Día Mundial de la Nutria: la fecha que busca frenar la extinción y el comercio ilegal de estos mamíferos acuáticos

La conmemoración anual visibiliza amenazas crecientes para las nutrias y advierte sobre los profundos riesgos que el deterioro de su hábitat supone para el equilibrio de los entornos acuáticos (Magnific)

La conmemoración del Día Mundial de la Nutria se realiza cada último miércoles de mayo y nació en 2014 por impulso del Fondo Internacional de Supervivencia de Nutrias (International Otter Survival Fund, IOSF), con el objetivo de aumentar la conciencia pública sobre la situación de estos mamíferos semiacuáticos y promover acciones de conservación.

Este año, el Día Mundial de la Nutria cae el 27 de mayo de 2026 y se plantea como una jornada global de divulgación y movilización para proteger a las nutrias y los humedales donde viven. La efeméride pone el foco en amenazas documentadas como la pérdida de hábitat por deforestación, la contaminación del agua, la caza furtiva y el comercio ilegal, además de alertar sobre la captura de crías para la tenencia como mascotas exóticas.

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La propuesta se sostiene en un dato de base: existen 13 especies de nutrias, distribuidas en varios continentes, y su presencia funciona como indicador de la salud de los ecosistemas acuáticos. Por esa razón, la protección de estos animales se vincula de forma directa con el cuidado de ríos, lagos, estuarios y zonas costeras que también resultan esenciales para la biodiversidad.

Cuándo se conmemora y cuál es su origen

Organizaciones conservacionistas promueven cada mayo actividades educativas y campañas para visibilizar la situación crítica que enfrentan las nutrias en el mundo. (Magnific)

El Día Mundial de la Nutria se celebra el último miércoles de mayo. La iniciativa se atribuye al International Otter Survival Fund (IOSF), una organización que impulsa campañas y actividades para situar la conservación de las nutrias en la agenda pública.

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En su sitio oficial, el IOSF señala que la jornada busca dar visibilidad a estos animales, promover su valoración y reunir apoyos para su protección a escala internacional. La entidad también describe una estrategia de participación que combina eventos presenciales, acciones educativas y difusión en redes sociales.

En su programación, el IOSF incluye instancias virtuales con especialistas, además de herramientas para que instituciones y comunidades organicen actividades locales. Para 2026, la organización informó que tenía eventos planificados en 50 países, con el objetivo explícito de ampliar el alcance de la campaña y reforzar el respaldo social a medidas de conservación.

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Qué es una nutria y por qué importa su conservación

Las nutrias cumplen un rol clave como bioindicadoras, ya que su presencia refleja la salud de ríos, lagos y humedales esenciales para la biodiversidad. (Magnific)

Las nutrias pertenecen a la familia Mustelidae y se caracterizan por su adaptación a la vida en el agua. Tienen un cuerpo alargado, patas con membranas interdigitales y una cola que les permite desplazarse con eficacia en ríos, lagos y ambientes costeros. También cuentan con un pelaje denso e impermeable, clave para conservar el calor corporal.

Más allá de sus rasgos físicos, el interés ambiental por la especie se relaciona con su rol como bioindicadora. La presencia —o la ausencia— de nutrias puede reflejar el estado de un ecosistema acuático, ya que su supervivencia depende de agua de calidad, disponibilidad de presas y hábitats funcionales. En ese marco, conservar a las nutrias implica, al mismo tiempo, proteger humedales y cursos de agua que sostienen cadenas tróficas completas.

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En la ficha del Día Mundial de la Nutria se detallan ambientes donde habitan estos mamíferos: zonas costeras, estuarios, lagos, ríos, canales y pantanos. También se enumeran especies dentro del grupo, como la nutria gigante o arirai (Pteronura brasiliensis), que puede medir hasta dos metros; la nutria neotropical (Lontra longicaudis), descrita como solitaria y de hábitos diurnos; y la nutria enana (Aonyx cinereus), mencionada como la de menor tamaño.

En paralelo, organizaciones de bienestar animal advierten que la explotación de nutrias fuera de su hábitat suma presión sobre poblaciones ya afectadas. World Animal Protection subraya que la fecha también sirve para revisar el impacto de la tenencia de estos animales como mascotas y el uso en espacios de entretenimiento, prácticas que, según su enfoque, se apoyan en circuitos de captura, tráfico y reproducción irregular.

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Amenazas principales: hábitat, contaminación y comercio ilegal

La contaminación, la destrucción de hábitats y el tráfico ilegal figuran entre las principales amenazas que impulsan la disminución de nutrias en distintos continentes. (Magnific)

Las causas que empujan el deterioro de las poblaciones de nutrias se repiten en distintas fuentes consultadas para la efeméride. Entre los factores más citados aparecen la destrucción del hábitat por deforestación, la degradación por contaminación, la caza furtiva y el comercio ilegal. En ese punto, el Día Mundial de la Nutria se presenta como una plataforma de divulgación orientada a acelerar decisiones de protección.

World Animal Protection describe presiones adicionales que afectan a las nutrias en distintos lugares del mundo: derrames de petróleo, contaminación del agua, cambio climático y fragmentación del territorio por urbanización. La organización remarca, además, el peso del comercio de mascotas exóticas y el incentivo que pueden generar las redes sociales cuando viralizan contenidos con fauna silvestre en contextos domésticos.

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En una línea similar, National Today —un sitio que compila efemérides— sostiene que las especies de nutrias enfrentan declives por destrucción de ambientes, disminución de presas, atropellos y comercio ilegal para pieles y como animales de compañía. Ese mismo portal atribuye al IOSF dos objetivos centrales al crear la jornada: ampliar la conciencia sobre los riesgos que enfrentan las nutrias y educar sobre cómo proteger sus hábitats.