Perú

Bienestar psicológico en el trabajo: su impacto en la seguridad y la productividad

El análisis de condiciones psicosociales en el trabajo muestra que factores como el estrés y la fatiga impactan no solo en el bienestar, sino en la ocurrencia de incidentes y en la productividad de las empresas

Guardar
Google icon
Ilustración de oficina con múltiples personas sentadas en escritorios usando computadoras. Varias se estiran o tocan la cabeza y espalda indicando dolor/cansancio.
La seguridad y salud en el trabajo exige hoy atención a riesgos psicosociales como el estrés laboral y la fatiga mental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante décadas, la seguridad y salud en el trabajo se ha centrado en la prevención de riesgos físicos visibles: caídas, exposición a sustancias peligrosas o fallas en equipos. Sin embargo, esta mirada resulta incompleta.

Existen también riesgos menos visibles —como los factores psicosociales— que incluyen el estrés, la fatiga mental o la presión laboral, también influyen directamente en cómo las personas perciben el riesgo, toman decisiones y ejecutan sus tareas.

El impacto de estos factores no es menor. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, cada año se pierden alrededor de 12 mil millones de días de trabajo a nivel global debido a la depresión y la ansiedad, lo que representa un costo cercano a un billón de dólares en productividad.

Un hombre de mediana edad con camisa y corbata come comida para llevar en un cubículo de oficina. Detrás, un reloj digital marca 9:45 PM y un calendario tiene "OVERTIME" circulado.
Según la OMS, la depresión y la ansiedad provocan la pérdida de 12 mil millones de días laborales al año en todo el mundo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el ámbito local, esta realidad también se refleja en los indicadores de seguridad. Según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), en 2025 se registraron 44,602 notificaciones de accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales, superando las proyecciones previstas. Si bien estas cifras responden a múltiples factores, evidencian la necesidad de ampliar la mirada e incorporar variables como la fatiga, el estrés y la carga mental en la gestión de riesgos.

PUBLICIDAD

A ello se suma que, en 2025, el agotamiento laboral alcanzó niveles históricos. Según reportes internacionales difundidos por Forbes, hasta dos tercios de los trabajadores reportan síntomas de burnout, reflejando entornos laborales cada vez más exigentes, donde la sobrecarga, la presión por resultados y la falta de recuperación adecuada afectan de manera sostenida a las personas.

Composición dividida: a la izquierda, empleado agotado en un escritorio desordenado con poca luz; a la derecha, el mismo empleado atiende a un cliente sonriente en un espacio de trabajo ordenado.
Dos tercios de los trabajadores han reportado síntomas de burnout debido a la sobrecarga y la presión por resultados laborales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este contexto, cobra relevancia el enfoque de Vision Zero, una filosofía y estrategia global promovida por la Asociación Internacional de la Seguridad Social (ISSA, por sus siglas en inglés), que plantea que todas las muertes y accidentes graves son evitables. Este enfoque propone ir más allá del control de riesgos visibles y promover una gestión integral que incorpora el comportamiento humano, el liderazgo y las condiciones organizacionales como elementos centrales de la seguridad.

Una de sus siete reglas de oro es identificar los peligros y controlar los riesgos de manera oportuna. Bajo esta lógica, resulta fundamental incorporar los factores psicosociales en la gestión preventiva, ya que muchos de estos no son visibles, pero influyen directamente en la ocurrencia de incidentes.

PUBLICIDAD

Las implicancias son claras: un trabajador con fatiga mental o estrés presenta menor capacidad de atención, mayor probabilidad de error y menor tiempo de reacción frente a situaciones críticas. En actividades de riesgo, ello puede marcar la diferencia entre una operación segura y un incidente.

Imagen de un hombre abrumado por el estrés laboral en un cuarto repleto de papeles. Una representación de los efectos del exceso de trabajo en la salud mental. (Imagen ilustrativa Infobae)
Los factores psicosociales, como la fatiga y el estrés, aumentan los errores y reducen el tiempo de reacción en tareas de riesgo.(Imagen ilustrativa Infobae)

Diseñar jornadas laborales equilibradas, promover pausas efectivas, gestionar adecuadamente las cargas de trabajo y fortalecer un liderazgo cercano son medidas que impactan directamente en la seguridad. Asimismo, generar espacios de comunicación donde los trabajadores puedan expresar alertas o condiciones de sobrecarga permite anticipar riesgos antes de que se materialicen.

El impacto de este enfoque también se refleja en la productividad. Cuando las personas trabajan en entornos que consideran su bienestar, aumenta el compromiso, mejora el desempeño y se reduce la probabilidad de errores operativos. Seguridad y productividad, lejos de ser objetivos separados, se refuerzan mutuamente.

Por el contrario, ignorar estos aspectos se traduce en ausentismo, rotación y mayor exposición a incidentes, afectando la sostenibilidad de las organizaciones.

En definitiva, avanzar hacia una prevención más efectiva requiere ampliar la mirada. Cuidar la salud psicológica de los trabajadores no solo reduce riesgos, sino que fortalece la productividad y la resiliencia organizacional. Porque un entorno verdaderamente seguro es aquel donde las personas pueden desempeñarse en condiciones que protejan su integridad y potencien su desempeño de manera sostenible.

Víctor Lavalle

Temas Relacionados

Organización Mundial de la SaludEstrés laboralBurnoutProductividadperu-noticiasVíctor LavalleOpinión

Más Noticias

El reto de dejar atrás la sombra de los gobiernos de turno: “Nadie debería presionarnos”

La jefa institucional del IRTP, Cinthia Ramírez, afirma que ningún ministerio ni entidad del Gobierno debe interferir en la línea informativa de TVPerú, Radio Nacional y sus plataformas digitales. Su gestión coincide con la segunda vuelta electoral y con el desafío de convertir una señal estatal históricamente asociada al poder político en un verdadero medio público

El reto de dejar atrás la sombra de los gobiernos de turno: “Nadie debería presionarnos”

José Balcázar en Palacio: “Si por mí fuera, daría amnistía a todos los políticos que tienen investigación”

El presidente interino propuso dejar atrás la confrontación política durante una ceremonia oficial, donde defendió el diálogo social y la búsqueda de consensos

José Balcázar en Palacio: “Si por mí fuera, daría amnistía a todos los políticos que tienen investigación”

Sporting Cristal 0-1 Cerro Porteño EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido decisivo por fecha 6 de la Copa Libertadores 2026

El equipo ‘celeste’, afectado por cuatro ausencias, intentará mantenerse en competencia internacional en su visita al conjunto paraguayo. Sigue la cobertura de este encuentro

Sporting Cristal 0-1 Cerro Porteño EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido decisivo por fecha 6 de la Copa Libertadores 2026

Golazo de Pablo Vegetti tras anticiparse a la defensa en Sporting Cristal vs Cerro Porteño por Copa Libertadores 2026

El delantero del conjunto paraguayo inauguró el marcador en Asunción con un certero remate de cabeza, tras adelantarse a la defensa ‘celeste’ dentro del área

Golazo de Pablo Vegetti tras anticiparse a la defensa en Sporting Cristal vs Cerro Porteño por Copa Libertadores 2026

Equipos clasificados a octavos de final de Copa Libertadores 2026 HOY: los últimos cupos de la fase de grupos

Universitario se descarriló en la última fecha al no pasar del empate sin goles contra Deportes Tolima. Eliminados como coleros. Sporting Cristal espera a su participación. Algunos grupos ya están resueltos y otros siguen disputando los últimos cupos a la siguiente etapa

Equipos clasificados a octavos de final de Copa Libertadores 2026 HOY: los últimos cupos de la fase de grupos
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Balcázar en Palacio: “Si por mí fuera, daría amnistía a todos los políticos que tienen investigación”

José Balcázar en Palacio: “Si por mí fuera, daría amnistía a todos los políticos que tienen investigación”

Roberto Sánchez se declara dispuesto a renunciar “y llamar a nuevas elecciones” si intentan vacarlo en eventual gestión

Arzobispo de Ayacucho: Vaticano tuvo “certeza suficiente” para expulsar al guía de Roberto Sánchez por escándalo sexual

Elecciones 2026: ONPE inicia envío de material electoral a regiones del sur del país

PJ le da la razón a Delia Espinoza y declara inaplicable su inhabilitación por 10 años

ENTRETENIMIENTO

Concierto de Tini en Lima: horarios, accesos y setlist para ir a su show en el Estadio Nacional

Concierto de Tini en Lima: horarios, accesos y setlist para ir a su show en el Estadio Nacional

Hugo García desata polémica y genera críticas tras revelar cómo corrió la Maratón de Lima: vomitando y sin dormir

Ethel Pozo responde si ‘La Granja VIP’ tendrá segunda temporada: “Me encantaría seguir”

Nadeska Widausky: el INPE la lleva a Ancón II mientras define en qué penal cumplirá los nueve meses de prisión preventiva

Latina pierde juicio contra Jazmín Pinedo y tendrá que pagar más 600 mil soles a conductora

DEPORTES

Equipos clasificados a octavos de final de Copa Libertadores 2026 HOY: los últimos cupos de la fase de grupos

Equipos clasificados a octavos de final de Copa Libertadores 2026 HOY: los últimos cupos de la fase de grupos

Sporting Cristal 0-1 Cerro Porteño EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido decisivo por fecha 6 de la Copa Libertadores 2026

Bassco Soyer cumple su máximo anhelo: integra por primera vez la selección peruana; luchará por un sitio en amistosos contra Haití y España

Tabla de posiciones del Grupo F de la Copa Libertadores 2026 EN VIVO: así va Sporting Cristal mientras juega con Cerro Porteño por fecha 6

Felipe Chávez, uno de los grandes ausentes en la lista de Perú pese a sus recientes apariciones en Bundesliga