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Cyber Wow 2026: promociones y precios bajos en productos para cuidar a tu familia

Inkafarma anunció que será parte del importante evento de compras online que se celebrará del lunes 20 al jueves 23 de abril

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Una mujer rubia de mediana edad, con una camiseta gris de manga larga, mira directamente a la cámara mientras ajusta una balanza de columna en un baño.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El Cyber Wow, uno de los principales eventos de comercio electrónico en el Perú, realizará su primera edición de 2026 del 20 al 23 de abril. Organizado por el Interactive Advertising Bureau (IAB) Perú, se lleva a cabo tres veces al año y reúne promociones en diversas categorías, ofreciendo a los usuarios una oportunidad para planificar sus compras en línea y acceder a precios especiales.

En el marco del Cyber Wow 2026, Inkafarma anunció que participará con precios competitivos en productos vinculados al cuidado familiar. Según informó, las promociones estarán disponibles a través de su página web, Inkafarma.pe, e incluirán categorías como suplementos y vitaminas, cuidado personal y cuidado del adulto mayor, con artículos como proteínas, creatina, bloqueadores, pañales y otros productos relacionados con la salud y el bienestar.

La empresa precisó que las compras podrán realizarse tanto en la web como en su aplicación móvil, lo que facilitará el acceso a las promociones y al catálogo disponible durante el evento. Además, indicó que los usuarios podrán comparar precios y elegir entre diversas marcas y presentaciones según sus necesidades.

Recomendaciones para comprar online de forma segura durante el Cyber Wow

Para quienes planean aprovechar el evento, el Indecopi ha difundido una serie de recomendaciones para comprar en línea de manera segura y proteger la información personal y financiera de los consumidores. Entre los consejos principales, el organismo recomienda navegar exclusivamente desde los canales oficiales de venta de las empresas, verificando que los enlaces comiencen con “https://” y muestren el candado de seguridad en la barra del navegador.

Manos sosteniendo un smartphone con una página de e-commerce abierta, rodeado de íconos digitales de candado, escudo, verificación y huella dactilar, simbolizando seguridad.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, se aconseja evitar el acceso a páginas a través de ventanas emergentes, mensajes de texto o correos electrónicos de origen desconocido, ya que el phishing, vishing y smishing son prácticas comunes para robar datos confidenciales durante campañas de alto tráfico digital. Indecopi también sugiere no compartir información sensible de las tarjetas, como la clave secreta, el número, el código CVV o la fecha de emisión, y monitorear frecuentemente el estado de cuenta mediante las aplicaciones bancarias para detectar movimientos sospechosos. En caso de pérdida o robo, se recomienda bloquear inmediatamente la tarjeta y solicitar un código de seguimiento a la entidad financiera.

Por último, las autoridades recuerdan la importancia de realizar compras únicamente en establecimientos formales, asegurando que el vendedor esté plenamente identificado, cuente con RUC, emita comprobantes de pago y disponga de un Libro de Reclamaciones virtual.

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