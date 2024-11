Ollanta Humala niega supuesto aporte de US$ 400 mil de Jorge Barata y tilda de mentiroso a Martín Belaunde: “Habla por la herida”

Ollanta Humala rechaza declaraciones y de Martín Belaunde sobre supuestos sobornos que Jorge Barata le habría entregado. (Fotocomposición Infobae Perú/Andina)

En medio de una nueva etapa judicial, el expresidente peruano Ollanta Humala calificó como un “mentiroso consumado” al empresario Martín Belaúnde Lossio, quien lo acusó de recibir fondos de Odebrecht para financiar su campaña presidencial del 2006.

La tarde de hoy, martes 12 de noviembre, en conversación con RPP a su salida del Ministerio Público, Humala sostuvo que Belaúnde, tras siete años de intentar acogerse a la colaboración eficaz, busca un beneficio personal al realizar estas acusaciones sin fundamento, y cuestionó su credibilidad.

“El señor Martín Belaúnde está respirando por la herida porque acuérdense que lo tuve yo que extraditar de Bolivia cuando se fugó burlando a la justicia. Ya es un mentiroso consumado, tiene como siete u ocho años aspirando a la colaboración eficaz, es el caso del falso secuestro en Bolivia y otras cosas más. Le han dado su colaboración y necesita adaptarse a todo. Ya depende de la Fiscalía”, señaló el expresindente.

“No la corrobora con nada”

Por su parte, Wilfredo Pedraza, abogado de Humala también cuestionó la credibilidad del testimonio de Belaúnde Lossio, y señaló que las afirmaciones del empresario carecen de sustento comprobable.

“La historia que relata no la corrobora con nada. Hoy hemos planteado una serie de situaciones de carácter procesal porque realmente lo que vamos a tener ahora es un acusado y quizás luego un colaborador y esa situación es bastante particular, afecta nuestra defensa. Nosotros no tenemos ninguna preocupación por las cosas que él señala”, indicó.

Añadió además que, de ser necesario, Belaúnde Lossio deberá presentar pruebas en el juicio sobre los fondos mencionados, ya que su situación “es frágil”. En ese sentido, señaló que nadie corrobora su declaración.

“Sobre ese tema ¿quién podría corroborar? Quien le entregó el dinero. ¿Barata corrobora eso? Él dice que ni conoce a Martin Belaunde en el 2006. ¿Odebrecht corrobora esa información? El señor Marcelo Odebrecht en lo absoluto ha dicho que conoce al empresario. Tamaña afirmación muestra la magnitud de las mentiras de este acusado”, cuestionó.

El expresidente Ollanta Humala intervino en el juicio en su contra. (Foto: Poder Judicial)

Martín Belaúnde acusa a Ollanta Humala

En una reciente declaración, Martín Belaunde declaró ante el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional y aseguró que el entonces superintendente de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, entregó 400 mil dólares para la campaña presidencial del partido nacionalista en 2006.

Belaunde dio detalles frente sobre cúal fue su participación en la campaña de Humala en 2006 y su papel en la obtención de financiamiento. “Yo cumplía varias funciones, coordinación con prensa extranjera, viajes de campaña, organización de mítines, eventos, conseguir auspicios o apoyos económicos de empresarios, la parte logística, un poco de todo”, manifestó.

“En la campaña, en algún momento, Nadine Heredia u Ollanta Humala, o ambos, buscaban apoyo económico porque la campaña venía sin financiamiento, estamos hablando de noviembre, diciembre del 2005. Personalmente, me pidieron que busque apoyos económicos de empresarios peruanos y eso es lo que hice (…) La mayoría me rechazaron por la ideología del partido (…) y el único apoyo real y firme que conseguí fue a través de la empresa Odebrecht con el señor Jorge Barata. Me reuní con ellos, me reuní con él y con el señor Raymundo Serra, tuvimos una reunión. Les pedí un aporte para el partido, me pidieron conocer al candidato”, indicó.

De acuerdo con la declaración del empresario, el dinero fue entregado luego de una reunión entre el expresidente, su esposa, Nadine Heredia y Barata, dicha junta se habría realizado en la casa del excongresista Álvaro Gutiérrez en febrero del 2006.

Martín Belaunde asegura que Jorge Barata entregó 400 mil dólares a la campaña de Ollanta Humala en 2006, luego de reunirse con el expresidente y su esposa Nadie Heredia. (Crédito: Canal N)

“Tuvimos una reunión en febrero del 2006, en la casa del señor Álvaro Gutiérrez, un desayuno. Estuvimos los cuatro: la señora Nadine, el señor Ollanta, el señor Jorge Barata y yo, y se conversó de múltiples temas: intereses de la empresa, intereses del proyecto político, si había coincidencias o no, y se acordó un apoyo. Jorge dijo en ese momento que iba a aportar 400 mil dólares a la campaña y la señora Nadine o el señor Ollanta le dijeron ‘ok, coordínalo con Martín’”, narró Belaunde.

Belaúnde afirmó que los fondos recibidos de Odebrecht habrían sido entregados directamente a Nadine Heredia, esposa de Humala y quien también participaba en la organización de la campaña presidencial. El empresario aseguró que, tras una llamada de Barata para confirmar la entrega del dinero, él acudió a recoger el efectivo a la oficina de Odebrecht.

“Fui a las oficinas de Chacarilla del Estanque, en el primer piso, ingresé, pasé al directorio pequeño al costado de la oficina del señor Jorge Barata, me entregaron una bolsa con los 400 mil dólares, regresé, se los entregué a la señora Nadine Heredia y punto”, narró.

Belaúnde afirmó que entregó el dinero a Nadine Heredia en su oficina, ubicada en la sede de la campaña en la avenida Parque Sur, un lugar donde también trabajaban el expresidente Ollanta Humala e Ilán Heredia, quien era el tesorero del partido.

Otros presuntos financiamientos

Además de los fondos de Odebrecht, Belaúnde Lossio mencionó otros apoyos económicos que obtuvo de funcionarios venezolanos. Señaló que, por petición de Nadine Heredia, recogió una mochila con dinero de la Embajada de Venezuela en Lima, la cual le fue entregada por Virly Torres, a quien también había conocido por medio de Daniel Abugattás, entonces miembro del partido nacionalista.

Ollanta Humala - Nadine Heredia

“También recogí alguna vez un dinero que me entregó la señora Virly Torres (…) la conocí a través del partido, en algún evento político, me la presentó también el señor Abugattás”, relató Belaúnde.

“La señora Nadine Heredia (sabía la procedencia del dinero) con certeza, porque a ella le entregué esa mochila con dinero (...) Yo la recogí de la embajada de Venezuela en Lima, en la cuadra 3 de la av. Arequipa”, expresó el empresario.