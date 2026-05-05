Perú

Minam moviliza más de S/ 49 millones para impulsar negocios verdes en todo el país

La iniciativa permitió fortalecer emprendimientos sostenibles en más de 16 regiones, facilitando su acceso a financiamiento y generando impactos en miles de productores y en el uso responsable de recursos naturales

Guardar
Esta acción se enmarca en su política de impulsar esquemas productivos sostenibles y de facilitar el acceso a recursos financieros para iniciativas con impacto positivo.
Esta acción se enmarca en su política de impulsar esquemas productivos sostenibles y de facilitar el acceso a recursos financieros para iniciativas con impacto positivo. Foto: Emprendedores TV

El Ministerio del Ambiente (Minam) canalizó más de S/ 49 millones para fortalecer emprendimientos sostenibles mediante el programa Impacta Verde, una iniciativa orientada a dinamizar la inversión con enfoque ambiental y social en distintas regiones del país. Esta intervención forma parte de su estrategia para fomentar modelos productivos responsables y ampliar el acceso a financiamiento para negocios con impacto positivo.

Como parte de este proceso, la entidad presentará los resultados alcanzados entre 2022 y 2025 en el evento “IMPACTA Verde: Iniciativa para la Movilización, Preparación y Conexión hacia la Inversión de Impacto”, programado para el 7 de mayo. En este espacio también se dará a conocer la nueva edición del programa correspondiente al 2026.

PUBLICIDAD

Articulación entre empresas sostenibles e inversionistas

El Minam resaltó que Impacta Verde ha evolucionado como un puente entre pequeñas y medianas empresas con enfoque sostenible y actores interesados en financiar proyectos de impacto. Este rol ha permitido que diversos emprendimientos accedan a recursos económicos que, de otro modo, resultarían difíciles de obtener en etapas tempranas.

A través de este mecanismo, se busca no solo facilitar el financiamiento, sino también preparar a las empresas para interactuar con inversionistas, fortaleciendo sus capacidades de gestión y consolidando propuestas atractivas desde el punto de vista ambiental y financiero.

PUBLICIDAD

El Minam señaló que Impacta Verde se ha consolidado como un vínculo entre las pequeñas y medianas empresas sostenibles y los inversionistas interesados en respaldar proyectos de impacto
El Minam señaló que Impacta Verde se ha consolidado como un vínculo entre las pequeñas y medianas empresas sostenibles y los inversionistas interesados en respaldar proyectos de impacto. Foto: Minam

Resultados en regiones y cadenas productivas

Entre los principales avances, el ministerio informó que 140 negocios verdes, provenientes de más de 16 regiones, recibieron capacitación especializada. Asimismo, se logró canalizar más de S/ 49 millones hacia 18 iniciativas empresariales, lo que benefició directamente a 9.972 productores.

Estos recursos también han contribuido a promover el uso sostenible de más de 73.000 hectáreas, generando impactos en cadenas productivas clave como café, cacao, jengibre, quinua, frutas deshidratadas y castañas. Regiones como Junín, San Martín, Amazonas y Cajamarca concentran una parte importante de estas inversiones.

Reconocimiento y proyección del programa

Durante el evento del 7 de mayo, el Minam reconocerá a inversionistas de impacto que han participado en el desarrollo de estas iniciativas. Además, se presentarán testimonios de empresarios que lograron acceder a financiamiento, con el objetivo de evidenciar los resultados concretos del programa en sus operaciones.

Finalmente, el sector anunció que la edición Impacta Verde 2026 —antes conocida como Programa de Alistamiento para la Inversión de Impacto— buscará consolidar un modelo que articule crecimiento económico, inclusión social y sostenibilidad ambiental. Esta nueva etapa se desarrollará en coordinación con Profonanpe y otros aliados estratégicos.

Como parte de los resultados alcanzados, el ministerio indicó que 140 negocios verdes de más de 16 regiones accedieron a procesos de formación especializada.
Como parte de los resultados alcanzados, el ministerio indicó que 140 negocios verdes de más de 16 regiones accedieron a procesos de formación especializada. Foto: Emprendedores TV

Minam aprobó Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Sustancias Químicas

Perú ha dado un paso relevante para fortalecer el control de sustancias peligrosas en un contexto marcado por la exposición masiva a contaminantes. El Ministerio del Ambiente (Minam) aprobó el reglamento de la Ley de Gestión Integral de Sustancias Químicas, que fija nuevas obligaciones para empresas, importadores y usuarios con el fin de mitigar riesgos para la salud pública y el entorno.

La norma, oficializada mediante el Decreto Supremo n.° 005-2026-MINAM, se implementa en un escenario crítico: más de 10 millones de peruanos están expuestos a metales pesados, según reportes recientes. Esta situación ha evidenciado la urgencia de reforzar los sistemas de control, trazabilidad y manejo seguro, por lo que el reglamento introduce disposiciones más precisas y un esquema de aplicación gradual hasta 2031.

El dispositivo establece un marco vinculante para todos los actores involucrados en el ciclo de vida de las sustancias químicas, desde su producción e importación hasta su uso, almacenamiento y disposición final. Abarca a empresas industriales, distribuidores, transportistas y usuarios finales, tanto del sector público como privado.

Temas Relacionados

MinamMinisterio del Ambientenegocios ecoamigablesperu-economia

Más Noticias

Sporting Cristal 0-1 Palmeiras EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 4 de la Copa Libertadores 2026

El equipo ‘cervecero’ intentará sumar de a tres en La Victoria para consolidarse como líder del grupo F y encaminar su clasificación a octavos de final. Enfrente estará el actual subcampeón del torneo de Conmebol. Sigue las incidencias

Sporting Cristal 0-1 Palmeiras EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 4 de la Copa Libertadores 2026

Golazo de José Manuel López con sutil definición en Sporting Cristal vs Palmeiras por la Copa Libertadores 2026

Aunque sufrió en el inicio en Matute, el ‘verdao’ golpeó primero gracias a una impecable volea del ‘Flaco’ dentro del área

Golazo de José Manuel López con sutil definición en Sporting Cristal vs Palmeiras por la Copa Libertadores 2026

Virus Coxsackie o enfermedad de manos, pies y boca: qué es, cómo se contagia, a quién ataca y cómo prevenirlo

Fiebre, llagas en la boca y sarpullido en manos y pies: esos son los síntomas del virus Coxsackie, una infección que se ha duplicado en Perú en 2026 y que afecta sobre todo a niños en guarderías y colegios. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber para identificarla, tratarla y evitar el contagio

Virus Coxsackie o enfermedad de manos, pies y boca: qué es, cómo se contagia, a quién ataca y cómo prevenirlo

Christian Domínguez afirma que se quedó sin regresar a 'América Hoy' por sus polémicas con Melanie Martínez y Pamela Franco

El cantante reveló que estuvo a punto de volver como conductor al famoso programa matutino, pero sus recientes enfrentamientos con las madres de sus hijas le cerraron las puertas en el último minuto

Christian Domínguez afirma que se quedó sin regresar a 'América Hoy' por sus polémicas con Melanie Martínez y Pamela Franco

“Está ahí, en partes”: la aterradora confesión del sujeto investigado por el descuartizamiento de un hombre en Cusco

El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra los dos investigados por el presunto homicidio y descuartizamiento de Rudhy Benavides

“Está ahí, en partes”: la aterradora confesión del sujeto investigado por el descuartizamiento de un hombre en Cusco
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Renovación Popular despotrica contra el cardenal Carlos Castillo y lo acusa de vetarles misa: “Es más rojo y zurdo que muchos”

Renovación Popular despotrica contra el cardenal Carlos Castillo y lo acusa de vetarles misa: “Es más rojo y zurdo que muchos”

¿Fernando Rospigliosi a prisión?: Delia Espinoza pide al PJ que condena por difamación sea efectiva

JNE desmiente noticia falsa sobre supuestas vacaciones de Roberto Burneo en pleno proceso electoral

MML vs JNE: Estos son los argumentos de la demanda competencial presentada por Renzo Reggiardo ante el TC

Presidente del Consejo Fiscal advierte recortes en Beca 18 y programas del Estado: “a estudiantes los dejan sin útiles ni desayunos”

ENTRETENIMIENTO

Christian Domínguez afirma que se quedó sin regresar a 'América Hoy' por sus polémicas con Melanie Martínez y Pamela Franco

Christian Domínguez afirma que se quedó sin regresar a 'América Hoy' por sus polémicas con Melanie Martínez y Pamela Franco

¿Mario Hart y Paloma Fiuza juntos? Israel Dreyfus aviva rumores tras distanciamiento de Korina Rivadeneira

Susy Díaz pone su ‘pintoresco’ sello a la cumbia y versiona tema de Los Ángeles Azules

Amiga de Federico Salazar revela que el periodista se alejó de ella y dejó de responderle: "Me duele en el alma"

Captan a Francho Sierralta junto a su esposa y desatan rumores de reconciliación tras escándalo en Argentina

DEPORTES

Golazo de José Manuel López con sutil definición en Sporting Cristal vs Palmeiras por la Copa Libertadores 2026

Golazo de José Manuel López con sutil definición en Sporting Cristal vs Palmeiras por la Copa Libertadores 2026

Sporting Cristal 0-1 Palmeiras EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 4 de la Copa Libertadores 2026

Beto da Silva aparece en la órbita de la selección peruana: los registros con Deportivo Garcilaso que lo postulan para un retorno a la ‘bicolor’

Zaira Manzo le pone punto final a su carrera deportiva tras podio con Universitario: ”A la niña que fui, lo logramos”

Juan Pablo II anunció la salida de Marcelo Zuleta tras caer goleado por Universitario y sostener diferencias con el plantel