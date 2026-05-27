Gresca, bombas lacrimógenas y quema de banderas de Fuerza Popular marcan cierre de campaña de Keiko Fujimori en Huancayo

Imágenes de una noche de caos en Huancayo, donde manifestantes y fuerzas policiales se enfrentan en las calles. El video muestra corridas, forcejeos y detenciones en un ambiente de alta tensión.

El cierre de campaña de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, en Huancayo estuvo marcado este martes por enfrentamientos, protestas y quema de banderas del partido, un día después de que celebrara su cumpleaños número 51 en la capital de la región Junín.

Diversos colectivos expresaron rechazo a la presencia de la candidata presidencial, quien tiene programado un mitin de cierre de cara al balotaje que la enfrentará el 7 de junio con el representante de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez.

Según registros difundidos por el medio local Huancayork Times, los manifestantes irrumpieron en la céntrica Plaza Huamanmarca, donde se llevaba a cabo el acto principal de Fuerza Popular. Algunos prendieron fuego a propaganda y banderas naranjas, emblema de la agrupación que encabeza Fujimori, y corearon consignas contrarias a su postulación.

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En pancartas se leía: “Por nuestros hijos, nunca más corrupción y mafias”. El evento también registró una gresca entre simpatizantes de Fuerza Popular y opositores, lo que motivó la intervención policial.

El medio digital informó además que asistentes al mitin rechazaron la presencia de la orquesta Hermanos Yaipén, invitada para amenizar el evento. Asimismo, registró el momento en que una simpatizante de Fuerza Popular agredió a una manifestante que interpelaba a la congresista Rosangella Barbarán, quien arribó a Huancayo luego de participar en el debate técnico reciente.

Después de las 19:00 horas, Huancayork Times reportó que la Policía lanzó bombas lacrimógenas para dispersar a protestantes en un operativo que dejó al menos dos personas detenidas.

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