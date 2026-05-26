Perú

Poder Judicial lanza más de 35 plazas laborales en Lima y 6 regiones: ofrecen sueldos de hasta S/ 5.670

Estudiantes, técnicos y profesionales de Derecho, Administración y Sistemas podrán acceder a vacantes bajo régimen 728 en regiones como Callao, Cusco, Piura y La Libertad. Las postulaciones estarán abiertas hasta el 10 de junio

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Poder Judicial - PJ - Convocatoria laboral 2025 - Arequipa - Perú - 31 agosto
Composición: Infobae Perú

El Poder Judicial abrió nuevas convocatorias de trabajo bajo el régimen laboral 728 con oportunidades para estudiantes, egresados, técnicos y profesionales universitarios en distintas regiones del país. Las vacantes están dirigidas principalmente a personas con formación en Derecho, aunque también hay puestos para especialidades como Administración, Computación, Contabilidad, Sistemas y Secretariado Ejecutivo.

Las ofertas de empleo estarán disponibles durante los primeros días de junio de 2026 y contemplan remuneraciones que van desde S/ 3.590 hasta S/ 5.670, dependiendo del cargo y del perfil solicitado. Entre las regiones con plazas disponibles figuran Piura, La Libertad, Callao, Cusco, Áncash, Huancavelica, Moquegua, San Martín y Tumbes.

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¿Qué puestos ofrece el Poder Judicial en junio de 2026?

Poder Judicial
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La primera convocatoria reúne 12 plazas para las regiones de Piura y La Libertad, enfocadas principalmente en perfiles jurídicos. Entre los cargos disponibles destacan:

  • Secretario/a Judicial
    • Vacantes: 4
    • Sueldo: S/ 5.670
    • Requisito: Título profesional en Derecho, colegiatura y habilitación vigente.
  • Especialista Judicial de Juzgado
    • Vacantes: 1
    • Sueldo: S/ 5.670
    • Requisito: Abogado titulado y habilitado.
  • Asistente Judicial
    • Vacantes: 4
    • Sueldo: S/ 4.710
    • Requisito: Estudios universitarios en Derecho desde el octavo ciclo.
  • Asistente Jurisdiccional
    • Vacantes: 2
    • Sueldo: S/ 4.710
    • Requisito: Estudios en Derecho desde el octavo ciclo.
  • Técnico Judicial
    • Vacantes: 1
    • Sueldo: S/ 4.710
    • Requisito: Estudios universitarios en Derecho desde el octavo ciclo.

Las postulaciones para estas plazas estarán abiertas hasta el 8 y 10 de junio de 2026, dependiendo del cargo y la sede asignada.

En paralelo, el Poder Judicial también habilitó una segunda convocatoria con 25 vacantes distribuidas en varias regiones del país. En este proceso se incluyen puestos para estudiantes universitarios desde el tercer ciclo, egresados técnicos y profesionales colegiados.

Entre las plazas más destacadas figuran:

  • Auxiliar Judicial
    • Sueldo: S/ 3.590
    • Regiones: Cusco, San Martín y Moquegua
    • Requisito: Estudios en Derecho desde el tercer ciclo.
  • Asistente Administrativo I
    • Sueldo: S/ 4.710
    • Región: Cusco
    • Requisito: Título técnico en Administración, Contabilidad o Computación.
  • Técnico Administrativo I
    • Sueldo: S/ 3.840
    • Región: Callao
    • Requisito: Estudios técnicos en Administración, Contabilidad o Computación.
  • Especialista Judicial de Audiencia
    • Vacantes: 2
    • Sueldo: S/ 5.670
    • Región: Callao
    • Requisito: Título profesional en Derecho, colegiatura y habilitación vigente.
  • Asistente Jurisdiccional de Custodia de Expedientes
    • Sueldo: S/ 4.710
    • Región: Áncash
    • Requisito: Formación técnica o universitaria en Informática, Sistemas o carreras afines.

Además, también se requieren profesionales y técnicos vinculados a áreas administrativas y de soporte judicial, por lo que la convocatoria no se limita únicamente a abogados o estudiantes de Derecho.

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¿Cómo postular a las convocatorias del Poder Judicial?

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Las personas interesadas deberán revisar cuidadosamente las bases oficiales de cada puesto antes de enviar su postulación. El Poder Judicial advirtió que cada plaza tiene requisitos específicos y fechas de cierre distintas, por lo que es importante verificar la documentación exigida y los anexos correspondientes.

Entre los documentos que normalmente se solicitan figuran:

  • Currículum vitae documentado.
  • Constancias de estudios o títulos profesionales.
  • Certificados de colegiatura y habilitación vigente, cuando corresponda.
  • Declaraciones juradas y anexos establecidos en las bases.

Las fechas límite más próximas son el 1, 2, 3, 4, 8 y 10 de junio de 2026, según el cargo y la región donde se desarrollará el trabajo.

Las vacantes se desarrollarán bajo el régimen laboral Decreto Legislativo 728, lo que implica beneficios laborales como gratificaciones, CTS, vacaciones y afiliación a seguro de salud.

El Poder Judicial recomendó a los postulantes revisar detalladamente cada convocatoria para evitar errores en el proceso de inscripción, especialmente en lo referido a la acreditación de estudios y experiencia laboral. Asimismo, recordó que solo quienes cumplan íntegramente con el perfil solicitado podrán continuar en las etapas de evaluación.

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