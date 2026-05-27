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¿Cómo prepara leche de tigre Ignacio Buse? El video junto a su tío Gastón Acurio tras su título ATP

El campeón peruano sorprendió fuera de las canchas al revelar su forma de preparar tradicional comida peruana

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El tenista peruano Ignacio Buse comparte su receta personal y los ingredientes que utiliza para preparar una deliciosa y potente leche de tigre. Gastón Acurio

El nombre de Ignacio Buse ocupa espacios centrales en el deporte peruano tras su consagración en el ATP 500 de Hamburgo. A los 22 años, el tenista consiguió el primer título ATP de su carrera y se convirtió en el segundo peruano que alcanza una conquista de esa magnitud en casi dos décadas. Mientras las imágenes de su celebración recorrieron redes sociales y programas deportivos, otro aspecto de su entorno familiar empezó a captar atención pública.

La relación entre el deportista y el chef Gastón Acurio apareció en medio de las entrevistas posteriores al campeonato. María Beatriz Acurio, madre del jugador, confirmó que ambos forman parte de la misma familia y recordó que, durante su infancia, Ignacio mostró interés por la cocina antes de dedicarse por completo al tenis profesional.

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En paralelo, un video publicado por el reconocido cocinero peruano empezó a circular con fuerza entre seguidores del deporte y de la gastronomía. El registro mostró una conversación distendida sobre la preparación de la leche de tigre, plato emblemático de la cocina peruana y una de las recetas más vinculadas al ceviche.

La receta que llamó la atención tras el triunfo de Nacho Buse

Ignacio Buse ganó el ATP 500 de Hamburgo y consiguió el primer título ATP de su carrera a los 22 años. Composición: Infobae
Ignacio Buse ganó el ATP 500 de Hamburgo y consiguió el primer título ATP de su carrera a los 22 años. Composición: Infobae

El video difundido por Gastón Acurio expuso una explicación simple y directa sobre la preparación de la leche de tigre. Durante la grabación, ‘Nacho’ describió el proceso paso a paso: “Le pongo la colita del pescado. Después agrego limón exprimido, pero no hasta el final; solo exprimo una primera parte. Luego añado un poco de cebolla, ají limo, sal, pimienta blanca y un poquitito de kion. Lo licúo, lo pruebo y voy regulando para ver cómo queda el sabor”.

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La secuencia terminó entre risas y una breve reacción: “Caramba”. El contenido apareció pocos días después del título conseguido por Ignacio Buse en Hamburgo y generó comentarios entre usuarios que relacionaron la cocina peruana con el momento deportivo del tenista.

La preparación mencionada incluye ingredientes tradicionales de la gastronomía peruana. Entre ellos destacan el jugo de limón, pescado fresco, cebolla, ají limo, kion, sal y pimienta. Según la descripción difundida junto al tema, la leche de tigre nació como el líquido resultante del ceviche y con el tiempo pasó a prepararse de forma independiente mediante licuado de ingredientes.

La conexión familiar entre Ignacio Buse y Gastón Acurio

Efemérides – Efemérides en Perú – Qué se celebra – Perú – noticias – 29 octubre
Gastón Acurio, figura esencial de la cocina peruana, nació en 1967 y cambió la historia culinaria del país al combinar tradición, innovación y una proyección internacional. (Panamerican World)

La madre del deportista habló públicamente sobre el vínculo familiar con el chef peruano. Durante una entrevista, recordó que su hijo mostró interés por la cocina influenciado por la popularidad de su tío.

“Él siempre ha sido bien comeloncito, le gustaba mucho la comida hasta el día de hoy, íbamos a comer aquí, allá, por Gastón y me dijo ‘yo quiero ser chef’”, señaló María Beatriz Acurio.

La conversación familiar cambió cuando ella explicó las exigencias del trabajo gastronómico. “Pensaba que solo íbamos a comer rico y le explicaba ‘no hijito, te tienes que levantar a las 3 de la mañana, ir al mercado, elegir los insumos, ir a la cocina, preparar todo, es muy sacrificado. Se le fue quitando el gusto y practicaba mucho el tenis y practicaba’”, expresó.

Las declaraciones aparecieron después del campeonato conseguido por el peruano en Alemania. La repercusión del torneo impulsó entrevistas y reportajes centrados tanto en la carrera deportiva de Buse como en aspectos personales de su entorno familiar.

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