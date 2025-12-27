Hotel de Lince fue atacado con explosivo: cámaras de seguridad captaron el instante que sujetos lanzaron artefacto

Detonan explosivo en puerta de hotel en Lince| Exitosa Noticias

En la madrugada de este sábado, un artefacto explosivo detonó en la fachada del hotel Golden Inn, ubicado en la cuadra 19 de la Avenida Petit Thouars, en el distrito de Lince, generando daños materiales y desatando un amplio despliegue de seguridad, según reportó Exitosa. El ataque ocurrió cerca de la intersección con la calle Bernardo Alcedo, alrededor de las 3:30 de la mañana, cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta arrojaron el explosivo contra el establecimiento.

El comandante Daniel Guibar, comisario de Lince, explicó que el incidente estaría vinculado con los constantes operativos policiales realizados en la zona.

“Entendemos que presumiblemente ha sido en razón de los operativos constantes que realiza la Policía Nacional, siguiendo los lineamientos del ministro del Interior y el comandante general de la Policía Nacional”, afirmó el oficial.

El día anterior, la Policía Nacional del Perú (PNP) llevó a cabo un operativo de control territorial en el que fueron intervenidos 22 ciudadanos extranjeros de nacionalidad venezolana y 10 trabajadoras sexuales, quienes también serían de la misma nacionalidad, y conducidos a la comisaría local para su identificación.

Explosión en hotel de Lince desata fuerte operativo policial| Foto: Exitosa

Empresario señaló que no recibe amenazas

El comandante Guibar señaló que, tras entrevistas con el administrador del hotel, no se han reportado amenazas ni mensajes extorsivos previos dirigidos al establecimiento. Por este motivo, la hipótesis principal de la PNP apunta a que el ataque sería una represalia por las recientes intervenciones que buscan recuperar el control de la zona.

“No ha recibido [el hotel] amenazas, pero desprendemos que es muy presumiblemente una respuesta de la delincuencia a los operativos ejecutados en Lince”, precisó Guibar.

Las cámaras de seguridad del hotel y de la Municipalidad de Lince captaron a los atacantes, uno de los cuales portaba una maleta de repartidor de delivery, recurso que suele utilizarse para encubrir actividades delictivas. Los videos serán puestos a disposición de la Dirección de Investigación Criminal para la identificación de los responsables y el seguimiento de la motocicleta usada en la huida.

“Ya desactivamos el plan Cerco, pero hasta el momento el resultado es negativo para la ubicación de estos delincuentes”, indicó el comisario.

El impacto del explosivo destrozó las mamparas que funcionan como puertas en la entrada del hotel Golden Inn, sin que se reportaran heridos entre los trabajadores o los huéspedes. Dos empleados, que se encontraban en el exterior al momento del ataque, lograron refugiarse y evitar consecuencias físicas.

El área permanece cercada por efectivos de la Policía Nacional y miembros del Ejército del Perú, mientras peritos de criminalística recaban pruebas en la escena.

La investigación se encuentra en curso y la Policía Nacional ha asegurado que intensificará los operativos para prevenir nuevos incidentes y dar con los responsables del atentado.

