Paro agrario en Perú: ¿Qué dicen los planes de gobierno de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez sobre la solución al problema del agro?

Los bloqueos y protestas en distintas regiones del país reflejan el malestar de miles de agricultores que exigen medidas urgentes para evitar más pérdidas económicas. Foto: Comex

El nuevo paro agrario que se desarrolla en distintas regiones del Perú ha vuelto a poner en debate la situación estructural del sector rural y las propuestas que los candidatos presidenciales plantean frente a la crisis del agro. Las movilizaciones iniciadas el 25 de mayo por productores arroceros, bananeros y otros gremios agrícolas surgieron en medio de reclamos por la caída de precios, el incremento de costos de producción y los problemas relacionados con el acceso al agua para riego. Los bloqueos de carreteras y las protestas en regiones del norte, centro y sur del país reflejan el malestar de miles de agricultores que exigen medidas urgentes para evitar mayores pérdidas económicas.

En ese contexto, los planes de gobierno de Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, muestran diferencias marcadas sobre cómo enfrentar los problemas del agro nacional. Mientras la propuesta fujimorista apuesta por mantener el modelo económico vigente y aplicar reformas orientadas a la formalización y la inversión privada, el planteamiento de Juntos por el Perú propone una mayor intervención estatal, cambios constitucionales y un enfoque de soberanía alimentaria.

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Fuerza Popular: continuidad del modelo económico y formalización

El plan de gobierno de Fuerza Popular sostiene que el país debe mantener el modelo económico establecido en la Constitución de 1993 y plantea que el crecimiento económico depende de fortalecer la inversión privada, la formalización y la generación de empleo. El programa reconoce que sectores como la agricultura tradicional no han recibido suficiente respaldo estatal y señala que existe un desarrollo desigual que afecta a productores rurales y emprendedores populares.

Dentro de sus propuestas económicas, la agrupación plantea programas de empleo temporal en zonas rurales mediante pequeñas obras de infraestructura y mecanismos de administración público-privada. El plan indica que estas acciones permitirían movilizar mano de obra formal en las regiones más golpeadas económicamente y generar movimiento económico en comunidades rurales. También propone reformas tributarias orientadas a simplificar impuestos y ampliar la formalización de actividades económicas.

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Hernando Cevallos (JP) cuestiona la financiación de las promesas de Fuerza Popular. JNE TV

Fuerza Popular además plantea reactivar programas especializados en infraestructura y desarrollo productivo, mencionando modelos como PRONAMACHCS para la construcción de canales de riego. El documento señala que la inversión pública debe enfocarse en entidades técnicas especializadas para mejorar la ejecución de obras y reducir problemas de corrupción.

Otra de las líneas centrales del plan es el impulso a las micro y pequeñas empresas. La agrupación propone crear una nueva entidad denominada Prompyme con rango viceministerial y desarrollar programas para formalizar actividades productivas, facilitar créditos y fortalecer mecanismos asociativos y cooperativos. También contempla reformas para reducir barreras burocráticas y promover la incorporación de pequeños negocios a la economía formal.

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Juntos por el Perú: soberanía alimentaria y mayor intervención estatal

El plan de gobierno de Juntos por el Perú plantea un diagnóstico distinto sobre la crisis económica y social del país. El documento atribuye los problemas actuales al modelo neoliberal y sostiene que la exportación de materias primas y la reducción del rol del Estado han generado desigualdad, exclusión y debilitamiento de sectores productivos nacionales.

En materia agraria, la agrupación coloca como eje central la “agricultura y soberanía alimentaria como garantía de independencia nacional”. Además, propone fortalecer la producción agrícola destinada al consumo interno, impulsar economías familiares, cooperativas y asociativas, y aumentar la participación estatal en sectores estratégicos.

En el ámbito del agro, el partido plantea como una de sus principales prioridades la “agricultura y soberanía alimentaria como garantía de independencia nacional”. Foto: difusión

El plan también plantea renegociar tratados de libre comercio que, según JP, afectan la soberanía nacional o perjudican los intereses de las mayorías. La propuesta sostiene que el Estado debe recuperar capacidad de regulación económica para proteger a productores nacionales frente a grandes monopolios y corporaciones extranjeras.

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Otro de los aspectos centrales de la propuesta de Juntos por el Perú es la modificación de la Constitución vigente. El documento cuestiona el régimen económico de la Carta Magna de 1993 y plantea revisar artículos relacionados con inversión privada, contratos ley y recursos naturales. Según el plan, el Estado debe recuperar capacidad empresarial y mayor control sobre sectores estratégicos y recursos naturales.

La propuesta también incorpora la defensa del agua y la protección de cabeceras de cuenca como parte de su estrategia económica y ambiental. El documento señala que se declarará la intangibilidad de determinadas zonas vinculadas a recursos hídricos y ecosistemas considerados estratégicos para el país.

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Dos visiones opuestas frente a la crisis agraria

Las diferencias entre ambos planes reflejan dos enfoques distintos sobre el papel del Estado y el funcionamiento de la economía peruana. Fuerza Popular apuesta por preservar el modelo de economía social de mercado, promover inversión privada y aplicar reformas para impulsar formalización y productividad. En contraste, Juntos por el Perú plantea una transformación estructural basada en mayor presencia estatal, cambios constitucionales y protección del mercado interno.

Imágenes del detrás de cámaras del Debate Técnico 2026 revelan una acalorada discusión entre la congresista de Fuerza Popular, Rosangella Barbarán, y Ernesto Zunini, secretario de Juntos por el Perú. El video del incidente se ha viralizado en redes sociales.

El paro agrario que actualmente afecta diversas regiones del país ha puesto nuevamente sobre la mesa problemas históricos del campo peruano como la falta de infraestructura de riego, el acceso limitado al crédito, el aumento del costo de insumos y la vulnerabilidad frente a fenómenos climáticos. Mientras los gremios agrarios exigen medidas urgentes para enfrentar la crisis, las propuestas de los candidatos muestran caminos diferentes sobre cómo abordar uno de los sectores más sensibles de la economía nacional.

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