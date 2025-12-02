Aitana se enamora del cruce culinario de ARCO: “Son todas mis comidas favoritas en un solo lugar”

La Ciudad de México recibió a la cantante española Aitana durante una visita que incluyó música, sesiones con medios y un encuentro especial en un espacio culinario que despertó su curiosidad. En medio de una agenda intensa, la artista destinó varias horas a explorar un punto gastronómico que se volvió una parada central de su paso por el país: el restaurante ARCO, dirigido por el chef peruano Álvaro Vázquez. Allí compartió impresiones, degustó platos y explicó por qué esta cocina ocupa un lugar decisivo en su vida personal.

Desde su llegada al lugar, la cantante mostró interés por comprender el enfoque del chef, el cruce cultural que define la propuesta de ARCO y las razones que explican la combinación de ingredientes procedentes de Perú, México y Asia. En cada mesa, en cada plato y en cada explicación, la artista reconoció sabores que forman parte de su historia afectiva y profesional. Entre risas, comentarios espontáneos y múltiples pruebas, dejó claro que el vínculo con la gastronomía es una experiencia que valora tanto como la música.

Un cruce culinario desde la mirada del chef

Chef peruano preparó ceviche, leche de tigre y fusiones para la cantante Aitana: “Esto que hace Álvaro también es un arte”

Álvaro Vázquez describió la propuesta del restaurante como un punto de encuentro entre países y tradiciones. “ARCO trata de este puente de conexión cultural y la parte de la cocina justo es este puente que une la cocina latina”, explicó. Añadió que su experiencia personal sostiene esa idea: “Yo soy peruano, llevo ya en México unos años, entonces creo que va a ver como esta presencia de Perú y México muy unido con esta influencia como asiática”.

Aitana escuchó la presentación y reaccionó con sorpresa. “Me encanta porque es como todo mis cosas favoritas en el mundo”, dijo. Explicó que la comida española ocupa un lugar especial en su vida, aunque también reconoció predilección por la gastronomía mexicana, peruana y japonesa. Destacó la coincidencia entre sus gustos y lo que el chef mencionó sin previo intercambio previo: “Que él justamente haya dicho mis comidas favoritas sin que lo hayamos hablado anteriormente, pues desde luego que creo que voy a disfrutar mucho hoy”.

La artista se presentó ante Vogue con naturalidad: “Hola, soy Aitana y estamos aquí en Ciudad de México, en el restaurante ARCO de Álvaro Vázquez, y vamos a probar los mejores platillos que tengan”. El propio chef respondió con una bienvenida simple y directa: “Bienvenida”.

Platos, técnicas y reacciones en tiempo real

La degustación inició con una tostada fresca. Vázquez detalló que incluía una salsa macha con elementos de leche de tigre Nikkei. Aitana preguntó cómo debía comerla y él respondió: “Idealmente, recomendación, con la mano”. Tras probarla, la cantante expresó: “Está muy bueno… Voy a disfrutar mucho hoy”. Añadió entre risas: “Tengo todas las manos manchadas, pero es que a mí me encanta chuparme los dedos”.

El recorrido siguió con un ceviche acompañado por chifles y leche de tigre. El chef explicó que esta preparación es “la base, la esencia, el alma de los ceviches”. Aitana reconoció que ya probó este plato en Perú y comentó su relación con el picante: “Cada vez que vengo a México voy como aumentando mi nivel de picante”.

Luego apareció un plato vegetal con betabel, macadamia y naranja. Tras integrarlo, la cantante afirmó: “Nunca había probado algo igual”. Valoró el modo en que ARCO construye su experiencia: “Para mí lo que hace un restaurante especial es el cariño con el que lo hacen todo”.

Del wagyu al postre: un cierre lleno de sabores

El vacío de wagyu marcó el tránsito hacia los platos calientes. Aitana fotografió la presentación y confesó que suele compartir este tipo de imágenes con personas cercanas. Después de probar la carne, expresó: “Está muy bueno… Me encanta la carne. Y esta carne está increíble”. Resaltó también el trabajo del chef: “Esto que hace Álvaro también es un arte”.

El cierre llegó con un postre de vainilla, pera e infusión de hierba luisa. Al saborearlo, la artista no ocultó su preferencia: “Voy a disfrutar este yo creo que el que más”. Agregó entre risas: “Creo que ya me lo voy a comer entero”.

Al final, Vázquez pidió un top tres de la experiencia y Aitana respondió: “Top uno, la tostada… top dos, el ceviche… y por ponerle un toque dulce, el postre”. Antes de despedirse, ofreció una invitación al chef y su equipo para asistir a sus conciertos en México el próximo año.