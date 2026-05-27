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Adrián Ugarriza hizo historia en Ironi Kiryat Shmona: rompió el récord de goles del club israelí en una sola temporada

Con 18 goles en la campaña regular, ‘Uga’ marcó un hito institucional celebrado por cientos de simpatizantes. Por su buen hacer es poco probable que continúe en el Ironi K.S

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Adrián Ugarriza mostró un talento goleador impresionante con Ironi Kiryat Shmona. - Crédito: Difusión
Adrián Ugarriza mostró un talento goleador impresionante con Ironi Kiryat Shmona. - Crédito: Difusión

Adrián Ugarriza se ha convertido en el nombre propio de la Ligat Ha’ Al. Con 18 goles anotados con el Ironi Kiryat Shmona se erigió como el vice goleador de la campaña, por detrás del líder Dor Peretz, y en el histórico artillero de una institución que durante el ciclo luchó por mantenerse en la máxima categoría.

De no ser por el tremendo impacto de ‘Uga’ en el juego, el Ironi K.S habría caído en el averno del fútbol en Israel. Ahora, todo apunta a que el peruano aprovechará su increíble momento para probar otros horizontes. Por eso, su actual club ha decidido ponderar su actualidad con un mensaje que reivindica su importancia dentro de la institución.

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Adrián Ugarriza enfrentándose a Maccabi Haifa. - Crédito: Difusión
Adrián Ugarriza enfrentándose a Maccabi Haifa. - Crédito: Difusión

“¡Hizo historia! Adrián Ugarriza rompió el récord de goles del club en una sola temporada con 18 tantos en la temporada 2025-26. El récord anterior era de 15 goles, en manos de Shimon Abu Hatzira e Itamar Shabir”, se consignó en una publicación subida en las plataformas sociales.

La consagración de Ugarriza dentro de la entidad ha sido celebrada entre los simpatizantes con una gran cantidad de endoses reflejados en más de 350 likes. Además, a manera de agradecimiento, Ugarriza se hizo presente en los comentarios con una serie de emojis que dejan muy en claro su felicidad por haber establecido su primera marca en Israel con el Ironi K.S.

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Adrián Ugarriza marcó su 15avo gol en la Liga de Israel. Registra 17 si se toma en cuenta la Copa. El tanto valió tres puntos para el Ironi Kiryat Shmona. Crédito: X

Sondeos

La continuidad de Adrián Ugarriza en Ironi Kiryat Shmona se antoja complicada. Si bien cuenta con un vínculo contractual por un periodo más, su desenfado goleador en la reciente temporada ha hecho que distintos clubes, tanto de Israel como del exterior, se hayan interesado en una operación futurible, que empezaría con la suma de 1.5 millones de euros.

Los primeros sondeos han llegado de la Ligat Ha’Al, en cuyas plazas Ugarriza se cansó de golear. Tanto el Maccabi Haifa como el Beitar Jerusalén han centrado su atención en el artillero peruano, aunque los ‘verdes’ parten con una posición más ventajosa.

Adrián Ugarriza está bajo la evaluación de clubes de mayor prestigio en Israel. - Crédito: Difusión
Adrián Ugarriza está bajo la evaluación de clubes de mayor prestigio en Israel. - Crédito: Difusión

Adrián Ugarriza también tiene mercado más allá de Israel. Hace no mucho se conoció que desde la Superliga China había un interés genuino por apostar por su fichaje. El club involucrado es ni más ni menos que el Shanghái Shenhua, quien en su tiempo fue el más grande de Asia.

Con respecto a un reto más significativo, Ugarriza reconoció: “Me siento preparado. Este es un momento de mi vida en el que veo todo con más claridad. Entiendo lo que hay que hacer para que las cosas vayan bien y lo que no hay que hacer para que las cosas no vayan bien. Me siento preparado para un club más grande y para objetivos más ambiciosos”.

A pesar de que el Ironi Kiryat Shmona cayó goleado, el peruano dejó su huella. | VIDEO: Difusión

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