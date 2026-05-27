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Canciller afirma que el Perú apuesta por una minería sostenible, integrada y tecnológica para atraer inversión responsable

El sector minero representa más de dos tercios de las exportaciones del país y continúa siendo uno de los principales motores de la economía nacional

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mineria - Las Bambas
mineria - Las Bambas

El Perú impulsa una visión de minería sostenible, integrada y basada en tecnología como parte de su estrategia para atraer inversión responsable y consolidarse como un actor clave en el mercado global de minerales críticos. Así lo señaló el canciller Carlos Pareja Ríos durante su participación en el XVI Encuentro Internacional de Minería, donde remarcó la necesidad de fortalecer un modelo que combine desarrollo económico, estabilidad institucional y respeto ambiental.

El ministro de Relaciones Exteriores sostuvo que el país requiere una minería moderna que no solo aproveche sus recursos, sino que también genere valor agregado para la población. En esa línea, afirmó que el objetivo es que el sector minero opere con mayor previsibilidad, seguridad jurídica y estándares tecnológicos que permitan su integración con las nuevas exigencias del mercado internacional.

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De acuerdo con lo expuesto por el canciller en declaraciones citadas por Andina Noticias, el desafío central es transformar la riqueza mineral del país en desarrollo sostenible. “El verdadero desafío consiste en transformar esa riqueza en crecimiento sostenible, empleo formal, infraestructura, bienestar social y oportunidades para millones de peruanos”, afirmó durante su intervención en el foro minero.

Perú busca consolidarse como proveedor clave de minerales críticos con minería sostenible y tecnológica, afirma Cancillería. (Foto: Agencia Andina)
Perú busca consolidarse como proveedor clave de minerales críticos con minería sostenible y tecnológica, afirma Cancillería. (Foto: Agencia Andina)

Perú como potencia minera global

El canciller destacó que el Perú se encuentra entre los principales productores mundiales de cobre, zinc, oro, plata, estaño, hierro y molibdeno, minerales que hoy tienen alta demanda en la transición energética global. Asimismo, resaltó que el país también posee un importante potencial en recursos aún no desarrollados, como el litio, considerado estratégico para la industria tecnológica.

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Según lo señalado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, la minería representa aproximadamente el 11 % del Producto Bruto Interno (PBI) nacional y cerca del 67 % de las exportaciones del país. Este peso económico evidencia la relevancia del sector en la generación de empleo, inversión y dinamización de economías regionales.

De acuerdo a información difundida por Andina Noticias, el canciller también advirtió que el contexto global actual, marcado por la transición energética y la competencia por minerales críticos, abre una oportunidad estratégica para el Perú. En ese escenario, sostuvo que el país puede convertirse en un socio confiable dentro de las cadenas globales de suministro si logra consolidar condiciones de estabilidad y competitividad.

Cancillería impulsa modernización del sector minero para atraer inversiones y mejorar competitividad del Perú. (Foto: Agencia Andina)
Cancillería impulsa modernización del sector minero para atraer inversiones y mejorar competitividad del Perú. (Foto: Agencia Andina)

Inversión, modernización y retos institucionales

Durante su intervención, el titular de Torre Tagle remarcó que el Perú cuenta con una cartera de proyectos mineros que supera los 60 mil millones de dólares en inversiones potenciales. Sin embargo, enfatizó que para concretar ese potencial es necesario reducir trabas administrativas y mejorar la articulación entre entidades públicas.

El canciller cuestionó la existencia de 265 procesos administrativos distribuidos en 29 instituciones, los cuales —según indicó— generan demoras en la ejecución de proyectos. En ese sentido, planteó la necesidad de avanzar en simplificación regulatoria, modernización institucional y construcción de consensos que permitan acelerar las inversiones.

Asimismo, destacó que el país debe fortalecer su institucionalidad para garantizar confianza a largo plazo. “Ningún país puede sostener políticas públicas de largo plazo, atraer grandes inversiones o consolidar procesos de desarrollo sin estabilidad, continuidad y confianza institucional”, señaló.

mineria
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Seguridad, minería ilegal y proyección internacional

El canciller advirtió que uno de los principales desafíos del sector es la expansión de la minería ilegal, la cual —según indicó— ya no constituye un fenómeno aislado, sino una amenaza vinculada a redes criminales que afectan el medio ambiente, la seguridad y la economía formal. En ese contexto, remarcó la necesidad de reforzar la presencia del Estado en zonas de actividad minera.

De igual forma, el funcionario subrayó la importancia de impulsar la minería artesanal mediante un marco normativo adecuado, como la eventual aprobación de la Ley MAPE, actualmente en debate legislativo. También señaló que la formalización de actividades permitirá mejorar las condiciones laborales y reducir impactos negativos.

Glencore - mineria
Glencore - mineria

Finalmente, el Ministerio de Relaciones Exteriores destacó que el Perú viene fortaleciendo su cooperación internacional con países como Estados Unidos y Canadá para promover inversiones responsables en el sector minero. Según informó Andina Noticias, el objetivo es consolidar al país como un actor estratégico en la seguridad energética global, con capacidad de atraer capital, innovación y desarrollo sostenible.

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