Perú

¿También juntabas tapitas de plástico? Perú gana millones exportándolas a estos destinos en el mundo

La exportación de tapas de plástico sumó USD 5,57 millones en el primer bimestre, una contracción de 28,3% frente a 2025, según ADEX

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tapas de plastico
Bolivia, Estados Unidos y México se mantuvieron como importantes mercados de tapas plásticas peruanas, acumulando valores cercanos al millón de dólares cada uno.

Durante los dos primeros meses de 2026, los envíos peruanos de tapas de plástico alcanzaron US$ 5 millones 573 mil, cifra que representa una caída de 28,3% frente al mismo periodo del año anterior, cuando la exportación superó los US$ 7 millones 771 mil.

Así lo informó la Gerencia de Servicios e Industrias Extractivas de la Asociación de Exportadores (ADEX), basada en los registros publicados oficialmente.

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La disminución en el valor exportado se refleja especialmente en los principales destinos. Colombia encabezó la lista de compradores al sumar US$ 1 millón 689 mil, lo que equivale al 30,3% del total, aunque su demanda retrocedió 4,2%.

Bolivia y Estados Unidos siguieron en el ranking con US$ 1 millón y US$ 955 mil respectivamente, mientras que México ocupó la cuarta posición con US$ 645 mil.

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Diversificación de mercados y concentración empresarial

En total, 18 países recibieron tapas de plástico peruanas durante el primer bimestre. Además de los ya mencionados, el reporte de la ADEX incluye a Ecuador (US$ 526 mil), Chile (US$ 218 mil), Brasil (US$ 156 mil), Cuba (US$ 67 mil), España (US$ 56 mil) y Turquía (US$ 38 mil).

La oferta exportadora se concentró en empresas como Pieriplast S.A.C., Peruana de Moldeados S.A.C., Iberoamericana de Plásticos S.A.C. y Bericap Perú S.A., entre otras.

tapas de plastico
Tapones, tapas y cápsulas alcanzaron USD 4,3 millones de exportación, mientras los artículos de plástico para transporte sumaron USD 1,27 millones en 2026.

“Los despachos evidenciaron una reducción en la mayoría de mercados respecto al inicio de 2025”, precisó la Gerencia de Servicios e Industrias Extractivas de la ADEX.

El informe gremial subraya el peso específico de las compañías líderes en el sector, que sostienen el grueso de la oferta exportable.

Tendencias globales impulsan la demanda de plásticos

El mercado mundial de tapas y cierres plásticos mantiene proyecciones de crecimiento. De acuerdo con la consultora Mordor Intelligence, se espera una tasa anual compuesta de 4,6% hasta 2029, impulsada por el aumento del consumo en los sectores de alimentos, bebidas, farmacéutica y cosmética.

La organización destaca la importancia de estos productos al garantizar la integridad del contenido y ofrecer evidencia de manipulación tanto para productores como para los consumidores finales.

En el análisis sectorial, la consultora internacional indica: “El polipropileno se consolida como material predominante por su durabilidad y resistencia térmica”. El informe resalta que la tendencia hacia bebidas energéticas y cócteles sin alcohol contribuye al dinamismo de este segmento.

ADEX
La demanda de tapas plásticas se dinamizó durante la pandemia de Covid-19 por el impulso de los sectores farmacéutico y sanitario, señala la ADEX.

Impacto de la pandemia y composición de las exportaciones

Durante la pandemia de Covid-19, la industria de tapas plásticas registró un impulso notorio, vinculado al desarrollo de insumos para higiene y medicamentos.

El incremento de la producción farmacéutica y de artículos sanitarios posicionó a este producto como elemento esencial en la cadena de valor.

En cuanto a las partidas arancelarias, las exportaciones se dividieron entre tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre (US$ 4 millones 303 mil) y artículos para transporte o envasado de plástico (US$ 1 millón 270 mil).

El reporte del gremio exportador peruano concluye que la variación de la demanda internacional y la diversificación de mercados serán claves para el comportamiento del sector a lo largo del año.

La jornada del 3 de julio impulsa la reflexión sobre el impacto ambiental de los plásticos desechables y motiva a adoptar alternativas responsables para proteger ecosistemas y reducir la contaminación global (ContraloriaTV )

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