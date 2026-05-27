Nicole Akari analiza casting de Luciana Fuster, Natalie Vértiz y Alexandra Morillo para Victoria’s Secret: “No la elegiría”

Nicole Akari analiza el desempeño de Luciana Fuster, Natalie Vértiz y Alexandra Morillo en el casting de Victoria's Secret Fashion Show 2026.

La asesora de imagen y diseñadora Nicole Akari se convirtió en una de las voces más directas del análisis televisivo peruano tras emitir su veredicto sobre las tres modelos nacionales que participaron en el casting del Victoria’s Secret Fashion Show 2026, realizado el 22 de mayo en un centro comercial de Miami, Estados Unidos.

Con elogios para una, reparos para otra y un rechazo sin matices para la tercera, Akari protagonizó uno de los debates más comentados .

El casting que puso a tres peruanas bajo la lupa internacional

El proceso de selección del Victoria’s Secret Fashion Show 2026 reunió a más de 15 000 postulantes a nivel global y contó con un jurado encabezado por la supermodelo Gigi Hadid. Perú tuvo representación triple: Luciana Fuster, exreina de belleza y Miss Grand International 2023; Natalie Vértiz, exMiss Perú y conductora de televisión; y Alexandra Morillo, empresaria y exreina de belleza con trayectoria en concursos internacionales.

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Las tres compartieron fragmentos de su experiencia en redes sociales, lo que encendió la conversación en medios locales y derivó en una serie de análisis televisivos. Fuster recibió la invitación presencial por correo tras superar el primer filtro del proceso.

Según relató en sus redes, el llamado la tomó por sorpresa y esperó semanas para poder compartirlo públicamente. “Llorando de alegría. No sé cómo hice para guardarme tanto tiempo esta noticia”, escribió. Tras su desfile frente al jurado, resumió el momento con una frase: “Lo logré. Un paso más cerca”.

Vértiz, por su parte, también recibió la confirmación semanas después de enviar su postulación. “Hay que arriesgarse y eso fue lo que yo hice con mi casting. Lo mandé y a las pocas semanas me mandaron la aceptación”, declaró.

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Durante su audición presencial, Hadid le preguntó sobre su vida cotidiana y Vértiz respondió con una escena familiar: “Un viernes normal, probablemente recogería a mis hijos de la escuela. Estaría en casa, prepararía palomitas de maíz, vería una película y me tomaría una copa de vino”.

Ese contexto fue el que Nicole Akari tomó como punto de partida para su análisis en ‘América Hoy’. La especialista aclaró primero que Victoria’s Secret opera con dos líneas diferenciadas: la clásica, que exige una pasarela sobria y elegante donde el protagonismo lo tiene la prenda, y la línea Pink, de perfil más juvenil y dinámico. Esa distinción marcó el tono de cada evaluación.

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Elogios para Fuster, reparos para Vértiz y rechazo directo a Morillo

El veredicto más favorable de Akari fue para Luciana Fuster. La especialista reconoció que la exreina repitió elementos de la pasarela que mostró durante su etapa en concursos de belleza, pero consideró que esa repetición terminó favoreciendo su desempeño.

“Para mí ella funciona súper bien, se le ve fresca, estaba suelta, cómoda. Siento que funciona para la pasarela de Victoria’s Secret como la latina, pero también la vería en la línea Pink”, afirmó. La asesora también destacó la seguridad escénica de Fuster: “Se sabe bella, se siente segura, tiene ángel, domina la pasarela, los tacones no son ningún impedimento”.

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La experta en moda Nicole Akari opina sobre el desempeño de Natalie Vértiz en la pasarela de Victoria's Secret. Considera que, aunque no lo hizo mal, se la vio nerviosa y le faltó fuerza. Video: TikTok @riclatorrez

La evaluación de Natalie Vértiz fue más matizada. Akari reconoció el perfil de la conductora para la línea clásica de la marca, pero señaló que su presentación acusó los nervios y careció de la contundencia que el formato exige. “Me pareció suave. Siento que Natalie estuvo nerviosa. Es algo que ella siempre ha esperado”, indicó.

La especialista añadió que Vértiz tiene mayor proyección como modelo fotográfica y de alta costura que en pasarela de espectáculo: “Para mí Natalie es una modelo más fotográfica, más de evento, más de alta costura por ahí; pero para este tipo de pasarela… no la siento”. Con todo, Akari no la descartó por completo: “Yo la elegiría, pero la ensayaría más”, puntualizó.

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El análisis más contundente llegó al hablar de Alexandra Morillo. La asesora admitió que desconocía parte de la trayectoria de la modelo y que su presencia en el casting no la convenció. “No sabía su nombre, no sabía que era ex Miss Estados Unidos. Si la viera en el casting no la elegiría. No le veo punche, no me llama la atención”, afirmó sin rodeos.

El debate sobre las modelos peruanas en el proceso de selección también tuvo eco en otros espacios televisivos. Magaly Medina comparó a Fuster y Vértiz en su programa y destacó que ambas representan estilos distintos. “No quiero comparar a Natalie con Luciana Fuster porque creo que son dos estilos diferentes”, señaló, antes de resaltar la ventaja técnica de Fuster por su entrenamiento reciente en pasarela.

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“A mí me parece que la chica es bien desenvuelta en una pasarela. Es bien desenvuelta y lo hace bien”, afirmó. El resultado final del casting del Victoria’s Secret Fashion Show 2026 aún no ha sido comunicado de manera oficial, y las tres modelos peruanas aguardan la decisión del jurado sobre el avance en el proceso de selección.