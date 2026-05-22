Perú

Buscan que Fujimori y Sánchez se comprometan a aplicar gratificación CAS al 100% en nuevo Gobierno

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez han sido convocados por un gremio de trabajadores estatales al Congreso Nacional CAS, para poder asegurar la defensa de la Ley 32563, que les dará por primera vez la gratificación y CTS

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trabajadores CAS en marcha
Los CAS piden ahora que se cumple adecuadamente la Ley promulgada que les da gratificación y CTS. - Crédito Sindicato de Trabajadores CAS del Ministerio de Educación

El próximo domingo 7 de junio, en poco más de dos semanas, se llevará a cabo la segunda vuelta electoral, donde millones de peruanos escogeran al nuevo presidente del Perú, el cual podrá ser la candidata de derecha Keiko Fujimori, por Fuerza Popular, el candidato de izquierda Roberto Sánchez, por Juntos Por el Perú.

Pero mientras estos se encuentran en campaña, está avanzando la implementación de la Ley 32563, que da gratificación y CTS a los trabajadores CAS (contrato administrativo de servicios) del sector público. Si bien el ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña, ha confirmado el pago de la ‘grati’ para este julio en todas las entidades del Estado, sí señaló que el monto está por definirse.

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Ante esto y la preocupación por la vigencia de esta Ley luego de acabado el gobierno de José María Balcázar es que la Confederación Intersectorial de Trabajadores Estatales del Perú (CITE Perú) ha convocado a los dos candidatos presidenciales al Congreso Nacional CAS, para buscar que se comprometan a aplicar esta Ley, inclusive al 100% del monto de la gratificación (que debe ser equivalente a las remuneraciones totales que reciba el trabajador).

El mandatario afirmó que la puesta en marcha de estos beneficios no presentaría mayores dificultades, siempre y cuando se aseguren los recursos correspondientes

Los convocan para el 4 de junio

El CITE ha convocado a todos los trabajadores CAS del sector público al Congreso Nacional CAS “En defensa de la gratificación y CTS al 100%”. “Este evento será un espacio clave para exigir respeto a la Ley N.° 32563, defender su constitucionalidad, discutir su financiamiento y hacer sentir la voz de miles de trabajadores CAS", aclara la comunicación del gremio.

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Así, estos son los detalles de este evento

  • Lugar: Se realizará en el Gran Teatro de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI)
  • Hora: Empezará a las 09:00 a. m.
  • Fecha: Jueves 4 de junio de 2026.
Keiko Fujimori es la que lidera las encuestas actualmente. - Crédito REUTERS/Alessandro Cinque
Keiko Fujimori es la que lidera las encuestas actualmente. - Crédito REUTERS/Alessandro Cinque

Justamente en este evento es donde tienen a los dos candidatos presidenciales como invitados, aunque estos aún no han confirmado esta participación públicamente. Además, este congreso tendrá como panelistas invitados a los siguientes:

  • Economista Gustavo Guerra García, que hablará sobre el tema del financiamiento para la Ley N.° 32563
  • La Constitucionalista María Antonieta Gonzales que hablará sobre el tema de la constitucionalidad de la Ley N.° 32563.

Gratificación sí llega en julio

Todos los trabajadores CAS recibirán su gratificación de julio. “De hecho. Todos han tenido un monto de gratificación, el tema es la definición del monto, hasta dónde se puede...”, confirmó el Rodolfo Acuña Namihas, ministro de Economía y Finanzas, en Exitosa.

Roberto Sánchez, candidato de izquierda, ya han hablado de subir el sueldo mínimo, por lo que cumplimiento de la Ley de gratificación para los CAS podría ser respetada en su gobierno. - Crédito Europa Press
Roberto Sánchez, candidato de izquierda, ya han hablado de subir el sueldo mínimo, por lo que cumplimiento de la Ley de gratificación para los CAS podría ser respetada en su gobierno. - Crédito Europa Press

Como ha informado Infobae Perú anteriormente, varias entidades ya han confirmado que tienen los fondos, pero esto no implica que todas tengan la posibilidad de hacer los pagos en su enteridad. Por eso, el ministro sugiere que el monto de la gratificación que se paga en julio podría no ser el que detalla la Ley aprobada. Señala también que la aplicación de la Ley sería gradual y se sugiere que el monto inicial que se pague sería menor para subir en el futuro a lo que señala la norma promulgada.

“Los mecanismo de gradualidad que estamos proponiendo seguro los van a ver en las normas que vamos a llevar al Congreso, para suavizar o implementar gradualmente las normas. Porque existen algunas entidades que pueden decir que tienen el espacio para atender [el pago de gratificación], pero no son todas”, aclaro Acuña Namihas.

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