Bacilos sorprende a Ignacio Buse con una dedicatoria tras su histórica victoria en Hamburgo

La banda Bacilos dedicó una emotiva publicación en redes sociales al tenista peruano Ignacio Buse tras su triunfo en el ATP 500 de Hamburgo. (Instagram Ignacio Buse)

Cuatro días después de que Ignacio Buse levantara la copa del ATP 500 de Hamburgo, la banda de pop latino Bacilos le dedicó una publicación en sus redes sociales que no tardó en viralizarse entre seguidores peruanos y fanáticos del grupo en toda América Latina.

El detonante fue una revelación del propio tenista: el joven de 22 años escucha a Bacilos antes de salir a la cancha. La agrupación acompañó el mensaje con un video del deportista haciendo esa confesión, con la canción ‘Mi primer millón’ de fondo, y cerró con una frase que resumió el sentimiento de la publicación: “Qué orgullo tan grande verte levantar esa copa”.

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El mensaje del grupo y la respuesta del campeón

El texto de Bacilos en redes fue directo y afectuoso. “Saber que nuestra música te acompaña y te llena de buena energía antes de salir a hacer historia, es un regalo inmenso para nosotros. ¡Felicidades, campeón! Todo Bacilos celebra contigo hoy”, escribió la agrupación junto al video de Buse. La publicación combinó la imagen del tenista con el audio de ‘Mi primer millón’, uno de los temas más populares del grupo desde inicios de los años 2000.

Ignacio Buse Acurio respondió en los comentarios con emojis de manos levantadas, un gesto que sus seguidores interpretaron como una confirmación del vínculo que el deportista tiene con la música del grupo. La sección de comentarios de la publicación se llenó de mensajes de peruanos que celebraron tanto el título como el guiño musical.

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“Bacilos y Perú son clave”, escribió un usuario. Otro añadió: “Bacilos está en mi día, siempre”. La frase ‘El primer millón’ apareció repetida en varios comentarios, en referencia directa al título del tema que acompañó la publicación del tenista.

El tenista peruano Ignacio Buse revela que una de sus bandas favoritas para escuchar antes de un partido es Bacilos. Mira los emocionantes momentos de su victoria acompañados de la canción 'Mi Primer Millón' que compartió la propia agrupación. Video: Instagram Bacilos

La conexión entre el campeón y la banda no es un detalle menor. Bacilos es un grupo formado por el colombiano Jorge Villamizar (voz y guitarra), el puertorriqueño José Javier ‘JJ’ Freire (percusión) y el brasileño André Lopes (bajo). El trío alcanzó su mayor popularidad a inicios de los años 2000 con canciones como ‘Caraluna’, ‘Tabaco y Chanel’ y ‘Pasos de gigante’, y acumuló varios premios Grammy y Latin Grammy.

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Tras una separación en 2007, el grupo regresó a los escenarios en 2017 y en 2024 lanzó el álbum ‘Pequeños romances’. Su última presentación en Lima fue el 2 de septiembre de 2023 en el Círculo Militar de Salaverry, para celebrar su 25 aniversario.

El campeón que escucha a Bacilos antes de ganar

La historia de Buse con el tenis tiene raíces familiares profundas. Nacido en Lima el 25 de marzo de 2004, proviene de una familia con dos generaciones ligadas al deporte: su abuelo Enrique Buse fue una figura del tenis peruano, y su padre Hans ofició como su entrenador en las etapas formativas.

Por la rama materna, el tenista es sobrino del reconocido chef Gastón Acurio. Fue su madre, María Beatriz Acurio, quien lo orientó hacia las canchas cuando él mismo consideraba dedicarse a la cocina.

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Para su formación deportiva, Buse se mudó a Barcelona, España, donde desarrolló las bases técnicas que hoy lo ubican entre los mejores del circuito. Su ascenso en el ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) fue acelerado: comenzó el año en el puesto 200 del mundo, llegó al torneo de Hamburgo en el puesto 57 y, tras conquistar el título, escaló hasta el puesto 31 del ranking mundial.

Ignacio Buse ganó el ATP 500 de Hamburgo y consiguió el primer título ATP de su carrera a los 22 años. Composición: Infobae

El camino en Hamburgo fue especialmente exigente. Buse ingresó al torneo desde la fase de clasificación —al no haberse inscrito a tiempo en el cuadro principal— y desde allí eliminó a rivales de peso: el italiano Flavio Cobolli (campeón vigente del torneo), el checo Jakub Mensik, el francés Ugo Humbert y el serbio Aleksandar Kovacevic.

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En la final del 23 de mayo de 2026, derrotó al estadounidense Tommy Paul por 7(8)-6, 4-6 y 6-3, con lo que se convirtió en el primer peruano en ganar un título ATP desde Luis Horna y rompió una sequía de casi dos décadas para el tenis nacional en esta categoría de torneos.

El título también lo convirtió en el primer representante de Perú en disputar y ganar una final ATP en casi 19 años, un hito que los medios deportivos peruanos destacaron de forma amplia. Tras la conquista en Alemania, Buse se presentó en Roland Garros 2026, donde compitió tanto en individuales como en dobles, formando dupla con el estadounidense Mac Kiger. Su próximo objetivo en el calendario es la gira sobre césped de cara a Wimbledon.

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La publicación de Bacilos llegó días después de que el tenista levantara el trofeo y se sumó a la oleada de mensajes de celebración que recibió desde distintos rincones del continente. “Todo Bacilos celebra contigo hoy”, escribió el grupo, en una frase que los seguidores peruanos de ambos —el deportista y la banda— recibieron con entusiasmo en redes sociales.