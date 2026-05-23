Ignacio Buse campeón del ATP 500 Hamburgo: logró histórico triunfo frente Tommy Paul en la gran final

Ignacio Buse campeón del ATP 500 Hamburgo

Ignacio Buse es campeón del ATP 500 Hamburgo. El tenista peruano de 22 años venció al estadounidense Tommy Paul en la final del ATP 500 de Hamburgo y conquistó el primer título de su carrera profesional. Buse, que llegó al torneo por la fase clasificatoria, completó una semana sin precedentes en la historia del tenis peruano: entró por la puerta más pequeña del cuadro y salió con el trofeo más grande de su vida.

El partido fue la síntesis perfecta de la semana que vivió Buse en el Rothenbaum Tennis Center: intensidad, carácter y una capacidad para sostener el nivel en los momentos decisivos que ya había mostrado ante Ugo Humbert en los cuartos de final. El primer set fue el más exigente del torneo para el peruano. Paul, número 25 del mundo, llegaba a la final con autoridad: en su camino había eliminado a Tomás Martín Etcheverry, al alemán Daniel Altmaier y al tercer cabeza de serie Alex de Minaur, y se convirtió en el primer finalista estadounidense en Hamburgo desde Jimmy Connors en 1981.

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Ignacio Buse es campeón del ATP 500 Hamburgo. (ATP Tour)

Un tie-break que definió el partido

Los primeros games del encuentro reflejaron el nivel de ambos jugadores. Ninguno cedió el saque con facilidad y el set fue escalando en tensión hasta llegar al 6-6 que forzó el tie-break. En el desempate, Buse llegó a tener un set point que Paul anuló para igualar 6-6. El peruano no se descompuso: con una derecha invertida cruzada de alta calidad se puso 7-6 y cerró el primer set ante los gritos de los aficionados peruanos presentes en la pista central del Rothenbaum.

Ganar ese tie-break fue determinante. Paul había demostrado durante toda la semana una capacidad notable para remontar —salvó siete match points ante Etcheverry en primera ronda— y perder el primer set en una final de esa envergadura habría puesto a prueba la concentración de cualquier jugador. Buse, sin embargo, salió del tie-break con la misma solidez con la que había manejado cada momento crítico de la semana.

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Revive el increíble momento en que el tenista peruano Ignacio Buse gana su primer título ATP 500. Tras un partido reñido contra Tommy Paul, Buse se desploma en la arcilla lleno de emoción, celebrando una victoria histórica para su país después de 19 años. - Disney

El calor golpea a Buse en el segundo set

El segundo set cambió el guion. Las temperaturas en Hamburgo apretaron durante la tarde y Buse acusó el impacto físico del calor. Su nivel bajó de forma visible: el saque perdió precisión, los errores no forzados aumentaron y Paul, que había llegado a la final tras eliminar a Tomás Martín Etcheverry, al alemán Daniel Altmaier y al tercer cabeza de serie Alex de Minaur, aprovechó cada fisura para imponerse por 6-4 y forzar el set decisivo.

No era la primera vez en la semana que Buse tenía que sobreponerse a un momento adverso. En los cuartos de final ante Ugo Humbert llegó a estar 0-3 abajo en el tercer set y remontó con seis juegos consecutivos. La capacidad de resetear y volver a competir al máximo nivel ya era una de sus marcas registradas en este torneo.

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El título que hace historia

Con el triunfo en Hamburgo, Buse se convierte en el primer peruano en ganar un título de ATP 500, la segunda categoría del circuito por detrás de los Grand Slams y los Masters 1000. Es también el cuarto peruano en ganar una final ATP en la Era Abierta, siguiendo los pasos de Jaime Yzaga, Pablo Arraya y Luis Horna. A sus 22 años, lo hace en el torneo más exigente de su carrera y desde la fase clasificatoria, una hazaña que solo habían conseguido otros cinco jugadores en la historia del torneo alemán.

El título le otorga 500 puntos para el ranking ATP y un premio económico de USD 484.000 —equivalentes a 415.140 euros—, el mayor ingreso de su carrera. Con esos puntos, Buse entra de lleno en la conversación por un lugar entre los 30 mejores del mundo, una posición que ningún peruano había alcanzado desde Yzaga.

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Tennis - ATP 500 - Hamburg Open - Am Rothenbaum, Hamburg, Germany - May 22, 2026 Peru's Ignacio Buse celebrates after winning his semi final match against Aleksandar Kovacevic of the U.S. REUTERS/Fabian Bimmer

Perú estalla de alegría

Las redes sociales peruanas colapsaron durante el partido. Desde el primer set, los mensajes de aliento inundaron las plataformas digitales, y cuando Buse cerró el título, la celebración fue unánime. Futbolistas, deportistas de otras disciplinas, periodistas y figuras públicas se sumaron a la ola de felicitaciones para el tenista limeño que, semana a semana, había ido construyendo algo que nadie esperaba ver tan pronto.

Buse ya había enviado un mensaje a su país tras las semifinales: “Los peruanos estamos locos, están en todos lados. He recibido muchos mensajes y quiero agradecerles”. Este sábado, con el trofeo del Bitpanda Hamburg Open en las manos, ese agradecimiento tomó la forma más concreta posible: un título que el Perú esperaba desde hace casi dos décadas.

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