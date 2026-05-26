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Alarma en mitín de Roberto Sánchez por presencia de sujeto armado durante el evento en Huaral

Según reportes locales, el hombre fue intervenido por personal de seguridad y luego trasladado por la Policía a la comisaría correspondiente

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Candidato Roberto Sánchez de perfil, hablando en micrófono ante multitud. Recuadro circular muestra a un hombre siendo inmovilizado en el suelo por un agente de policía
El candidato presidencial Roberto Sánchez de Juntos por el Perú habla en un mitin en Huaral, mientras un recuadro muestra la intervención policial de un hombre al que se le encontró un arma de fuego entre los asistentes. (Composición: Infobae Perú)

Este martes, durante el mitin del candidato presidencial por Juntos por el Perú Roberto Sánchez en Huaral, se vivieron momentos de angustia cuando la Policía intervino a un hombre que se encontraba en actitud sospechosa entre los asistentes, según informaron medios locales. Durante la revisión, se le halló un arma de fuego, de acuerdo con esos reportes.

De acuerdo con los reportes difundidos tras el evento, al intervenido se le halló un arma de fuego. El caso se conoció cuando circularon imágenes del momento en que el sujeto fue conducido por agentes hacia un vehículo para su traslado a una dependencia policial.

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El episodio ocurrió poco antes de que el candidato de Juntos por el Perú continuara con su agenda proselitista en Ventanilla, donde tenía prevista otra actividad. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente si el hecho se investiga como un presunto intento de atentado o como un incidente vinculado a seguridad.

Un hombre fue intervenido por personal de seguridad durante un mitin de Roberto Sánchez en Huaral, luego de que se le encontrara un arma de fuego. Posteriormente fue trasladado a la comisaría del sector. Fuente Facebook / Huaralenlinea

Reportan detención de sujeto con arma en mitin de Roberto Sánchez

Según refirieron medios locales, la intervención se produjo durante un mitin de Roberto Sánchez en Huaral, cuando efectivos de seguridad del candidato identificaron a un hombre “de manera sospechosa” entre los presentes. La Policía lo intervino en el lugar y, durante la revisión, encontró un arma de fuego en su poder.

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El intervenido, según los mismos reportes, afirmó que asistió al evento para “cuidar la actividad”, en una explicación que buscó justificar por qué llevaba el arma. En paralelo, otras versiones citadas por medios locales sostienen que habría llegado armado con el objetivo de resguardar el mitin.

En imágenes difundidas por Huaralenlinea en Facebook, se observó a personal policial trasladar al sujeto hacia una camioneta para luego llevarlo a la comisaría de Huaral. Por el momento, no se han precisado detalles sobre su identidad, si contaba con permiso para portar el arma ni qué diligencias se dispusieron tras su traslado.

PNP confirmó la detención de un sujeto armado y en presunto estado de ebriedad

La Policía Nacional del Perú (PNP) confirmó la intervención y detención de un hombre en las inmediaciones de la Plaza Centenario de Huaral tras recibir una alerta sobre la presencia de una persona armada cerca de una actividad política de Juntos por el Perú, según informó la institución en su página oficial de Facebook.

Composición dividida: a la izquierda, un hombre con rostro censurado sentado; a la derecha, una pistola Glock sobre documentos y una botella de ron
La Policía Nacional del Perú detuvo a C. A. B. L. (61) en Huaral con una pistola Glock y una botella de ron, bajo sospecha de ebriedad, tras una alerta cerca de un evento político. (Composición: Infobae Perú / Policía Nacional del Perú)

De acuerdo con el reporte, durante la intervención los agentes hallaron en poder de C. A. B. L. (61) una pistola Glock abastecida con 12 municiones calibre 380 sin percutir. La PNP precisó que el intervenido contaba con licencia vigente para portar arma de fuego, pero que los efectivos advirtieron visibles signos de presunto estado de ebriedad, por lo que fue sometido a pruebas de alcoholemia.

La institución indicó que, tras esas diligencias, el hombre fue detenido por la presunta comisión del delito contra la seguridad pública, en la modalidad de peligro común, por uso de armas en estado de ebriedad o drogadicción, y fue puesto a disposición de la comisaría PNP Huaral para continuar con las investigaciones.

Sánchez califica de “excesivo” el cálculo de Antauro Humala sobre sus votos

En otro frente, Roberto Sánchez consideró “excesivas” las declaraciones de su aliado Antauro Humala, quien aseguró que la mitad del 12% obtenido por el candidato en la primera vuelta provino del etnocacerismo. “Son palabras excesivas, pero bueno, son opiniones y se respetan las opiniones”, declaró Sánchez a la prensa tras un evento partidario en Huaura.

Candidato de Juntos por el Perú dice que "no hay forma" de saber si efectivamente la mitad de sus votos provienen del etnocacerismo. Video: Máxima FM Huacho

El candidato añadió que “no hay forma de saber eso” y sostuvo que cada respaldo debe ser valorado, sin convertirlo en un motivo de disputa política: “Así sea un votito de aquí o de allá, se agradece”. También subrayó que esa discusión no debería fracturar su alianza: “Eso no debe ser motivo para pelearnos entre nosotros”.

Humala, por su parte, reapareció en una conferencia de prensa y reafirmó su apoyo a la candidatura de Sánchez de cara a la segunda vuelta, además de insistir en que su sector representa una parte determinante de los votos logrados. También descartó aceptar un cargo en un eventual gobierno y afirmó que su respaldo es “como partido, no como persona”, según declaró en esa presentación pública.

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