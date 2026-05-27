Perú

Ejecutivo llama a reunión de alto nivel con gobernadores y arroceros para levantar paro agrario en regiones

El Midagri convocó a representantes de seis regiones para atender las problemáticas de los trabajadores del sector agrícola, quienes se mostraron inconformes con la caída del precio del arroz

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Gran multitud de personas bloquea una carretera en una zona rural de Piura, Perú, bajo un cielo despejado, con árboles, postes eléctricos y vehículos en la vía
Cientos de agricultores y productores de Piura bloquean una carretera exigiendo la instalación de una mesa de diálogo en la región con la presencia de ministros del Gobierno Central. (Contacto Piura)

El Poder Ejecutivo convocó para hoy a una reunión de alto nivel en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) con presencia de gobernadores regionales y dirigentes del sector arrocero para atender las problemáticas de los trabajadores que han generado protestas y bloqueos de carreteras en varias regiones.

La cita llamada por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) fue fijada para las 4:00 p. m. en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros.El oficio oficial invita a las autoridades regionales y pide que cada región coordine la participación de dos representantes de sus organizaciones.

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La presión sobre el Ejecutivo creció con informes de interrupciones en vías de 12 puntos en la región Piura, tres en la región San Martín, uno en la región Huánuco y tres en la región Puno. El paro de productores de arroz se mantiene desde el último lunes y alcanza a zonas de la costa norte, la sierra y la selva.

Comunicado oficial del Gobierno del Perú y MIDAGRI sobre la convocatoria a reunión de alto nivel con gremios arroceros y gobernadores regionales
La Presidencia del Consejo de Ministros convocó a gobernadores regionales y gremios arroceros a una reunión de alto nivel el 27 de mayo para abordar la problemática del sector. (PCM)

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) informó en un comunicado que el encuentro busca “coordinar acciones conjuntas y directas para la atención de la problemática del sector arrocero y asegurar la estabilidad a nivel nacional”, según señaló el ministerio en el documento difundido el 26 de mayo.

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Seis gobernadores y delegados regionales llamados a PCM

El detalle de la convocatoria muestra que el Gobierno citó a los gobernadores regionales Jorge Luis Pérez Flores de Lambayeque, Manuel Gambini Rupay de Ucayali, Luis Ernesto Neyra León de Piura, Walter Grundel Jiménez de San Martín, Avelina del Rosario Palacios Palacios de Tumbes y Antonio Leonidas Pulgar Lucas de Huánuco.

El mismo documento precisa que la reunión fue planteada “en el marco de la atención que el Ejecutivo se encuentra brindando a las demandas de los gremios arroceros a nivel nacional, teniendo en cuenta las convocatorias y las movilizaciones de protestas que se vienen realizando en el interior del país”, indicó el texto oficial de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) difundido por Midagri.

Una carretera bloqueada por dos grandes montículos de arena, con grupos de personas a ambos lados y motocicletas. El cielo es azul claro y se ven árboles al fondo
Agricultores peruanos bloquean vías con montículos de arena en regiones como Piura, Tumbes y Lambayeque, como parte de la protesta nacional agraria. (Norte Sostenible)

Diálogo para terminar con el paro agrario

En el oficio enviado a las autoridades regionales, la PCM pidió "redoblar los esfuerzos desplegados, disponiendo, en el ámbito de sus competencias, las acciones inmediatas y coordinadas que resulten pertinentes para superar la problemática", señaló el documento oficial difundido por Midagri.

Ese mismo texto añade que la finalidad es "restablecer el orden y la estabilidad en la zona, salvaguardando la integridad de la población", según el oficio firmado digitalmente por el viceministro de gobernanza territorial Francisco Martín Gavidia Arrascue.

Midagri sostuvo además que el Ejecutivo “ha dispuesto el despliegue de los esfuerzos institucionales necesarios para salvaguardar la integridad de la población y el orden público, priorizando el diálogo directo y de alto nivel como la única vía institucional para construir soluciones integrales“, dijo la cartera en el pronunciamiento oficial.

Multitud de personas con pancartas y una bandera, algunas con mascarillas, bloqueando una vía. Dos banderas peruanas y humo oscuro son visibles en el fondo
Manifestantes, incluyendo técnicos y profesionales agrarios, bloquean una vía en Perú durante el paro nacional, exigiendo mejores condiciones laborales y la derogación de la Ley 27360, con humo visible en el fondo. (Norte Sostenible)

Los tres reclamos de la protesta agraria

El conflicto que llevó a la convocatoria nacional tiene como principales demandas la caída en el precio del arroz, el rechazo a la importación del producto y el cumplimiento de acuerdos previos con el Gobierno.

El ministerio afirmó que la reunión en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) fue convocada “con el propósito de fortalecer los canales de atención hacia el sector agrario”, de acuerdo con el comunicado oficial, que además enmarca la cita dentro del compromiso del Ejecutivo con el agro nacional.

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