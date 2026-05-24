Una madre y su hijo con autismo llevan una semana desaparecidos tras viajar a Tarapoto: familia sospecha de su pareja

Madre e hijo desaparecieron tras viajar a Tarapoto, en la región San Martín, y su familia no tiene contacto con ellos desde hace una semana. Sospechan del hombre que iba a esperarla y piden ayuda para ubicarlos. Fuente: TV Perú Noticias

Una madre y su hijo desaparecieron tras viajar a Tarapoto, en la región San Martín, y su familia asegura que no tiene contacto con ellos desde hace una semana. Los parientes sostienen que el viaje se concretó en medio de coordinaciones con un hombre que la víctima veía y que presuntamente la esperaba en la selva.

La familia identificó a la mujer como Zoila Carolina Castillo Chanduco, de 29 años, y al menor como Eyal Rodrigo Castillo Chanduco, de seis años. De acuerdo con los familiares, el niño no habla y tiene diagnóstico de autismo, un dato que incrementa la preocupación por el riesgo al que podría estar expuesto.

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Los parientes piden la intervención de las autoridades y el apoyo ciudadano para ubicar a ambos. El caso también fue difundido por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) a través de Warmi Ñan, mientras la familia solicita que cualquier información se comunique de inmediato a los canales habilitados.

Familiares de Zoila Carolina Castillo Chanduco y su hijo Eyal Rodrigo Castillo Chanduco, desaparecidos en Tarapoto, exigen respuestas y su pronta aparición mientras muestran carteles de protesta. (Composición: Infobae Perú)

Un video en carretera fue la última pista de Zoila y su hijo

Según el reporte de TV Perú Noticias, Zoila viajó con su hijo a Tarapoto el jueves 14 de mayo. La familia relató que, luego de su salida, mantuvieron comunicación “solo hasta el día siguiente” y que el último registro que recibieron fue un video enviado por Zoila junto a Eyal, además de una publicación posterior en los estados de WhatsApp.

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La madre de la joven contó que su hija salió con la idea de encontrarse con el hombre que, según la familia, la esperaba: “Mi hija se va para iba para Tarapoto, donde supuestamente, este tipo (la pareja de Zoila) la iba a esperar en Tarapoto cuando él no se aparece en Tarapoto”. Afirmó que luego la situación cambió y se le indicó que se desplazara a otra zona: “Después él le dice que vaya, este, a Tocache, que ahí se van a encontrar con mi hija”.

Los familiares sostienen que el sábado 16 fue el último día en el que tuvieron señales consistentes y que, desde entonces, dejaron de recibir llamadas o mensajes. También indicaron que lo último visto en sus estados fue un video de una carretera.

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Zoila Carolina Castillo Chanduco y su hijo Eyal Rodrigo Castillo Chanduco, de 29 y 6 años respectivamente, desaparecieron tras viajar a Tarapoto, región San Martín. (Composición: Infobae Perú)

Familia señala a pareja de Zoila como pieza clave en la desaparición

En el informe televisivo, la familia explicó que Zoila iba a encontrarse con quien sería su actual pareja. TV Perú Noticias señaló que el hombre se habría presentado como “Andrés”, y que la familia cuenta con chats que, según su versión, confirman un vínculo entre ambos.

Sin embargo, los parientes sostienen que, cuando intentaron ubicarlo y pedir explicaciones, el hombre negó conocerla. La hermana de la desaparecida declaró al mismo medio que la identidad que manejan es otra: “Se llama Alexis Alcántara. Donde mi hermana nos pasa su número”. Luego agregó que, ante la falta total de comunicación, lo contactaron para insistir por información: “Al ver nosotros que el sábado no tiene ningún tipo de comunicación con nosotros, nosotros le escribimos el domingo donde él niega conocer a mi hermana”.

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La familia considera esa contradicción un elemento clave del caso y pide que sea incorporado con urgencia en las diligencias de búsqueda e investigación.

Zoila Carolina Castillo Chanduco, de 29 años, y su hijo Eyal Rodrigo Castillo Chanduco, de 6, desaparecieron en Tarapoto, San Martín, y su familia pide ayuda para localizarlos. (Foto: Facebook / MIMP Warmi Ñan﻿)

Madre pide ayuda urgente para encontrar a su hija y nieto

La madre de Zoila solicitó apoyo directo a las autoridades y remarcó la vulnerabilidad del menor. “Algo pedido al Ministerio del Interior y a la Ministra de la Mujer”, dijo en TV Perú Noticias, antes de precisar: “Se trata de una joven, que es mi hija, que tiene veintinueve años, y mi nieto (…) que sufre de autismo, que tiene seis años de edad”.

La familia difundió la fotografía de Zoila Carolina Castillo Chanduco y Eyal y pidió que, si alguien los reconoce, se comunique al 924347839. Además, TV Perú Noticias recordó que también está habilitada la Línea 114 para reportar información que ayude a ubicar a personas desaparecidas.

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En la descripción compartida por los familiares, Zoila tiene el cabello largo, oscuro y ondulado, rostro ovalado y tez morena clara. Eyal tiene el cabello corto, de tono castaño claro o rubio oscuro, ligeramente ondulado. Cualquier dato, por mínimo que parezca, puede ser determinante para reconstruir la ruta que siguieron tras llegar a Tarapoto.