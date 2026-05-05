Minam moviliza más de S/ 49 millones para impulsar negocios verdes en todo el país

Esta acción se enmarca en su política de impulsar esquemas productivos sostenibles y de facilitar el acceso a recursos financieros para iniciativas con impacto positivo. Foto: Emprendedores TV

El Ministerio del Ambiente (Minam) canalizó más de S/ 49 millones para fortalecer emprendimientos sostenibles mediante el programa Impacta Verde, una iniciativa orientada a dinamizar la inversión con enfoque ambiental y social en distintas regiones del país. Esta intervención forma parte de su estrategia para fomentar modelos productivos responsables y ampliar el acceso a financiamiento para negocios con impacto positivo.

Como parte de este proceso, la entidad presentará los resultados alcanzados entre 2022 y 2025 en el evento “IMPACTA Verde: Iniciativa para la Movilización, Preparación y Conexión hacia la Inversión de Impacto”, programado para el 7 de mayo. En este espacio también se dará a conocer la nueva edición del programa correspondiente al 2026.

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Articulación entre empresas sostenibles e inversionistas

El Minam resaltó que Impacta Verde ha evolucionado como un puente entre pequeñas y medianas empresas con enfoque sostenible y actores interesados en financiar proyectos de impacto. Este rol ha permitido que diversos emprendimientos accedan a recursos económicos que, de otro modo, resultarían difíciles de obtener en etapas tempranas.

A través de este mecanismo, se busca no solo facilitar el financiamiento, sino también preparar a las empresas para interactuar con inversionistas, fortaleciendo sus capacidades de gestión y consolidando propuestas atractivas desde el punto de vista ambiental y financiero.

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El Minam señaló que Impacta Verde se ha consolidado como un vínculo entre las pequeñas y medianas empresas sostenibles y los inversionistas interesados en respaldar proyectos de impacto. Foto: Minam

Resultados en regiones y cadenas productivas

Entre los principales avances, el ministerio informó que 140 negocios verdes, provenientes de más de 16 regiones, recibieron capacitación especializada. Asimismo, se logró canalizar más de S/ 49 millones hacia 18 iniciativas empresariales, lo que benefició directamente a 9.972 productores.

Estos recursos también han contribuido a promover el uso sostenible de más de 73.000 hectáreas, generando impactos en cadenas productivas clave como café, cacao, jengibre, quinua, frutas deshidratadas y castañas. Regiones como Junín, San Martín, Amazonas y Cajamarca concentran una parte importante de estas inversiones.

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Reconocimiento y proyección del programa

Durante el evento del 7 de mayo, el Minam reconocerá a inversionistas de impacto que han participado en el desarrollo de estas iniciativas. Además, se presentarán testimonios de empresarios que lograron acceder a financiamiento, con el objetivo de evidenciar los resultados concretos del programa en sus operaciones.

Finalmente, el sector anunció que la edición Impacta Verde 2026 —antes conocida como Programa de Alistamiento para la Inversión de Impacto— buscará consolidar un modelo que articule crecimiento económico, inclusión social y sostenibilidad ambiental. Esta nueva etapa se desarrollará en coordinación con Profonanpe y otros aliados estratégicos.

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Como parte de los resultados alcanzados, el ministerio indicó que 140 negocios verdes de más de 16 regiones accedieron a procesos de formación especializada. Foto: Emprendedores TV

Minam aprobó Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Sustancias Químicas

Perú ha dado un paso relevante para fortalecer el control de sustancias peligrosas en un contexto marcado por la exposición masiva a contaminantes. El Ministerio del Ambiente (Minam) aprobó el reglamento de la Ley de Gestión Integral de Sustancias Químicas, que fija nuevas obligaciones para empresas, importadores y usuarios con el fin de mitigar riesgos para la salud pública y el entorno.

La norma, oficializada mediante el Decreto Supremo n.° 005-2026-MINAM, se implementa en un escenario crítico: más de 10 millones de peruanos están expuestos a metales pesados, según reportes recientes. Esta situación ha evidenciado la urgencia de reforzar los sistemas de control, trazabilidad y manejo seguro, por lo que el reglamento introduce disposiciones más precisas y un esquema de aplicación gradual hasta 2031.

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El dispositivo establece un marco vinculante para todos los actores involucrados en el ciclo de vida de las sustancias químicas, desde su producción e importación hasta su uso, almacenamiento y disposición final. Abarca a empresas industriales, distribuidores, transportistas y usuarios finales, tanto del sector público como privado.