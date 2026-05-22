Entretenimiento

Lanzan gas lacrimógeno a Ricky Martin durante su concierto en Montenegro

El cantante puertorriqueño, que inauguraba la etapa europea de su gira mundial, sufrió el ataque en pleno escenario

Guardar
Google icon
El equipo del cantante confirmó que el intérprete y sus colaboradores se encontraban fuera de peligro tras el incidente (STARLITE/Europa Press)
El equipo del cantante confirmó que el intérprete y sus colaboradores se encontraban fuera de peligro tras el incidente (STARLITE/Europa Press)

Lo que debía ser una noche de celebración se convirtió en un momento de tensión y alarma. Ricky Martin fue víctima de un ataque con gas lacrimógeno durante su concierto en Podgorica, la capital de Montenegro, en la noche del jueves 21 de mayo. El incidente interrumpió la actuación, aunque el cantante puertorriqueño, fiel a su profesionalismo, tomó la decisión de volver al escenario una vez controlada la situación.

La publicista del artista, Róndine Alcalá, confirmó los hechos mediante un comunicado oficial difundido en español e inglés. Según Alcalá, “un individuo descargó gas lacrimógeno hacia el escenario”, lo que provocó una “interrupción abrupta del espectáculo mientras los miembros de la audiencia se alejaban del área y recibían asistencia”.

PUBLICIDAD

Como medida de precaución, Martin, de 54 años, y su equipo abandonaron de inmediato el escenario mientras “el personal de seguridad y las autoridades locales trabajaban para contener la situación y garantizar la seguridad de los asistentes”, indicó la representante. Aunque algunos integrantes del equipo recomendaron no reanudar el show, el artista tomó la decisión de seguir adelante con el espectáculo una vez que las autoridades confirmaron que la situación estaba bajo control y que los asistentes podían regresar de manera segura, señaló Alcalá. Martin deseaba “cumplir su compromiso con los fans”.

“Ricky Martin y su equipo están a salvo y agradecidos por el apoyo y la preocupación recibidos tras los eventos de esta noche en Montenegro”, concluyó el comunicado oficial.

PUBLICIDAD

Lanzan gas lacrimógeno durante concierto de Ricky Martín en Montenegro, reporta equipo del cantante
Comunicado de la representante de Ricky Martin (Captura: Instagram)

El intérprete de “Livin’ la Vida Loca” había sido invitado por el propio Estado montenegrino para encabezar el concierto gratuito organizado en la plaza de la Independencia de Podgorica como parte de las celebraciones oficiales por el 20.º aniversario de la independencia del país.

El espectáculo, con capacidad para hasta 15.000 personas, también contó con la participación del DJ alemán Robin Schulz y varios artistas locales.

El concierto en Montenegro marcaba además el inicio de la etapa europea de la gira mundial Ricky Martin Live, lo que convertía la velada en un doble hito: el inicio de la etapa continental y su primera actuación en el país balcánico.

El propio artista había expresado su entusiasmo antes de subir al escenario. En declaraciones a la televisión pública montenegrina RTCG al llegar al país, Ricky Martin dijo: “Antes incluso de recibir la invitación, sabía de la belleza natural de Montenegro y la calidez de su gente. Hay algo realmente especial en actuar por primera vez en un país, sobre todo porque te da la oportunidad de vivir algo completamente nuevo, incluso después de tantos años de carrera”.

Ricky Martin aseguró semanas antes sentirse emocionado por actuar por primera vez en Montenegro.(Foto de ARCHIVO/Europa Press)
Ricky Martin aseguró semanas antes sentirse emocionado por actuar por primera vez en Montenegro.(Foto de ARCHIVO/Europa Press)

A pesar del incidente, la gira Ricky Martin Live no sufrirá modificaciones en su calendario. La publicista del artista confirmó que “el artista continuará su gira Ricky Martin Live con próximas actuaciones en toda Europa y fechas internacionales adicionales según lo previsto”.

Las próximas paradas europeas incluyen actuaciones en junio y julio en países como Moldavia, Serbia, Croacia, Italia, Suiza, Alemania, Polonia, República Checa, Hungría, Turquía, Georgia y Kazajistán. El 24 de junio, Martin se presentará en el festival Pully Live, en Suiza. Posteriormente, el 20 de agosto, se espera su actuación en el Ravinia Festival, en Highland Park, Illinois, Estados Unidos.

Ricky Martin aseguró su continuidad en los escenarios europeos pese al incidente ocurrido en Montenegro (Leandro Comisarenco/Agencias)
Ricky Martin aseguró su continuidad en los escenarios europeos pese al incidente ocurrido en Montenegro (Leandro Comisarenco/Agencias)

El cantante también fue noticia en febrero, cuando apareció como artista invitado por Bad Bunny en el histórico espectáculo de medio tiempo del Super Bowl. Asimismo, el mes pasado se presentó en Buenos Aires, Argentina, en el tramo latinoamericano de la gira, acompañado por sus hijos adolescentes.

Temas Relacionados

Ricky MartinMontenegroConcierto

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Erin Moriarty revela cómo la enfermedad de Graves le afectó durante las grabaciones de ‘The Boys’: “Mi cuerpo me resultaba ajeno”

La actriz compartió que, en plena filmación, olvidar frases sencillas fue una advertencia aterradora de lo grave que era su situación física y mental

Erin Moriarty revela cómo la enfermedad de Graves le afectó durante las grabaciones de ‘The Boys’: “Mi cuerpo me resultaba ajeno”

Lo que se sabe del romance de Jacob Elordi y Kendall Jenner

La modelo y la estrella de “Euphoria” desatan rumores tras ser fotografiados juntos en una fiesta privada y en una escapada a Hawái

Lo que se sabe del romance de Jacob Elordi y Kendall Jenner

Anne Hathaway responde a los rumores de haberse hecho cirugía plástica: “Quizás me haga un lifting algún día”

La actriz de “El diablo viste a la moda” desmintió haberse sometido a una intervención estética reciente, pero dejó abierta la puerta a hacerlo algún día

Anne Hathaway responde a los rumores de haberse hecho cirugía plástica: “Quizás me haga un lifting algún día”

“Tengo mucha rabia dentro”: Bob Odenkirk habló sobre Saul Goodman y el infarto que cambió su vida

El actor repasó en una entrevista con The Guardian cómo la exigencia profesional, el resentimiento y una experiencia límite modificaron su manera de entender el trabajo y las prioridades personales

“Tengo mucha rabia dentro”: Bob Odenkirk habló sobre Saul Goodman y el infarto que cambió su vida

Las lágrimas de Rami Malek y la poderosa reacción del público en el estreno de “The Man I Love”

La sala de Cannes vibró con la conmovedora actuación de Malek y la calidez del elenco, convirtiendo el debut del filme en un momento que quedará grabado en la memoria del festival y sus asistentes

Las lágrimas de Rami Malek y la poderosa reacción del público en el estreno de “The Man I Love”

DEPORTES

Franco Colapinto afrontará la práctica libre del GP de Canadá antes de la clasificación Sprint: hora, TV y todo lo que hay que saber

Franco Colapinto afrontará la práctica libre del GP de Canadá antes de la clasificación Sprint: hora, TV y todo lo que hay que saber

Un fanático consiguió una entrada para un partido del Mundial a menos de 7 dólares: ¿error del sistema o imagen fake?

LeBron James y la incógnita de su futuro: ¿se acerca un regreso a Cleveland?

Pep Guardiola deja el Manchester City tras 10 temporadas: el principal candidato a reemplazarlo

Múltiples sorpresas en la lista de Inglaterra para el Mundial: ausencias estelares, caras nuevas y ¡los Beatles!

TELESHOW

Charly García fue ovacionado en el musical de Elena Roger basado en su obra: “La inspiración de nuestra vida”

Charly García fue ovacionado en el musical de Elena Roger basado en su obra: “La inspiración de nuestra vida”

El trabajo desconocido que compartieron Damián Betular y Chano Moreno Charpentier: “Él era terrible”

La mirada crítica de Arturo Puig sobre los Martín Fierro y la falta de figuras en la televisión: “Da bronca”

Cami Homs sorprendió al mostrar el hábito que retomó de su etapa junto a Rodrigo De Paul: “¿Me bancarían?"

Natalia Oreiro habló de su profundo vínculo con Xuxa: “Sigo hablando con ella”

INFOBAE AMÉRICA

La cantidad de personas con trastornos mentales se duplicó desde 1990, reveló un estudio en The Lancet

La cantidad de personas con trastornos mentales se duplicó desde 1990, reveló un estudio en The Lancet

Julieta Venegas saca un libro y un disco autobiográficos: “Nadie debería querer estar solo, pero algunos queremos”

Un borrador del acuerdo propuesto entre Irán y Estados Unidos circula en el Golfo, pero no menciona un tema clave

La Unión Europea se encuentra en una tendencia de estanflación: qué medidas sugieren desde Bruselas

Rosa María Payá, líder opositora cubana: “Estamos en el umbral del cambio”