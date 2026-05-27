Gobierno alista primeras respuestas al paro agrario en Consejo de Ministros tras dos días de bloqueos

Agricultores arroceros protestan bloqueando carreteras y mostrando un cartel que exige un precio justo para el arroz, en el marco de un paro nacional agrario.

El Gobierno llegará este miércoles 27 de mayo al Consejo de Ministros con el paro agrario como uno de los temas bajo presión. La protesta nacional indefinida cumple dos días con bloqueos en distintas regiones del país, mientras productores arroceros, bananeros y cañicultores exigen respuestas frente a la caída de precios y la falta de medidas para atender la crisis del sector.

El ministro de la Producción, César Quispe, adelantó que el Ejecutivo presentará algunas respuestas durante la sesión de gabinete. Sin embargo, la agenda oficial no consigna proyectos de ley, decretos de urgencia ni medidas específicas sobre el paro agrario dentro del orden del día. El único punto directamente vinculado al conflicto aparece en el bloque de informes y presentaciones: un reporte del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) sobre la coyuntura de los agricultores de arroz.

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Macario Silva Vílchez, presidente de la Junta del Sector Hidráulico del Medio y Bajo Piura, declara que el paro agrario continuará de forma indefinida. Denuncia la falta de respuesta del gobierno central y regional a pesar de múltiples reuniones y reitera la determinación de los agricultores. | Facebook / Temis Perú

La diferencia no es menor. Mientras el Gobierno habla de primeras medidas, el documento formal de la sesión solo registra una exposición sectorial centrada en el arroz, uno de los cultivos afectados por la protesta. El paro, en cambio, involucra también a productores bananeros y cañicultores, y ha sido convocado por la Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro) en cinco regiones: Piura, Lambayeque, Arequipa, Puno y San Martín.

La movilización comenzó la madrugada del lunes 25 de mayo y, según la información reportada, reúne a cerca de 20.000 productores. Los bloqueos alcanzan tramos de la Panamericana Norte y corredores estratégicos del interior del país, con impacto directo en el transporte de pasajeros, el traslado de carga y las actividades cotidianas de las zonas intervenidas.

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En Piura, una de las regiones más afectadas, los cortes se extienden desde el peaje hacia Chiclayo y la vía Sullana–Talara hasta los accesos a Tambogrande, Las Lomas, Sechura, La Unión y La Arena. También se reportan restricciones en la carretera que une Catacaos con el Bajo Piura. Buses interprovinciales y camiones permanecen varados en varios tramos, mientras decenas de pasajeros han tenido que caminar largos trayectos para continuar su viaje.

Imágenes impactantes de la protesta de arroceros en la provincia de Camaná. Desesperados por la crisis económica, los agricultores botan su producción como un llamado desesperado al gobierno para que atienda sus demandas por precios justos.

Agenda oficial incluye informe del Midagri, no medidas específicas

La sesión del Consejo de Ministros está programada para las 8:00 a.m. en Palacio de Gobierno. En el apartado de orden del día figuran iniciativas como un proyecto de ley sobre recategorización de centros poblados en Piura, créditos suplementarios, medidas económicas para transportistas y prórrogas de estados de emergencia. Ninguno de esos puntos aborda de manera expresa el paro agrario.

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El tema aparece recién en el numeral 3.3, dentro de informes y presentaciones, bajo el título: “Informe del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego sobre la coyuntura de los agricultores de arroz”. Ese registro confirma que el gabinete revisará la situación agraria, pero no permite anticipar si se aprobarán medidas concretas o si la discusión quedará limitada a un diagnóstico sectorial.

Horas antes, Quispe había señalado que el liderazgo de la respuesta recaía precisamente en el Midagri. También reconoció que la crisis responde a factores acumulados y que las medidas que pueda adoptar el Ejecutivo solo permitirán “paliar en algo” la situación.

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“Sabemos que es un tema complejo. Desde una sobreproducción hasta falta de mayores canales de comercialización y de acopio”, afirmó el titular de Produce a la prensa, tras participar en una actividad en el Palacio Legislativo.

El ministro César Quispe reconoció que la crisis agraria tiene causas estructurales y multivariables.

Productores piden diálogo en Piura y no en Lima

Mientras el Ejecutivo prepara la sesión de gabinete, los dirigentes agrarios mantienen su reclamo central: la declaratoria de emergencia del sector y la instalación de una mesa de diálogo en Piura, sin que los representantes del campo tengan que trasladarse a Lima.

Macario Silva, presidente de la Junta de Usuarios del Medio y Bajo Piura, rechazó la convocatoria a una reunión en la Presidencia del Consejo de Ministros y pidió que sean las autoridades del Ejecutivo las que lleguen a la zona de protesta. “El pueblo productor merece ser escuchado aquí”, sostuvo ante los agricultores movilizados.

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En la misma línea, el dirigente Juan Curo confirmó que el paro indefinido se mantiene activo y advirtió que la paralización continuará mientras no exista una respuesta positiva del Gobierno.

La tensión también llegó al sector educativo. En Piura, la Dirección Regional de Educación dispuso clases remotas en varias instituciones ante la imposibilidad de trasladarse por las vías bloqueadas. Además, empresas de transporte interprovincial suspendieron la venta de pasajes en rutas que conectan Piura con Máncora, Sullana, Talara y Chiclayo.

Cientos de agricultores y productores de Piura bloquean una carretera exigiendo la instalación de una mesa de diálogo en la región con la presencia de ministros del Gobierno Central. (Contacto Piura)

Crisis de precios golpea al campo

El paro agrario se desarrolla en medio de una nueva caída de precios que afecta a productores de distintos cultivos. Según Quispe, la crisis no responde a una sola causa, sino a una combinación de sobreproducción, falta de canales de comercialización y escasos mecanismos de acopio.

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Ese diagnóstico coincide parcialmente con los reclamos del sector, aunque los dirigentes insisten en que la respuesta debe ir más allá de un informe técnico. Para los productores, el problema requiere medidas urgentes en las regiones afectadas y no únicamente reuniones en Lima.

Mientras no haya anuncios concretos, el paro agrario continuará marcando la presión sobre el Gobierno, con impacto en carreteras, transporte, comercio y clases presenciales en las zonas más golpeadas por la paralización.