, transformó los antiguos cajones de San Marcos en retablos ayacuchanos con escenas costumbristas y religiosas que reflejaban la identidad andina.

Su obra alcanzó reconocimiento nacional cuando recibió el Premio Nacional de Cultura en 1975, convirtiéndose en el primer artesano distinguido con ese galardón en el Perú.

El debate que generó su premiación marcó un hito en la valoración del arte popular. Décadas después, su producción artística fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación.

28 de mayo de 1991 - muere Juan Mejía Baca, editor clave en la difusión de la literatura peruana

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El trabajo editorial de Juan Mejía Baca ayudó a difundir obras literarias, históricas y académicas fundamentales para la cultura peruana del siglo XX (Casa de la Literatura Peruana)

Juan Mejía Baca falleció el 28 de mayo de 1991 y dejó una huella fundamental en la historia editorial y cultural del Perú. Nacido en 1912 en Jauja, destacó como librero, editor y promotor intelectual durante gran parte del siglo XX.

Fundó una de las editoriales más influyentes del país y publicó obras de importantes escritores peruanos y latinoamericanos, además de impulsar estudios históricos y colecciones culturales.

Su trabajo ayudó a difundir el pensamiento, la literatura y las ciencias sociales en el Perú. También promovió espacios de encuentro intelectual vinculados al debate académico y artístico nacional.

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