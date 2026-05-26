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Esmeralda Sánchez proyecta su futuro en el extranjero: “Quiero salir de mi zona de confort, ya logré todo en Alianza Lima”

La capitana ‘blanquiazul’ se refirió a su reto de jugar en el exterior y a las dificultades que existen para encontrar oportunidades fuera del país en su posición de líbero

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La líbero espera jugar su último año con Alianza Lima para luego pegar el salto al exterior - Crédito: Dosis de Voleibol.

Esmeralda Sánchez volvió a referirse a su futuro deportivo y al deseo de vivir una experiencia en el extranjero, tras consolidarse como una de las principales referentes del vóley peruano en los últimos años. La capitana de Alianza Lima reconoció que ha recibido propuestas para jugar fuera del país, aunque explicó las razones por las que decidió permanecer una temporada más en el club ‘blanquiazul’.

En una entrevista para el programa ‘Dosis de Voleibol’, la líbero nacional reveló que en el pasado recibió diversas ofertas internacionales y que, en esta última etapa, priorizó su continuidad en el equipo ‘íntimo’ por responsabilidad con el proyecto deportivo, especialmente tras la salida de piezas importantes del plantel como Maeva Orlé o el entrenador Facundo Morando.

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“He tenido varias propuestas hace mucho tiempo de ir a jugar afuera, pero también pensé en que no me puedo ir de Alianza. Obviamente ya cumplí todos mis objetivos, pero siento que no me quiero ir de Alianza dejando a la deriva al equipo”, señaló.

La jugadora contó que la decisión fue conversada con su entorno más cercano y con la dirigencia del club, dejando abierta la posibilidad de una futura salida. “Lo conversé bien con mi representante, lo conversé con Cenaida (Uribe) y les dije que me gustaría ir a jugar al exterior, vivir esa experiencia. Cenaida me entendió, me dijo que está bien y que igual Alianza siempre va a tener las puertas abiertas para mí”, añadió.

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Esmeralda Sánchez es tricampeona nacional con Alianza Lima.
Esmeralda Sánchez es tricampeona nacional con Alianza Lima. Crédito: FPV

Cierre de ciclo y agradecimiento al club

Más allá de su futuro, la líbero destacó su compromiso con la temporada 2026/27 y su deseo de cerrar su etapa en el club de la mejor manera posible, resaltando el impacto que Alianza Lima ha tenido en su carrera. “Voy a disfrutar al máximo esta temporada y obviamente dejar nuevamente a Alianza en lo más alto, que es para mí lo más importante, porque el club me dio absolutamente todo”, expresó.

Asimismo, recordó con gratitud a las personas que marcaron su desarrollo profesional dentro del vóley. “Siempre pienso en que si Carlos (Aparicio) no me hubiera traído, qué sería mi vida en estos momentos. Estoy muy agradecida por todas las personas que se cruzaron en mi camino y me dieron el privilegio de ser la persona que soy”, agregó.

El sueño de jugar fuera del país

Esmeralda Sánchez reiteró que su objetivo es dar el salto al extranjero, aunque dejó claro que tomará la decisión con calma al finalizar la próxima Liga Peruana de Vóley. Y en cuanto a los posibles destinos, indicó que aún no existe nada definido y que lo analizará junto a su representante.

“Voy a conversarlo todavía con mi representante. Veremos qué pasa. Esta temporada voy a disfrutarla al máximo con Alianza y la siguiente veré a dónde voy. Lo disfrutaré, porque eso es realmente lo que quiero: vivir la experiencia y ver cómo es jugar en otras ligas fuera del país”, explicó.

Esmeralda Sánchez ha experimentado una etapa muy exitosa con Alianza Lima, siendo la capitana y máxima referente del club en la actualidad.
Esmeralda Sánchez ha experimentado una etapa muy exitosa con Alianza Lima, siendo la capitana y máxima referente del club en la actualidad. Crédito: Prensa AL

La líbero reconoció que dar el salto al extranjero no es sencillo en su posición, debido a la dinámica de contratación de los clubes fuera del país, aunque considera que está preparada para asumir ese desafío. Asimismo, remarcó su convicción de buscar nuevos desafíos tras haber alcanzado importantes logros con las ‘íntimas’.

“Normalmente los equipos de afuera trabajan con la líbero que tienen en su país, pero este es un reto que quiero experimentar. Va a ser importante para mi carrera. En lo personal quiero salir de mi zona de confort, ya logré todo lo que tenía que lograr con Alianza, ya me demostré a mí misma de lo que soy capaz. Entonces, ya es momento de vivir eso y se puede dar la oportunidad”, concluyó.

Esmeralda Sánchez es tricampeona nacional con Alianza Lima y ha sido reconocida en múltiples ocasiones por su rendimiento, incluso a nivel internacional. Su posible salida genera expectativa en el entorno del vóley peruano, aunque la jugadora ha decidido primero cerrar su actual etapa con el conjunto ‘íntimo’ antes de dar el siguiente paso en su carrera profesional.

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