Hallan en Perú una extraña salamandra que se “disfraza” para escapar de depredadores en plena Amazonía

Composición: Infobae Perú

En medio de uno de los ecosistemas más estudiados de la Amazonía peruana, un equipo internacional de científicos confirmó el hallazgo de una nueva especie de salamandra en el Área de Conservación Privada Panguana, en la región Huánuco. Se trata de Bolitoglossa chrysothyma, un anfibio descrito tras años de observación en una zona que, pese a haber sido investigada por más de cinco décadas, todavía sigue revelando especies desconocidas para la ciencia.

El descubrimiento fue realizado por especialistas de Alemania y Perú, entre ellos investigadores del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), y fue publicado en la revista científica Studies on Neotropical Fauna and Environment. El hallazgo llamó la atención no solo por tratarse de una especie inédita, sino también porque ocurrió en un entorno amazónico que enfrenta una presión cada vez mayor por la minería ilegal de oro, una amenaza que compromete la biodiversidad de la zona y la continuidad de los estudios científicos.

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Una salamandra descubierta en un bosque amazónico bajo presión ambiental

La presencia de Bolitoglossa chrysothyma en Panguana sorprendió a la comunidad científica debido a que este territorio ha sido objeto de múltiples expediciones zoológicas durante más de 50 años. Aun así, la especie pasó desapercibida hasta que fue observada por primera vez recién en 2007, lo que evidencia la complejidad biológica de los bosques tropicales peruanos y el enorme potencial de la Amazonía para seguir aportando registros únicos sobre fauna.

Según los investigadores, este anfibio podría haber llegado recientemente desde las laderas cercanas de la Serranía de Sira, una hipótesis que aún forma parte del análisis científico. Lo cierto es que su identificación abrió una nueva línea de estudio sobre la distribución de las salamandras en esta parte del país. Además, el nombre elegido para la especie hace referencia directa a la amenaza que enfrenta su hábitat, vinculada a la expansión de la minería ilegal de oro a gran escala.

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En sus descripciones morfológicas, los especialistas señalaron que esta salamandra presenta rasgos que la diferencian de otras especies amazónicas. Uno de los más llamativos es su piel dorsal rugosa y arrugada, una característica física que sirvió como pista para separar este ejemplar de otros ya conocidos en la región. Este tipo de detalles resultó clave para avanzar en su clasificación y confirmar que se trataba de un organismo distinto dentro del grupo de salamandras neotropicales.

Análisis genéticos descubrieron una gran noticia

Composición: Infobae Perú

El proceso de identificación no se limitó a la observación en campo. Los investigadores también realizaron análisis genéticos moleculares que permitieron comparar el ADN de la especie con el de otros ejemplares conocidos. Los resultados mostraron diferencias significativas, suficientes para sostener que Bolitoglossa chrysothyma pertenece a un linaje evolutivo independiente.

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Durante el trabajo de campo, el equipo documentó además un comportamiento defensivo poco común en algunos ejemplares. Cuando se sentían amenazados, varios de ellos se enrollaban sobre sí mismos con el objetivo de simular excremento de aves, una estrategia que les permitiría confundir a posibles depredadores. Este tipo de conducta refuerza el interés biológico de la especie y aporta más información sobre sus mecanismos de defensa en un ambiente donde la supervivencia depende de múltiples factores.

Los ejemplares estudiados fueron depositados en colecciones científicas de Lima, Arequipa y Múnich, donde quedarán disponibles para futuras investigaciones sobre la biodiversidad amazónica. Con ello, el hallazgo no solo amplía el inventario de especies registradas en el Perú, sino que también deja material de referencia para nuevos estudios vinculados a conservación, evolución y ecología de anfibios en bosques tropicales.

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