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¿Dardo a Mark Vito? Keiko Fujimori en Huancayo: “Unos pocos traidores se fueron y qué bueno que se fueron”

Durante el cierre de campaña en Junín, la lideresa de Fuerza Popular agradeció la salida de personas que consideró desleales en su entorno, mientras su exesposo difundía un mensaje sobre el caso Cócteles

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Keiko Fujimori agradeció que “unos pocos traidores” hayan dejado su círculo, valorando el apoyo de quienes se mantuvieron a su lado durante momentos difíciles
Keiko Fujimori agradeció que “unos pocos traidores” hayan dejado su círculo, valorando el apoyo de quienes se mantuvieron a su lado durante momentos difíciles

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, expresó este martes sentirse agradecida de que “unos pocos traidores” que formaban parte de su círculo íntimo se hayan marchado, el mismo día en que su exesposo, el tiktoker Mark Vito, difundió un video en el que señaló que “la verdad siempre sale a luz” al referirse al caso Cócteles.

“A mí, en lo personal, también me persiguieron. Me llevaron injustamente casi quinientos días a prisión. Quisieron romperme por dentro, debilitarme mi alma y mi espíritu, pero no pudieron. Muy por el contrario, hoy puedo decirles que me acerqué mucho a Dios y además me permitió saber quién es quién”, señaló durante su mitin de cierre de campaña en Huancayo, capital de la región Junín.

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“Unos pocos traidores se fueron y qué bueno que se fueron, pero en su gran mayoría se quedaron a mi lado. Y hoy, después de esos momentos de dificultad y de dolor, puedo decirles que me levanté con mucha más fuerza. Ayer he cumplido 51 años y lo he celebrado realmente con profunda gratitud y profunda emoción”, agregó.

Durante el acto, que reunió a miles de simpatizantes, Fujimori evocó la memoria de su padre, el fallecido exautócrata Alberto Fujimori (1990-2000). “Junín es una región que sufrió muchísimo en la época del terrorismo, y esa es una de las razones también por la cual me reciben con los brazos abiertos”, afirmó, pese a las protestas que se registraron en la ciudad por su presencia.

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“Hoy vemos que nuevamente el miedo toma el control de las calles y de nuestras familias. Pero es un miedo distinto, es el terrorismo urbano. Por eso mis primeras palabras es para decirles que vamos a recuperar el orden, queridos amigos”, sostuvo.

La aspirante anunció que impulsará la construcción de una carretera central de doble vía y nuevos accesos al centro del país, junto con mejoras en tecnología y apoyo a la agricultura. También mencionó la continuidad y ampliación de programas sociales implementados por anteriores gobiernos.

“El programa Juntos, que creó el señor Toledo, tiene que ser ampliado. El programa Beca 18 que hizo Ollanta Humala tiene que ser ampliado. El programa Pensión 65, también de Humala, va a convertirse ahora en pensión universal”, afirmó.

Anunció la construcción de una carretera central de doble vía y mejoras de acceso al centro del país, ampliación y continuidad de programas sociales como Juntos, Beca 18 y la transformación de Pensión 65 en pensión universal
Anunció la construcción de una carretera central de doble vía y mejoras de acceso al centro del país, ampliación y continuidad de programas sociales como Juntos, Beca 18 y la transformación de Pensión 65 en pensión universal

En el ámbito educativo, se comprometió a modernizar tres mil colegios y construir dos mil más, con énfasis en la capacitación docente y el aumento progresivo de los salarios: “Vamos a trabajar de la mano de los maestros para capacitarlos, para ir mejorando su sueldo y sus remuneraciones de manera progresiva”, indicó.

Sobre salud, Fujimori planteó reducir los tiempos de espera y ampliar la atención médica: “Vamos a implementar la telemedicina para eliminar esas colas. Y como además, lo más importante, es que dotaremos las postas médicas y los hospitales con los medicamentos que estén accesibles inmediatamente para los pacientes”, manifestó.

La candidata, quien confirmó haberse separado de Vito por infidelidad, concluyó su intervención convocando a sumar personeros y vigilar el proceso electoral.

“Después de haber visto todas las irregularidades desde el 2021 y en esta primera vuelta, los necesito como personeros. (...) Yo los necesito en cada mesa, en cada rincón. No vamos a poder hacer enlace en vivo, pero sí van a poder utilizar su teléfono y grabar al momento que están haciendo el conteo”, llamó.

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