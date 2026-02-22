Papa León XIV envía obsequio a Luciano Maza, flamante arzobispo de Piura que reemplaza al expulsado sodálite José Antonio Eguren

El papa León XIV envió un obsequio al nuevo arzobispo de Piura, Luciano Maza Huamán, durante la ceremonia de toma de posesión

El papa León XIV envió este sábado un obsequio al monseñor Luciano Maza Huamán, flamante arzobispo de Piura, quien tomó posesión del cargo en una misa presidida por el nuncio apostólico en el Perú, Paolo Rocco.

Al concluir su primer mensaje como pastor de la arquidiócesis —que comprende territorios de Piura y Tumbes—, Maza Huamán fue sorprendido con el presente por monseñor Guillermo Elías, quien se desempeñaba como administrador apostólico de la jurisdicción desde abril de 2024.

Elías, uno de los co-consagrantes junto a Daniel Turley, obispo emérito de Chulucanas —la primera diócesis en la que sirvió León XIV al llegar al Perú en 1985—, explicó que días atrás los obispos peruanos participaron de la visita ad limina en Roma, donde coincidieron con el pontífice.

“Y el santo padre nos obsequió un hermoso pectoral. Yo pensé en ti, inmediatamente pensé en ti, y dije: ‘no pierdo nada con intentar una gestión’. Hablé con el presidente de la Conferencia Episcopal y me dijo ‘vamos a intentarlo’. Y he traído el pectoral que nos regalo el santo padre también para ti, un regalo del Papa para ti”, dijo mientras la catedral de Piura se desbordaba en aplausos.

A la ceremonia asistieron más de veinte obispos de distintas regiones del país, además de autoridades locales, según pudo conocer Infobae Perú.

Maza Huamán asume la sede que permanecía vacante desde abril de 2024, cuando el papa Francisco aceptó la renuncia del entonces arzobispo de Piura, José Antonio Eguren, salpicado por casos de abusos y otras irregularidades vinculadas a miembros del Sodalicio de Vida Cristiana (SVC), congregación a la que pertenecía.

Egureni, también relacionado con presuntas actividades ilícitas, como tráfico de tierras, fue mencionado en una investigación periodística que lo acusaba de encubrir abusos cometidos por el pederasta fundador del SVC, Luis Fernando Figari. Posteriormente fue expulsado junto a una decena de altos integrantes de la congregación, actualmente disuelta.

Según un reportaje del periodista Daniel Yovera para la cadena Al Jazeera, el expulsado ‘sodálite’ se reunió con delincuentes para ofrecerles tres millones de dólares a cambio de que invadieran terrenos en la región norteña.

Maza Huamán señaló, en su primer mensaje, que anhela una arquidiócesis evangelizada y evangelizadora. ”Por eso pido a mis hermanos sacerdotes de Piura, a los religiosos y religiosas, a los movimientos, hermandades y parroquias, que trabajemos juntos de manera sinodal, para ser una Iglesia evangelizada por el amor y que evangeliza con amor y servicio", señaló.

También hizo un llamado a las autoridades para eliminar la “sombra de la desconfianza hacia quienes ocupan cargos de responsabilidad” y recuperar la “confianza de jóvenes y niños a través del ejemplo de valores”.

Miradas

La periodista Paola Ugaz, coautora del libro ‘Mitad monjes, mitad soldados’, declaró a este medio que con el nombramiento “se espera que al menos se denuncie la estructura de poder” instaurada por Eguren.

“Se necesita mucha muñeca y decisión. Hay muchos sacerdotes maltratados por Eguren que buscan un trato más cercano. Si alguien no coincidía con Eguren, lo apartaban; si mostrabas otra perspectiva o gestionabas donaciones sin su aprobación, también te excluían”, afirmó.

Ugaz solicitó además que se preste atención a los campesinos de Catacaos, despojados de sus tierras por empresas vinculadas al Sodalicio. “Ojalá pueda visitarlos y preguntarles por sus juicios, porque siguen enfrentando procesos. Necesitan reparación”, expresó.

Varias víctimas conocieron a León XIV cuando fue obispo en Chiclayo y confían en que conoce a fondo el caso y podrá concluir el proceso iniciado por Francisco.

José Enrique Escardó, primer denunciante del SVC, afirmó por su parte que la llegada de Maza Huamán a la arquidiócesis debe implicar una “investigación seria” informada al Vaticano, para que se inicie un proceso contra Eguren que podría llevarlo al estado laical. “Esto se lo comuniqué al papa Francisco y a Prevost. Se necesita algo así como una comisión de la verdad”, opinó.