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Alianza Lima define a Brayan Angulo, asistente de Pablo Guede, como entrenador provisional para el duelo contra FC Cajamarca por Liga 1 2026

‘Chico’ ocupara la parcela técnica de los ganadores del Torneo Apertura en lugar del estratega argentino. Por su cuenta correrá la confección del equipo que afrontará el cierre del campeonato

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Brayan Angulo, asistente técnico de Pablo Guede, asumirá los mandos del club provisionalmente. - Crédito: Alianza Lima
Brayan Angulo, asistente técnico de Pablo Guede, asumirá los mandos del club provisionalmente. - Crédito: Alianza Lima

Alianza Lima acusará una ausencia importante en el enfrentamiento contra FC Cajamarca, por el cierre del Torneo Apertura 2026. No necesariamente será en su plantel, sino en el cuerpo técnico. El entrenador Pablo Guede no aparecerá en el banquillo este fin de semana debido a que se someterá a una intervención quirúrgica en Argentina.

Durante varios meses, Guede había postergado su paso por los quirófanos, priorizando sus funciones como director técnico del conjunto ‘blanquiazul’. Su encomiable sacrificio le dio importantes réditos al consagrarse ganador del primer certamen corto del año en Perú. Con el primer trabajo logrado, se marchó para atender su estado de salud.

Pablo Guede festejando la coronación del Torneo Apertura 2026 con su cuerpo técnico. - Crédito: Alianza Lima
Pablo Guede festejando la coronación del Torneo Apertura 2026 con su cuerpo técnico. - Crédito: Alianza Lima

Eso sí, antes de irse momentáneamente de La Victoria dejó a un encargado provisional en la parcela técnica: a Brayan Angulo, su mano derecho a lo largo de la campaña con Alianza Lima. Así las cosas, el colombiano se hará cargo de la planificación del choque contra FC Cajamarca y por consiguiente de la confección del equipo.

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ChicoAngulo posee una experiencia corta como asistente técnico. Hace un año se sumergió en esa función con Pablo Guede a la cabeza en Puebla, el que fuera su último club en activo. Anteriormente, el colombiano ejerció una extensa carrera como defensor en equipos de Colombia, España, Bélgica y México. Conviene mencionar que estará acompañado en el estadio Héroes de San Ramón de Emiliano Papa.

Alianza Lima se consagra como el campeón del Torneo Apertura 2026 tras una contundente victoria de 3-0 sobre Los Chankas. Revive los emocionantes festejos de los jugadores y la hinchada en el campo de juego.

Guede, manos a la obra

En menos de seis meses, Pablo Guede aplicó una revolución total en Alianza Lima y dejó atrás una retahíla de malos acontecimientos que amenazaron tanto el rendimiento del equipo en la Liga 1 como su continuidad en la parcela técnica en Matute. Por su buen hacer se ha erigido como el mejor entrenador en la actualidad.

De la mano del obsesivo Guede, los ‘blanquiazules’ han sido devueltos a la cima del fútbol peruano con un fútbol intenso, dinámico, vertiginoso y pragmático. Su trabajo también caló hondo en las performances individuales de sus puntuales como Marco Huamán, Renzo Garcés, Jairo Vélez y Eryc Castillo.

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Pablo Guede no estará en la zona técnica de Alianza Lima debido a que se someterá a una operación. Crédito: Alianza Lima.
Pablo Guede no estará en la zona técnica de Alianza Lima debido a que se someterá a una operación. Crédito: Alianza Lima.

A falta de una fecha que concluya el Apertura 2026, Alianza Lima aseguró la coronación, pero quiere ir por más. Un triunfo final le permitiría sumar 42 unidades en la clasificación, lo que sería una marca histórica de unidades. Y todo ello ha sido gracias a la administración de Pablo Guede.

Con semejante performance, no resultaría extraño que el técnico argentino comience a recibir múltiples ofertas para cambiar de destino. Incluso ello se ha alimentado con la llegada de su agente, aunque por ahora se ha descartado tajantemente una salida la entidad ‘íntima’.

El plantel completo de Alianza Lima recibe las medallas y el trofeo de campeón del Torneo Apertura 2026. Paolo Guerrero y Renzo Garcés lideran los festejos levantando el plato ante toda su hinchada.

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