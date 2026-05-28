Comerciantes de Tumbes recurrieron a Ecuador para abastecer mercados ante bloqueos por paro agrario y escasez de alimentos básicos

Debido a un paro agrario que ha bloqueado las carreteras en Perú, los comerciantes de la región de Tumbes se han visto forzados a importar verduras, frutas y otros alimentos desde Ecuador para poder abastecer sus mercados y evitar el desabastecimiento total. 24 Horas

El abastecimiento de alimentos en Tumbes sufrió alteraciones durante los días de bloqueo de carreteras registrados en el norte del país a causa del paro agrario nacional. Comerciantes de mercados locales recurrieron a proveedores ecuatorianos para mantener la venta de productos básicos ante las dificultades para el ingreso de mercadería procedente de Piura y Chiclayo.

La interrupción del tránsito terrestre afectó el traslado de verduras, frutas, pollo, huevos y abarrotes. En distintos centros de abasto de Tumbes, vendedores reportaron escasez temporal de cebolla, papa, tomate y arveja, productos que forman parte de la oferta diaria para miles de familias.

Mientras algunas vías en Piura comenzaron a liberarse tras los acuerdos entre agricultores y el Ejecutivo, en otros puntos del norte continuaron las protestas y restricciones al transporte de carga. La situación obligó a comerciantes tumbesinos a buscar rutas alternas y nuevos puntos de abastecimiento para evitar un mayor impacto en los mercados.

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Comerciantes recurrieron a mercados ecuatorianos

Personas cruzan la frontera entre Perú y Ecuador para comprar productos básicos en un concurrido mercado al aire libre, ante la escasez en Tumbes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vendedores de la región acudieron a mercados ecuatorianos para comprar productos que luego fueron comercializados en Perú. Según detalló, entre los alimentos adquiridos figuraron papa, cebolla, tomate, zanahoria, frutas, queso, huevos y otros abarrotes.

La falta de productos también alcanzó al culantro, uno de los ingredientes más solicitados en los mercados locales. De acuerdo con comerciantes entrevistados, un cargamento logró ingresar recién durante la mañana tras utilizar una trocha carrozable desde Olmos hacia Tumbes debido a los bloqueos en carreteras principales.

Los vendedores explicaron que la mercadería procedente de Chiclayo enfrentó retrasos porque algunos tramos de la Panamericana Norte permanecían restringidos por manifestaciones de agricultores.

Incremento moderado en algunos productos

Los comerciantes informaron que ciertos alimentos registraron incrementos de entre 20 y 50 céntimos. Entre los productos afectados mencionaron la cebolla, la papa y la arveja.

Según indicaron en los mercados de Tumbes, el aumento no alcanzó niveles mayores debido al ingreso de productos ecuatorianos que permitió mantener parte del abastecimiento local. Sin embargo, la incertidumbre por la continuidad de las protestas generó preocupación entre vendedores y consumidores.

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Durante el reporte televisivo también se informó que el pollo y las jabas de huevo comenzaron a escasear en los últimos días. Algunos comerciantes señalaron que la noche anterior acudieron a Ecuador para conseguir estos productos y venderlos durante la mañana siguiente.

En varios puestos de venta, compradores reportaron dificultades para encontrar verduras y alimentos de consumo diario. Según comerciantes, la demanda aumentó mientras el ingreso de camiones permanecía limitado.

Mercados de Tumbes esperan normalizar abastecimiento

Tras el anuncio de suspensión parcial de protestas en Piura, comerciantes de Tumbes retomaron contacto con sus proveedores habituales para coordinar el ingreso de nuevos cargamentos.

Los vendedores señalaron que durante la madrugada debían llegar camiones con productos procedentes del norte peruano para restablecer el abastecimiento en los mercados locales. También expresaron preocupación ante la posibilidad de nuevos bloqueos si no prosperan las negociaciones entre agricultores y autoridades.

En San Martín, productores de arroz permitieron temporalmente el paso de vehículos varados en el Puente Sisa, especialmente aquellos que trasladaban mercadería perecible. La medida buscó reducir el impacto sobre alimentos y productos de consumo inmediato.

Mientras tanto, en Tumbes, comerciantes y compradores permanecieron atentos a la evolución del conflicto agrario y al restablecimiento del tránsito en las principales carreteras del país.