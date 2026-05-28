Bienestar psicológico en el trabajo: su impacto en la seguridad y la productividad

La seguridad y salud en el trabajo exige hoy atención a riesgos psicosociales como el estrés laboral y la fatiga mental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante décadas, la seguridad y salud en el trabajo se ha centrado en la prevención de riesgos físicos visibles: caídas, exposición a sustancias peligrosas o fallas en equipos. Sin embargo, esta mirada resulta incompleta.

Existen también riesgos menos visibles —como los factores psicosociales— que incluyen el estrés, la fatiga mental o la presión laboral, también influyen directamente en cómo las personas perciben el riesgo, toman decisiones y ejecutan sus tareas.

El impacto de estos factores no es menor. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, cada año se pierden alrededor de 12 mil millones de días de trabajo a nivel global debido a la depresión y la ansiedad, lo que representa un costo cercano a un billón de dólares en productividad.

Según la OMS, la depresión y la ansiedad provocan la pérdida de 12 mil millones de días laborales al año en todo el mundo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el ámbito local, esta realidad también se refleja en los indicadores de seguridad. Según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), en 2025 se registraron 44,602 notificaciones de accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales, superando las proyecciones previstas. Si bien estas cifras responden a múltiples factores, evidencian la necesidad de ampliar la mirada e incorporar variables como la fatiga, el estrés y la carga mental en la gestión de riesgos.

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A ello se suma que, en 2025, el agotamiento laboral alcanzó niveles históricos. Según reportes internacionales difundidos por Forbes, hasta dos tercios de los trabajadores reportan síntomas de burnout, reflejando entornos laborales cada vez más exigentes, donde la sobrecarga, la presión por resultados y la falta de recuperación adecuada afectan de manera sostenida a las personas.

Dos tercios de los trabajadores han reportado síntomas de burnout debido a la sobrecarga y la presión por resultados laborales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este contexto, cobra relevancia el enfoque de Vision Zero, una filosofía y estrategia global promovida por la Asociación Internacional de la Seguridad Social (ISSA, por sus siglas en inglés), que plantea que todas las muertes y accidentes graves son evitables. Este enfoque propone ir más allá del control de riesgos visibles y promover una gestión integral que incorpora el comportamiento humano, el liderazgo y las condiciones organizacionales como elementos centrales de la seguridad.

Una de sus siete reglas de oro es identificar los peligros y controlar los riesgos de manera oportuna. Bajo esta lógica, resulta fundamental incorporar los factores psicosociales en la gestión preventiva, ya que muchos de estos no son visibles, pero influyen directamente en la ocurrencia de incidentes.

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Las implicancias son claras: un trabajador con fatiga mental o estrés presenta menor capacidad de atención, mayor probabilidad de error y menor tiempo de reacción frente a situaciones críticas. En actividades de riesgo, ello puede marcar la diferencia entre una operación segura y un incidente.

Los factores psicosociales, como la fatiga y el estrés, aumentan los errores y reducen el tiempo de reacción en tareas de riesgo.(Imagen ilustrativa Infobae)

Diseñar jornadas laborales equilibradas, promover pausas efectivas, gestionar adecuadamente las cargas de trabajo y fortalecer un liderazgo cercano son medidas que impactan directamente en la seguridad. Asimismo, generar espacios de comunicación donde los trabajadores puedan expresar alertas o condiciones de sobrecarga permite anticipar riesgos antes de que se materialicen.

El impacto de este enfoque también se refleja en la productividad. Cuando las personas trabajan en entornos que consideran su bienestar, aumenta el compromiso, mejora el desempeño y se reduce la probabilidad de errores operativos. Seguridad y productividad, lejos de ser objetivos separados, se refuerzan mutuamente.

Por el contrario, ignorar estos aspectos se traduce en ausentismo, rotación y mayor exposición a incidentes, afectando la sostenibilidad de las organizaciones.

En definitiva, avanzar hacia una prevención más efectiva requiere ampliar la mirada. Cuidar la salud psicológica de los trabajadores no solo reduce riesgos, sino que fortalece la productividad y la resiliencia organizacional. Porque un entorno verdaderamente seguro es aquel donde las personas pueden desempeñarse en condiciones que protejan su integridad y potencien su desempeño de manera sostenible.

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