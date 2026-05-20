Perú

Ministro del Interior asegura que la criminalidad en Perú ha bajado: “los homicidios tienden a disminuir”

El titular del Mininter, José Zapata, indicó que hasta el momento en Perú hay aproximadamento 900 asesinatos. Afirmó que el objetivo es reducir la percepción de inseguridad

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Ministro del Interior, José Zapata Morante. (Foto: Andina/Difusión)
Ministro del Interior, José Zapata Morante. (Foto: Andina/Difusión)

El ministro del Interior José Zapata expuso ante la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana del Congreso las cifras oficiales relacionadas a la inseguridad ciudadana, y destacó que las estadísticas relacionadas con homicidios a nivel nacional descendieron en 23 % y las extorsiones en aproximadamente 40 % respecto a su estado en mayo del año 2025.

Al ser consultado por la prensa sobre la cantidad de choferes del transporte urbano que fueron asesinados este año -ya que son un sector vulnerable de la ciudadanía-, el titular del Mininter precisó que, aunque no cuenta con la cifra exacta de conductores asesinados, sí puede afirmar que hasta mayo del 2026 se registran “algo más de 900 homicidios”.

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Tras el asesinato de tres transportistas en menos de veinticuatro horas, el ministro destacó el despliegue de operativos, capturas, decomisos, incautaciones y detenciones para seguir evaluando la evolución de la criminalidad en el país. Declaró en entrevista con Latina que las acciones de las autoridades buscan tanto reducir los delitos como la sensación de inseguridad de la sociedad. “Una de las prioridades es abordar la percepción social, que alcanza ‘algo del 83 %’”, afirmó a su salida de la sesión del grupo parlamentario.

Zapata indicó que la directiva a la Policía Nacional del Perú es actuar con mayor empatía y cercanía comunitaria. “Nuestro trabajo es que las comisarías sean mucho más empáticas, más asertivas, que se acerquen más a la comunidad, que perciban esa realidad, que lo vean, que lo huelan, que lo respiren, que lo convivan”, señaló.

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Ministro del Interior, José Zapata. (Mininter)
Ministro del Interior, José Zapata. (Mininter)

Reducción de homicidios y extorsiones en contraste con el temor de la población

Consultado sobre la situación del sector transporte, José Zapata aclaró que, según la información del Ministerio del Interior, los recientes atentados se dirigieron principalmente contra empresas informales.

Sin embargo, esto no deja por fuera a los trabajadores del sector formal pues, como se pudo conocer, pues otras empresas formales ya reportaron ser víctimas de extorsión, con algunas obligadas a cerrar o sobre cuyos directivos han recaído amenazas que los forzaron a dejar sus cargos y salir del país.

Al ser preguntado sobre si la tendencia a la baja de homicidios supone una mejora tangible en la seguridad, Zapata enfatizó que “la cifra nos indica, y reitero, el 23 % de reducción de homicidios. Desde el año 2022 los casos iban en aumento, pero en 2026 se espera ejecutar un freno y la curva muestra una tendencia a la disminución. Seguimos en esa lucha permanente por recuperar el control de la calle”, declaró para la prensa.

Ministro del Interior, José Zapata. (Mininter)
Ministro del Interior, José Zapata. (Mininter)

Migración al extranjero

A raíz de los casos de extorsión en el sector de transporte, varios de los conductores afectados han optado por abandonar el Perú y migrar a España, que se ha convertido en uno de los principales destinos debido a la demanda laboral en el sector transporte. Según Latina, cada mes llegan grupos de conductores peruanos en busca de nuevas oportunidades.

Algunos trabajadores incluso evalúan trasladar a sus familias de manera definitiva, en un intento por alejarse del clima de inseguridad.

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