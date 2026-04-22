Cyber Wow: compras en Perú muestran mayor planificación y comparación de precios

En la actualidad, seis de cada diez consumidores investigan con anticipación y contrastan precios antes de finalizar una compra. Foto: Especialistas Mercado Negro

El comercio electrónico en el país evidencia un cambio en la conducta del consumidor de cara al Cyber Wow, programado del 20 al 23 de abril. Lejos de las decisiones impulsivas, los usuarios están adoptando hábitos más estratégicos para optimizar su presupuesto, priorizando compras previamente evaluadas y organizadas.

En este contexto, el 65% de los peruanos prevé destinar, en promedio, el 20% de su presupuesto mensual a adquirir productos durante la campaña. Esta tendencia responde a una lógica de planificación financiera que incluye tanto la reposición de bienes necesarios como la anticipación de gastos para los meses siguientes.

Consumidores más informados y exigentes

El proceso de compra ha evolucionado hacia una etapa más analítica. Actualmente, el 60% de los usuarios realiza búsquedas anticipadas y compara precios antes de concretar una transacción, lo que evidencia un mayor nivel de información y una toma de decisiones más consciente.

Este cambio también refleja que los factores determinantes ya no se limitan al descuento. La transparencia en los precios y la confianza en los sistemas de pago juegan un rol clave para cerrar la compra, especialmente cuando el consumidor llega con una decisión previamente definida.

La claridad en los precios y la seguridad de los métodos de pago resultan determinantes al momento de concretar la compra. Foto: Collers

Presupuesto definido y compras priorizadas

“El consumidor peruano ha evolucionado; hoy llega al evento con un presupuesto asignado y una lista de prioridades clara. Ya no busca cualquier oferta, sino aquella que le permita maximizar ese 20% de su ingreso que ha decidido invertir”, señala Pedro Mont, director de Platanitos. “El desafío del sector retail es estar a la altura de esa planificación, ofreciendo no solo disponibilidad de stock, sino una logística que cumpla con la inmediatez que el cliente espera tras haber planeado su compra”.

La asignación de un porcentaje específico del ingreso mensual confirma que el Cyber Wow es percibido como una herramienta para administrar mejor los recursos. Esto implica que los usuarios seleccionan con mayor cuidado qué productos adquirir, priorizando aquellos que consideran esenciales o de mayor valor.

Tendencias que marcan la campaña

Una de las prácticas más visibles es la anticipación de compras vinculadas a fechas clave, como el Día de la Madre. Los consumidores aprovechan el evento para asegurar productos de alta demanda, reduciendo el riesgo de enfrentar falta de stock o retrasos en la entrega conforme se acerca la celebración.

Asimismo, se consolida el uso de listas de deseos y carritos previos como parte del llamado “pre-shopping”. Esta dinámica permite monitorear disponibilidad y precios antes del inicio oficial de la campaña, agilizando el proceso de compra en los momentos de mayor demanda.

Entre las conductas más evidentes destaca la planificación adelantada de adquisiciones asociadas a celebraciones importantes, como el Día de la Madre. Foto: PromPerú

Preferencias de valor y experiencias híbridas

El criterio de compra también se orienta hacia la inversión en productos duraderos o de mayor calidad, especialmente en categorías como moda y tecnología. En el caso del calzado, por ejemplo, se priorizan materiales resistentes o marcas reconocidas que mantengan su valor en el tiempo.

En paralelo, la omnicanalidad gana protagonismo con opciones como el “Click & Collect”, que permite comprar en línea y recoger en tienda. Esta alternativa combina la rapidez del canal digital con la inmediatez del formato físico, evitando costos de envío y reduciendo los tiempos de espera.

Seguridad y uso de dispositivos móviles

De acuerdo con reportes de IAB Perú, 7 de cada 10 transacciones en rubros como moda y calzado se realizarán a través de dispositivos móviles, lo que confirma la creciente relevancia de estos equipos en el comercio electrónico.

Frente a este escenario, se recomienda a los usuarios verificar que los sitios web cuenten con protocolos de seguridad, como el candado en la barra de direcciones, y evitar realizar compras desde redes Wi-Fi públicas, con el fin de proteger su información personal y financiera durante la campaña.