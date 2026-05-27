Perú

Hallan en Perú una extraña salamandra que se “disfraza” para escapar de depredadores en plena Amazonía

Especialistas de Perú y Alemania identificaron un anfibio nunca antes registrado en el ACP Panguana, una zona amazónica amenazada actualmente por la minería ilegal de oro

Guardar
Google icon
Panguana - Iguana - Salamandra - Perú - 26 mayo
Composición: Infobae Perú

En medio de uno de los ecosistemas más estudiados de la Amazonía peruana, un equipo internacional de científicos confirmó el hallazgo de una nueva especie de salamandra en el Área de Conservación Privada Panguana, en la región Huánuco. Se trata de Bolitoglossa chrysothyma, un anfibio descrito tras años de observación en una zona que, pese a haber sido investigada por más de cinco décadas, todavía sigue revelando especies desconocidas para la ciencia.

El descubrimiento fue realizado por especialistas de Alemania y Perú, entre ellos investigadores del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), y fue publicado en la revista científica Studies on Neotropical Fauna and Environment. El hallazgo llamó la atención no solo por tratarse de una especie inédita, sino también porque ocurrió en un entorno amazónico que enfrenta una presión cada vez mayor por la minería ilegal de oro, una amenaza que compromete la biodiversidad de la zona y la continuidad de los estudios científicos.

PUBLICIDAD

Una salamandra descubierta en un bosque amazónico bajo presión ambiental

Imagen VP3GGRIDI5FC3K45OBBRGHXFYU

La presencia de Bolitoglossa chrysothyma en Panguana sorprendió a la comunidad científica debido a que este territorio ha sido objeto de múltiples expediciones zoológicas durante más de 50 años. Aun así, la especie pasó desapercibida hasta que fue observada por primera vez recién en 2007, lo que evidencia la complejidad biológica de los bosques tropicales peruanos y el enorme potencial de la Amazonía para seguir aportando registros únicos sobre fauna.

Según los investigadores, este anfibio podría haber llegado recientemente desde las laderas cercanas de la Serranía de Sira, una hipótesis que aún forma parte del análisis científico. Lo cierto es que su identificación abrió una nueva línea de estudio sobre la distribución de las salamandras en esta parte del país. Además, el nombre elegido para la especie hace referencia directa a la amenaza que enfrenta su hábitat, vinculada a la expansión de la minería ilegal de oro a gran escala.

PUBLICIDAD

En sus descripciones morfológicas, los especialistas señalaron que esta salamandra presenta rasgos que la diferencian de otras especies amazónicas. Uno de los más llamativos es su piel dorsal rugosa y arrugada, una característica física que sirvió como pista para separar este ejemplar de otros ya conocidos en la región. Este tipo de detalles resultó clave para avanzar en su clasificación y confirmar que se trataba de un organismo distinto dentro del grupo de salamandras neotropicales.

Análisis genéticos descubrieron una gran noticia

Panguana - Iguana - Salamandra - Perú - 26 mayo
Composición: Infobae Perú

El proceso de identificación no se limitó a la observación en campo. Los investigadores también realizaron análisis genéticos moleculares que permitieron comparar el ADN de la especie con el de otros ejemplares conocidos. Los resultados mostraron diferencias significativas, suficientes para sostener que Bolitoglossa chrysothyma pertenece a un linaje evolutivo independiente.

Durante el trabajo de campo, el equipo documentó además un comportamiento defensivo poco común en algunos ejemplares. Cuando se sentían amenazados, varios de ellos se enrollaban sobre sí mismos con el objetivo de simular excremento de aves, una estrategia que les permitiría confundir a posibles depredadores. Este tipo de conducta refuerza el interés biológico de la especie y aporta más información sobre sus mecanismos de defensa en un ambiente donde la supervivencia depende de múltiples factores.

Los ejemplares estudiados fueron depositados en colecciones científicas de Lima, Arequipa y Múnich, donde quedarán disponibles para futuras investigaciones sobre la biodiversidad amazónica. Con ello, el hallazgo no solo amplía el inventario de especies registradas en el Perú, sino que también deja material de referencia para nuevos estudios vinculados a conservación, evolución y ecología de anfibios en bosques tropicales.

Temas Relacionados

AlemaniaSalamandraUNMSMAmazonía peruanaHallazgoperu-noticias

Más Noticias

¿Dardo a Mark Vito? Keiko Fujimori en mitin final de Huancayo: “Unos pocos traidores se fueron y qué bueno que se fueron”

Durante el cierre de campaña en Junín, la lideresa de Fuerza Popular agradeció la salida de personas que consideró desleales en su entorno, mientras su exesposo difundía un mensaje sobre el caso Cócteles

¿Dardo a Mark Vito? Keiko Fujimori en mitin final de Huancayo: “Unos pocos traidores se fueron y qué bueno que se fueron”

Universitario 0-0 Tolima EN VIVO HOY: minuto a minuto del decisivo partido por fecha 6 de Copa Libertadores 2026

Los ‘cremas’ están obligados a ganar para clasificar a los octavos de final del certamen Conmebol. Sigue todas las incidencias

Universitario 0-0 Tolima EN VIVO HOY: minuto a minuto del decisivo partido por fecha 6 de Copa Libertadores 2026

Adrián Ugarriza hizo historia en Ironi Kiryat Shmona: rompió el récord de goles del club israelí en una sola temporada

Con 18 goles en la campaña regular, ‘Uga’ marcó un hito institucional celebrado por cientos de simpatizantes. Por su buen hacer es poco probable que continúe en el Ironi K.S

Adrián Ugarriza hizo historia en Ironi Kiryat Shmona: rompió el récord de goles del club israelí en una sola temporada

Burrier cae en el Jorge Chávez con más de 110 cápsulas de cocaína en el cuerpo: iba a viajar a Italia, pero terminó en el hospital

Bajo custodia policial, el intervenido fue internado en el hospital Daniel Alcides Carrión: recién tres días después evacuó las cápsulas de droga que había ingerido

Burrier cae en el Jorge Chávez con más de 110 cápsulas de cocaína en el cuerpo: iba a viajar a Italia, pero terminó en el hospital

Nicole Akari analiza casting de Luciana Fuster, Natalie Vértiz y Alexandra Morillo para Victoria’s Secret: “No la elegiría”

La asesora de imagen se robó la atención al dar su opinión clara y directa acerca del desempeño de las tres modelos peruanas en el exigente casting internacional realizado en Miami

Nicole Akari analiza casting de Luciana Fuster, Natalie Vértiz y Alexandra Morillo para Victoria’s Secret: “No la elegiría”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

¿Dardo a Mark Vito? Keiko Fujimori en mitin final de Huancayo: “Unos pocos traidores se fueron y qué bueno que se fueron”

¿Dardo a Mark Vito? Keiko Fujimori en mitin final de Huancayo: “Unos pocos traidores se fueron y qué bueno que se fueron”

Gresca, bombas lacrimógenas y quema de banderas de Fuerza Popular marcan cierre de campaña de Keiko Fujimori en Huancayo

Gobierno alista primeras respuestas al paro agrario en Consejo de Ministros tras dos días de bloqueos

“La verdad sale a la luz”: Mark Vito difunde video a 48 horas de la audiencia que definirá su futuro en caso Cócteles

¿César Acuña se alejará de la política? Allegados al excandidato afirman que APP entra en reestructuración tras derrota electoral

ENTRETENIMIENTO

Nicole Akari analiza casting de Luciana Fuster, Natalie Vértiz y Alexandra Morillo para Victoria’s Secret: “No la elegiría”

Nicole Akari analiza casting de Luciana Fuster, Natalie Vértiz y Alexandra Morillo para Victoria’s Secret: “No la elegiría”

Latina pierde juicio con Jazmín Pinedo y tendrá que pagar más 600 mil soles a conductora

Melanie Martínez asegura sobre Christian Domínguez: “¿Qué podría envidiarle? Yo eso lo boté hace 17 años en la bolsa de basura”

Detienen a Nadeska Widausky en un operativo de Interpol tras una orden internacional de Bélgica por presunto proxenetismo

Nadeska Widausky responsabiliza a empresario chimbotano de su detención por graves delitos: “Es una denuncia falsa”

DEPORTES

Universitario 0-0 Tolima EN VIVO HOY: minuto a minuto del decisivo partido por fecha 6 de Copa Libertadores 2026

Universitario 0-0 Tolima EN VIVO HOY: minuto a minuto del decisivo partido por fecha 6 de Copa Libertadores 2026

Adrián Ugarriza hizo historia en Ironi Kiryat Shmona: rompió el récord de goles del club israelí en una sola temporada

La radical decisión de Adrián Quiroz ante el interés de Alianza Lima tras ganar el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores 2026 EN VIVO: así va Universitario mientras juega con Tolima por fecha 6

Mapi Rodríguez jugará en Géminis: la oportunidad de resurgir con Natalia Málaga tras un ciclo opaco en Universitario