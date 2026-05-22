Lanzan gas lacrimógeno a Ricky Martin durante su concierto en Montenegro

El equipo del cantante confirmó que el intérprete y sus colaboradores se encontraban fuera de peligro tras el incidente (STARLITE/Europa Press)

Lo que debía ser una noche de celebración se convirtió en un momento de tensión y alarma. Ricky Martin fue víctima de un ataque con gas lacrimógeno durante su concierto en Podgorica, la capital de Montenegro, en la noche del jueves 21 de mayo. El incidente interrumpió la actuación, aunque el cantante puertorriqueño, fiel a su profesionalismo, tomó la decisión de volver al escenario una vez controlada la situación.

La publicista del artista, Róndine Alcalá, confirmó los hechos mediante un comunicado oficial difundido en español e inglés. Según Alcalá, “un individuo descargó gas lacrimógeno hacia el escenario”, lo que provocó una “interrupción abrupta del espectáculo mientras los miembros de la audiencia se alejaban del área y recibían asistencia”.

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Como medida de precaución, Martin, de 54 años, y su equipo abandonaron de inmediato el escenario mientras “el personal de seguridad y las autoridades locales trabajaban para contener la situación y garantizar la seguridad de los asistentes”, indicó la representante. Aunque algunos integrantes del equipo recomendaron no reanudar el show, el artista tomó la decisión de seguir adelante con el espectáculo una vez que las autoridades confirmaron que la situación estaba bajo control y que los asistentes podían regresar de manera segura, señaló Alcalá. Martin deseaba “cumplir su compromiso con los fans”.

“Ricky Martin y su equipo están a salvo y agradecidos por el apoyo y la preocupación recibidos tras los eventos de esta noche en Montenegro”, concluyó el comunicado oficial.

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Comunicado de la representante de Ricky Martin (Captura: Instagram)

El intérprete de “Livin’ la Vida Loca” había sido invitado por el propio Estado montenegrino para encabezar el concierto gratuito organizado en la plaza de la Independencia de Podgorica como parte de las celebraciones oficiales por el 20.º aniversario de la independencia del país.

El espectáculo, con capacidad para hasta 15.000 personas, también contó con la participación del DJ alemán Robin Schulz y varios artistas locales.

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El concierto en Montenegro marcaba además el inicio de la etapa europea de la gira mundial Ricky Martin Live, lo que convertía la velada en un doble hito: el inicio de la etapa continental y su primera actuación en el país balcánico.

El propio artista había expresado su entusiasmo antes de subir al escenario. En declaraciones a la televisión pública montenegrina RTCG al llegar al país, Ricky Martin dijo: “Antes incluso de recibir la invitación, sabía de la belleza natural de Montenegro y la calidez de su gente. Hay algo realmente especial en actuar por primera vez en un país, sobre todo porque te da la oportunidad de vivir algo completamente nuevo, incluso después de tantos años de carrera”.

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Ricky Martin aseguró semanas antes sentirse emocionado por actuar por primera vez en Montenegro.(Foto de ARCHIVO/Europa Press)

A pesar del incidente, la gira Ricky Martin Live no sufrirá modificaciones en su calendario. La publicista del artista confirmó que “el artista continuará su gira Ricky Martin Live con próximas actuaciones en toda Europa y fechas internacionales adicionales según lo previsto”.

Las próximas paradas europeas incluyen actuaciones en junio y julio en países como Moldavia, Serbia, Croacia, Italia, Suiza, Alemania, Polonia, República Checa, Hungría, Turquía, Georgia y Kazajistán. El 24 de junio, Martin se presentará en el festival Pully Live, en Suiza. Posteriormente, el 20 de agosto, se espera su actuación en el Ravinia Festival, en Highland Park, Illinois, Estados Unidos.

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Ricky Martin aseguró su continuidad en los escenarios europeos pese al incidente ocurrido en Montenegro (Leandro Comisarenco/Agencias)

El cantante también fue noticia en febrero, cuando apareció como artista invitado por Bad Bunny en el histórico espectáculo de medio tiempo del Super Bowl. Asimismo, el mes pasado se presentó en Buenos Aires, Argentina, en el tramo latinoamericano de la gira, acompañado por sus hijos adolescentes.