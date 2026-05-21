Decanos de San Marcos piden levantar la huelga, mientras dirigentes exigen la vacancia de Jeri Ramón en medio de crisis universitaria

Decanos de San Marcos pidieron levantar la huelga tras la renuncia del Comité Electoral, mientras dirigentes estudiantiles endurecieron su protesta y exigen la vacancia de la rectora Jeri Ramón. La toma del campus ya afecta clases, exámenes y actividades académicas de miles de alumnos. Fuente: Exitosa Noticias

Los decanos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos piden levantar la huelga mientras dirigentes estudiantiles exigen la vacancia de la rectora Jeri Ramón. Desde la toma del campus el 12 de mayo, el proceso electoral universitario quedó alterado y, según declaraciones de los decanos consultados, dejó sin sustento inmediato uno de los reclamos centrales, ya que no hubo reelección y el Comité Electoral Universitario ya renunció.

La paralización afecta a un universo de 44.000 estudiantes de pregrado y posgrado, según declaró a la emisora radial Exitosa Noticias Nicanor Benítez Saravia, decano de la Facultad de Ingeniería Electrónica. El conflicto también obligó a postergar exámenes parciales y a trasladar clases a modalidad virtual, aunque los decanos sostienen que esa salida no resuelve la formación práctica en laboratorios, medicina e ingeniería.

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La protesta estudiantil comenzó en medio de cuestionamientos al proceso para elegir autoridades universitarias y al debate legislativo sobre una eventual ley de reelección de rectores, vicerrectores y decanos. En paralelo, una dirigente universitaria indicó a la emisora radial Exitosa Noticias que, tras una asamblea triestamental, los manifestantes añadieron como nueva demanda la vacancia de la rectora Jeri Ramón.

Decanos de la UNMSM piden levantar la toma tras renuncia del Comité Electoral

Óscar Tinoco Gómez, decano de la Facultad de Ingeniería Industrial de la UNMSM, explicó en la emisora radial Exitosa Noticias que la toma debería levantarse porque tras la renuncia irrevocable del Comité Electoral Universitario, “se ha puesto las cosas nuevamente en cero”. Subrayó que la paralización “se sigue perjudicando y no solamente al pregrado, también al posgrado”.

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Eldecano de la Facultad de Ingeniería Electrónica detalló que ahora el procedimiento legal requiere convocar a una asamblea extraordinaria para aceptar la renuncia del comité y solicitar apoyo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en el sorteo de nuevos integrantes. Según él, este es el mecanismo necesario para reiniciar el proceso.

El decano también sostuvo que el principal reclamo sobre la reelección “no viene a discusión” dentro de la universidad porque no fue tratado ni en el Consejo Universitario ni en la Asamblea Universitaria. Añadió que el tema depende del Congreso y que convertirlo en bandera de la toma fue “casi un error político”.

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La rectora Jeri Ramón se enfrenta a la creciente oposición estudiantil en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde se manifiestan contra su posible reelección y exigen su salida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aclaró que el proceso electoral ya estaba avanzado cuando comenzó la ocupación del campus el 12 de mayo. Según sus palabras, ya se habían publicado los padrones y ese fin de semana debían inscribirse las listas, de modo que, de no haberse producido la toma, las elecciones se habrían realizado sin candidatura de la rectora, ya que la ley que permitiría una reelección no había sido aprobada ni promulgada.

Para Benítez, la ocupación favoreció lo que los manifestantes rechazaban. “Le han hecho un flaco favor”, sentenció en la emisora radial Exitosa Noticias al referirse a que la suspensión del cronograma y la renuncia del comité abrieron más tiempo político y legal.

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Los decanos descartaron que las clases virtuales puedan amortiguar el impacto. Benítez recordó en la emisora radial Exitosa Noticias que esa semana se iban a rendir exámenes parciales y que en las carreras científicas solo una parte de la enseñanza puede ser trasladada a la virtualidad porque “los laboratorios, por ejemplo, no se pueden hacer de manera virtual”.

Tinoco Gómez sumó que en su facultad el posgrado es semipresencial y que hay alumnos de Colombia y Ecuador que compran pasajes con anticipación para asistir a sesiones presenciales. Señaló: “la toma altera esa planificación y deteriora la imagen institucional”. En lo económico, sostuvo que la Dirección General de Admisión informó en un consejo universitario “una pérdida superior a S/ 500.000” hasta el 18 de mayo.

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El video es una cobertura periodística en vivo que muestra el campus de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se observan grupos de personas, algunas con carpas, dentro de las instalaciones. También hay una valla metálica, escombros como maderas y una carretilla cerca de la entrada. Un reportero masculino se presenta frente a una verja. En pantalla se lee que 'Alumnos de San Marcos se oponen a toma' y 'Piden volver a estudiar', haciendo referencia a una ocupación de siete días.

Dirigentes estudiantiles exigen la salida de la rectora Jeri Ramón

Una dirigente universitaria de San Marcos explicó en la emisora radial que una asamblea de la FUTE, con estudiantes, docentes y trabajadores, decidió reafirmar la protesta y sumar la vacancia de la rectora. Explicó que “ya no solamente estamos pidiendo” frenar la ley de reelección, “estamos pidiendo ahora la vacancia de la rectora Jeri Ramón”.

Afirmó también que no existe mesa de diálogo y acusó a las autoridades de emitir comunicados “desentendiéndose” y “desinformando”. Además, denunció supuestas maniobras de la rectora para mantenerse en el puesto.

Respecto a la renuncia del Comité Electoral Universitario, la dirigente indicó en la emisora radial Exitosa Noticias que la consideran “un logro”. Según su interpretación, la salida de ese órgano sería una estrategia para ganar tiempo, prolongar el proceso y facilitar una eventual reelección.

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Dirigentes estudiantiles de San Marcos anunciaron que la protesta en la UNMSM continuará y ahora incluye el pedido de vacancia de la rectora Jeri Ramón. Además, cuestionaron la falta de diálogo con las autoridades y señalaron que la renuncia del Comité Electoral representa “un logro” dentro del conflicto universitario. Fuente: Exitosa Noticias

Consultada sobre una posible alineación de decanos con la rectora, manifestó que no daría nombres, aunque sostuvo que en sesiones del Consejo Universitario y la Asamblea Universitaria se aprueban propuestas “sin previo debate”, condicionadas a intereses políticos.

Postura de los decanos sobre la reelección de la rectora Jeri Ramón

Benítez recalcó en la emisora radial Exitosa Noticias que los actuales decanos no cumplen aún un año de gestión y que el tema de la reelección no ha sido debatido institucionalmente en la universidad. Sostuvo: ‘no era una postura institucional’ sobre la eventual habilitación de un nuevo mandato para Jeri Ramón.

Luego precisó que, tras la toma, el Consejo Universitario formó una comisión de diálogo integrada por tres decanos y un estudiante. En la reunión con la junta directiva transitoria de la federación se revisaron tres pedidos: la reelección, la presencialidad de las elecciones y las vallas.

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Estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos tomaron las instalaciones del campus el 12 de mayo en señal de protesta, con pancartas visibles en la entrada. ( CHNM Perú en X.com)

Sobre la reelección, señaló en la emisora radial Exitosa Noticias que la comisión explicó a los estudiantes que esa decisión dependía del Congreso. Los manifestantes mencionaron una mesa de diálogo paritaria y vinculante con el comité electoral, con nueve representantes de cada parte, pero la asesoría legal advirtió que el Consejo Universitario no podía intervenir por la autonomía del comité electoral.

En ese contexto, la rectora trasladó el pedido de los estudiantes directamente al comité electoral, que antes de su renuncia, también rechazó la vía propuesta, según relató Benítez. Para él, “el conflicto quedó ‘entrampado’ por el vacío de autoridad”.

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Benítez consideró igualmente que el trasfondo del conflicto es político y resaltó que hay candidatos en la elección universitaria entre los decanos críticos. Recalcó que las aspiraciones personales no deben prevalecer sobre la vida institucional ni causar daño a la universidad.

Por su parte, Tinoco Gómez afirmó en la emisora radial Exitosa Noticias que un grupo de nueve decanos publicó un comunicado como Coordinadora de Decanos respaldando los tres pedidos estudiantiles. Opinó que ese sector actuó como “caja de resonancia” de la Federación de Estudiantes de San Marco.