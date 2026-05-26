Perú

¿César Acuña se alejará de la política? Allegados al excandidato afirman que APP entra en reestructuración tras derrota electoral

Tras el duro revés en las urnas, voceros del movimiento admitieron cuestionamientos por el llamado “cogobierno”, la falta de vocería y las polémicas que golpearon la imagen de la organización

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El futuro político de César Acuña y de Alianza para el Progreso (APP) atraviesa uno de sus momentos más delicados luego de los decepcionantes resultados obtenidos en las elecciones generales de 2026. Tras quedar lejos de la disputa por la segunda vuelta y registrar una de las votaciones más bajas desde la creación del partido, voces cercanas al entorno del empresario comenzaron a hablar de una profunda reorganización interna que incluiría el retiro de figuras históricas y hasta un eventual cambio de nombre de la agrupación.

Las versiones sobre el presunto alejamiento del exgobernador regional de La Libertad cobraron fuerza luego de declaraciones de dirigentes y familiares del líder político, quienes reconocieron públicamente que el partido atraviesa un proceso de “reflexión” y “reestructuración”. Aunque no existe un anuncio oficial definitivo sobre un retiro absoluto de la política, desde APP ya se desliza la posibilidad de que ningún integrante de la familia Acuña vuelva a postular en futuras elecciones.

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Dirigentes de APP hablan de “reestructuración” y nuevas caras dentro del partido

Hombre de mediana edad con camisa azul y micrófono en mano, hablando frente a una multitud y banderas blancas con logo azul en un evento nocturno
El postulante realizó un mitin en Arequipa y cerrará en La Libertad, su principal bastión político. (Difusión)

La primera señal sobre el posible alejamiento de César Acuña surgió desde La Libertad. Martín Namay, dirigente regional de APP, sostuvo que el excandidato presidencial habría decidido concentrarse en sus actividades empresariales y académicas tras los resultados electorales adversos registrados en abril.

Según indicó, el fundador de APP consideraría que ya cumplió un ciclo dentro de la política peruana y que ahora buscaría dedicar más tiempo a sus universidades y empresas privadas. No obstante, mantendría influencia dentro del partido como una figura orientadora durante el proceso de reorganización interna.

Las declaraciones se producen semanas después de que APP obtuviera un resultado electoral por debajo de lo esperado. Pese a su estructura partidaria y presencia regional, la candidatura presidencial de Acuña quedó relegada en las urnas, generando cuestionamientos sobre el rumbo de la agrupación.

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En paralelo, Humberto Acuña, hermano del líder político, confirmó en entrevista con RPP que APP evalúa una transformación profunda de cara a las próximas elecciones regionales y municipales. “APP se va a reestructurar, se va a reescribir, se está analizando si va a ser con el mismo nombre o con otro nombre”, señaló.

El excongresista sostuvo además que la intención es dar paso a “caras nuevas” y que la futura dirigencia ya no tendría como principales representantes a miembros de la familia Acuña. “No va a haber ningún Acuña como cara visible del partido”, declaró durante la entrevista radial.

Humberto Acuña también afirmó que el propio César Acuña comunicó internamente que no volvería a participar como candidato en futuros procesos electorales. Según explicó, la prioridad del fundador de APP sería mantener vigente la organización política y promover nuevos liderazgos regionales.

APP reconoce errores políticos tras las elecciones presidenciales de 2026

César Acuña en Piura. | APP
César Acuña en Piura. | APP

Durante la entrevista, Humberto Acuña admitió que el partido cometió varios errores políticos que terminaron afectando su imagen ante la ciudadanía. Entre ellos mencionó el vínculo de APP con el denominado “cogobierno”, la permanencia en la Mesa Directiva del Congreso durante tres años consecutivos y la participación de militantes vinculados a ministerios cuestionados.

También hizo referencia a la falta de vocería institucional y a polémicas protagonizadas por integrantes de la agrupación, entre ellas las denuncias que involucraron a la congresista María Acuña. Incluso reconoció que insistir en mantener a integrantes del apellido Acuña en futuras candidaturas podría ser interpretado como “un error político”.

Pese al escenario adverso, APP asegura que mantiene una estructura sólida a nivel nacional. Humberto Acuña sostuvo que el partido participará en las próximas elecciones regionales y municipales con más de 1.500 candidatos en distintas regiones del país, cifra que, según afirmó, supera a la de otras agrupaciones políticas.

El dirigente insistió en que las elecciones regionales tienen una dinámica distinta a las presidenciales y aseguró que el partido buscará recuperar respaldo ciudadano a través de nuevos liderazgos locales.

En la misma entrevista, también descartó que APP vaya a respaldar oficialmente a alguno de los candidatos que disputan la segunda vuelta presidencial. Según explicó, la militancia tendrá libertad para decidir su voto.

Mientras tanto, dentro del partido continúa el debate sobre el futuro de la organización fundada hace más de dos décadas por César Acuña. Las próximas semanas serán clave para definir si APP mantiene su nombre histórico, renueva completamente su dirigencia o concreta el retiro político de una de las figuras más influyentes del norte del país en los últimos años.

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