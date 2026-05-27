Descubren nueva escalinata ceremonial y sistema hidráulico oculto en Vilcas Huamán, uno de los centros incas más importantes

Hallan una segunda vía de acceso a la penúltima plataforma, que habría sido usada por el Sapa Inka en ceremonias políticas y religiosas. Composición: Infobae

La región Ayacucho vuelve al centro del debate arqueológico nacional tras una serie de descubrimientos registrados en el complejo monumental de Vilcas Huamán. Las recientes investigaciones en el sector Ushno aportaron nuevos datos sobre la organización ceremonial, hidráulica y social de una de las ciudades más importantes del periodo inka en los Andes peruanos.

El Proyecto de Investigación Arqueológica en el Monumento Arqueológico Prehispánico Vilcas Huamán — Sector Ushno, financiado por el Gobierno Regional de Ayacucho, permitió identificar estructuras ocultas durante siglos bajo plataformas ceremoniales y áreas vinculadas con actividades públicas. Los trabajos también revelaron evidencias que muestran conexiones entre poblaciones de la sierra y comunidades costeras.

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Vilcas Huamán, ubicada en la provincia del mismo nombre, en Ayacucho, se levanta a 3490 metros sobre el nivel del mar sobre un antiguo asentamiento inka. Según referencias históricas, la ciudad funcionó como un centro administrativo y ceremonial tras la expansión del Imperio Inka sobre los chancas y los pocras. En la actualidad, los nuevos hallazgos amplían la información disponible sobre el uso político y religioso del lugar.

Descubren nueva escalinata ceremonial en el Ushno

Restos de conchas marinas y objetos de cobre hallados en la Kallanka apuntan a redes de intercambio entre comunidades andinas y costeras. Municipalidad de Ayacucho

Uno de los principales hallazgos corresponde a una segunda escalinata de acceso hacia la penúltima plataforma del Ushno. Los especialistas sostienen que esta estructura habría servido para el desplazamiento ceremonial del Sapa Inka hacia la parte superior del adoratorio.

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De acuerdo con la información difundida por el Gobierno Regional de Ayacucho, el gobernante inka utilizaba ese recorrido para presentarse ante la población reunida en la plaza principal durante ceremonias políticas y religiosas. La existencia de una nueva vía ceremonial modifica parte de las interpretaciones previas sobre la circulación dentro del complejo monumental.

El Ushno figura entre las construcciones más representativas de Vilcas Huamán. Diversos estudios identifican este espacio como un centro de rituales públicos y actos de representación estatal. La nueva evidencia arqueológica permite examinar con mayor detalle la disposición arquitectónica de las plataformas y los accesos vinculados con actividades ceremoniales.

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Hallan evidencias de ocupación prolongada en la Kallanka

Descubren drenes, terrazas y canales ocultos bajo el Ushno que permitían controlar el agua de lluvia y abastecer áreas agrícolas. Municipalidad de Ayacucho

Las investigaciones también se concentraron en sectores como la Kallanka, donde los arqueólogos identificaron señales de ocupación humana durante diferentes periodos históricos. Entre los elementos encontrados aparecen antiguos pisos, hoyos de postes de madera, piezas de cobre y restos de conchas marinas.

Según el reporte oficial, estas evidencias demostrarían vínculos de intercambio entre poblaciones andinas y comunidades de la costa peruana. La presencia de conchas marinas en un asentamiento ubicado en plena sierra sur fortalece la hipótesis de rutas comerciales activas entre distintos territorios antes y durante el dominio inka.

Los hallazgos en la Kallanka también aportan información sobre las actividades cotidianas y la infraestructura utilizada en el complejo. Los hoyos de postes permiten identificar antiguas estructuras de madera que formaron parte de espacios de reunión o almacenamiento. Los objetos de cobre, en tanto, muestran el uso de metales dentro de las dinámicas sociales y económicas de la zona.

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Las investigaciones señalan además una continuidad de ocupación más allá del periodo estrictamente inkaico. Esa información resulta clave para reconstruir las transformaciones del asentamiento a lo largo del tiempo y comprender el papel estratégico que cumplió Vilcas Huamán dentro de la región andina.

Sistema hidráulico subterráneo revela desarrollo técnico antiguo

Otro descubrimiento relevante apareció bajo el Ushno, donde los especialistas identificaron un sistema hidráulico compuesto por terrazas de nivelación, drenes y canales subterráneos. Esta infraestructura permitía conducir el agua de lluvia hacia áreas agrícolas cercanas.

El proyecto arqueológico sostiene que parte de estas estructuras podría corresponder incluso a culturas anteriores al Imperio Inka. La complejidad del sistema abre nuevas líneas de investigación sobre el conocimiento técnico desarrollado en Ayacucho antes de la expansión imperial.

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La presencia de drenes y canales ocultos bajo las plataformas ceremoniales también muestra una planificación urbana orientada al control del agua y a la protección de las construcciones monumentales. Ese manejo hidráulico resultó fundamental en ciudades ubicadas en territorios andinos con temporadas de lluvias intensas.

Los especialistas consideran que el sistema descubierto permite revisar las interpretaciones tradicionales sobre la ingeniería prehispánica en Vilcas Huamán. La infraestructura identificada evidencia mecanismos de adaptación al entorno y estrategias para garantizar el aprovechamiento de recursos hídricos en actividades agrícolas y ceremoniales.

Vilcas Huamán recupera protagonismo en la investigación arqueológica

Las recientes excavaciones refuerzan la relevancia histórica de Vilcas Huamán dentro de la organización estatal inka. Las crónicas coloniales mencionan que la ciudad llegó a albergar cerca de 40 mil habitantes y funcionó como uno de los principales centros administrativos del sur andino.

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La ciudad mantenía una gran plaza ceremonial alrededor de edificaciones emblemáticas como el Templo del Sol y el Ushno, estructuras que todavía permanecen en pie. Diversas investigaciones sostienen que el trazado urbano adoptaba la forma de un halcón, figura vinculada con el significado quechua del nombre Willkawaman, traducido como “halcón sagrado”.

Los nuevos hallazgos registrados en el sector Ushno amplían el panorama sobre las funciones políticas, religiosas y económicas de la ciudad. Las investigaciones financiadas por el Gobierno Regional de Ayacucho continúan en distintas áreas del complejo monumental con el objetivo de identificar nuevas estructuras y precisar la cronología de ocupación del sitio arqueológico.

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